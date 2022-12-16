Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.
Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.
"Я вітаю домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину", - йдеться в повідомленні.
За її словами, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.
Перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що обмеження стосуються 168 організацій, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ. Всього зараз під санкціями перебуває 410 організацій.
"Ми також розширюємо заборони на інвестиції в російський енергетичний та гірничодобувний сектори", - зазначив він.
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ліпецька брянська орловська білгородська та ростовська...
все що на вистріл пушки чи граду можна знищити накуй
чому Харків мерзне та без світла а через 50 км білгород цвіте і пахне
яким чином Ви хочете достукатись до орського населення
вони не відчувають війни від слова ЗОВСІМ
а от коли будуть без тепла та світла, почнуть питати *****, чому так
перестануть йти в ********** банду
будуть гонити підрозділи з своїх територій
і точно будуть...
бо телевізор перестане нести муйню, придуману ******
відкриються тупі, орські зєньки на реальну картину
Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати
Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".
Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.
Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo
Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
яка ***** з такими цінами на енергоносії глибоко покуй
йому взагалі покуй вся парашо і його раби
у нього амбіції і страх не бути головним ****** рф