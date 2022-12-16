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Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

росія,санкції

Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.

Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ.

"Я приветствую договоренности по девятому пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - говорится в сообщении.

По ее словам, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.

Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего сейчас под санкциями находятся 410 организаций.

"Мы также расширяем запреты на инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы", – отметил он.
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Топ комментарии
+3
15 карбованців заробив, пригожинцю. Тримай
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16.12.2022 15:11
+2
9 пакет должен выглядеть как : Масштабная бомбардировка терораССее странами НАТО. Недопроект раССея - должен быть закрыт НАВСЕГДА. сРана андрофагов и березовых обезьян, сРана из зазеркалья, срана - вотчина сатаны и филиал ада на Земле не имеет права на существование...
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16.12.2022 15:47
+2
Та ці їхні санкції для х...уйла, як мертвому припарка, досить гратись, краще би давали зброю. А то хочуть щоб і Україна не зникла, і кривавий урод лишився "со своим лицом".
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16.12.2022 15:53
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Вони були геніями, бізнесом, який зазнав величезних втрат, втікши від кацапії після 6 місяців війни. Тих, хто зараз втече, ще можна вважати розумними. бо буде тільки гірше.
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16.12.2022 14:57 Ответить
Санкції-санкції! А *уйло за тиждень наклепає ракет, і бомбить ними Україну! Нікудишні ваші санкції!
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16.12.2022 15:09 Ответить
15 карбованців заробив, пригожинцю. Тримай
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16.12.2022 15:11 Ответить
У фигляра спроси про ракеты, арест кацапского имущества, гуманитарку, умник.
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16.12.2022 21:00 Ответить
а чому не погодили розкуярити енегетичну та газову систему прилеглих до України орських областей
ліпецька брянська орловська білгородська та ростовська...
все що на вистріл пушки чи граду можна знищити накуй
чому Харків мерзне та без світла а через 50 км білгород цвіте і пахне
яким чином Ви хочете достукатись до орського населення
вони не відчувають війни від слова ЗОВСІМ
а от коли будуть без тепла та світла, почнуть питати *****, чому так
перестануть йти в ********** банду
будуть гонити підрозділи з своїх територій
і точно будуть...
бо телевізор перестане нести муйню, придуману ******
відкриються тупі, орські зєньки на реальну картину
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16.12.2022 15:18 Ответить
сміховиння
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16.12.2022 15:34 Ответить
Молодці європейці, нумерують пакети санкцій, а так би можна було сплутати та подумати що то перший пакет санкцій, а ні, це вже 9 й
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16.12.2022 15:42 Ответить
Шановна редакціє, просимо Вас звернути увагу!

Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати

Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".

Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.

Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo

Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
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16.12.2022 15:44 Ответить
9 пакет должен выглядеть как : Масштабная бомбардировка терораССее странами НАТО. Недопроект раССея - должен быть закрыт НАВСЕГДА. сРана андрофагов и березовых обезьян, сРана из зазеркалья, срана - вотчина сатаны и филиал ада на Земле не имеет права на существование...
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16.12.2022 15:47 Ответить
Та ці їхні санкції для х...уйла, як мертвому припарка, досить гратись, краще би давали зброю. А то хочуть щоб і Україна не зникла, і кривавий урод лишився "со своим лицом".
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16.12.2022 15:53 Ответить
Cмiшно. Цi санкцiї ніфуя не торкнуть рашку в цілому. Будуть бомбити нас ракетами дотолє люди без роботи, світла й тепла не виздихнуть. Отака перспектива бачу реальна
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16.12.2022 16:12 Ответить
два сумні висновки - ще є у що забороняти інвестувати і ще є бажаючі інвестувати в кацапстані.
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16.12.2022 16:25 Ответить
Ваші санкції не працюють, зато ви - європейці, спокійно спите та жирно їсте, поки українці вмирають.
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16.12.2022 17:31 Ответить
Цікаво, як там опера гАдуноф, сподобалась Урсулі?
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16.12.2022 17:33 Ответить
невже млять не видно що санкцій діють частково і лише на економіку
яка ***** з такими цінами на енергоносії глибоко покуй
йому взагалі покуй вся парашо і його раби
у нього амбіції і страх не бути головним ****** рф
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16.12.2022 21:37 Ответить
 
 