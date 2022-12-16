Евросоюз согласовал 9-й пакет санкций против России
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Евросоюз согласовал девятый пакет санкций против России.
Об этом сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен, передает Цензор.НЕТ.
"Я приветствую договоренности по девятому пакету санкций против России. Он сосредоточен на технике, финансах и СМИ, чтобы еще больше сдвинуть с рельсов российскую экономику и военную машину", - говорится в сообщении.
По ее словам, новый пакет предусматривает санкции против почти 200 человек и организаций, причастных к нападениям на мирных жителей и похищению детей.
Первый заместитель главы Еврокомиссии Валдис Домбровскис рассказал, что ограничения касаются 168 организаций, связанных с оборонно-промышленным комплексом РФ. Всего сейчас под санкциями находятся 410 организаций.
"Мы также расширяем запреты на инвестиции в российский энергетический и горнодобывающий секторы", – отметил он.
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ліпецька брянська орловська білгородська та ростовська...
все що на вистріл пушки чи граду можна знищити накуй
чому Харків мерзне та без світла а через 50 км білгород цвіте і пахне
яким чином Ви хочете достукатись до орського населення
вони не відчувають війни від слова ЗОВСІМ
а от коли будуть без тепла та світла, почнуть питати *****, чому так
перестануть йти в ********** банду
будуть гонити підрозділи з своїх територій
і точно будуть...
бо телевізор перестане нести муйню, придуману ******
відкриються тупі, орські зєньки на реальну картину
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
яка ***** з такими цінами на енергоносії глибоко покуй
йому взагалі покуй вся парашо і його раби
у нього амбіції і страх не бути головним ****** рф