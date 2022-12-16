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Новини За кордоном Санкції проти Росії
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Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

росія,санкції

Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину", - йдеться в повідомленні.

За її словами, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

Перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що обмеження стосуються 168 організацій, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ. Всього зараз під санкціями перебуває 410 організацій.

"Ми також розширюємо заборони на інвестиції в російський енергетичний та гірничодобувний сектори", - зазначив він.

Також читайте: У ЄС планують налагодити спільну закупівлю зброї в межах блоку

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+3
15 карбованців заробив, пригожинцю. Тримай
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16.12.2022 15:11
+2
9 пакет должен выглядеть как : Масштабная бомбардировка терораССее странами НАТО. Недопроект раССея - должен быть закрыт НАВСЕГДА. сРана андрофагов и березовых обезьян, сРана из зазеркалья, срана - вотчина сатаны и филиал ада на Земле не имеет права на существование...
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16.12.2022 15:47
+2
Та ці їхні санкції для х...уйла, як мертвому припарка, досить гратись, краще би давали зброю. А то хочуть щоб і Україна не зникла, і кривавий урод лишився "со своим лицом".
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16.12.2022 15:53
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Вони були геніями, бізнесом, який зазнав величезних втрат, втікши від кацапії після 6 місяців війни. Тих, хто зараз втече, ще можна вважати розумними. бо буде тільки гірше.
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16.12.2022 14:57 Відповісти
Санкції-санкції! А *уйло за тиждень наклепає ракет, і бомбить ними Україну! Нікудишні ваші санкції!
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16.12.2022 15:09 Відповісти
15 карбованців заробив, пригожинцю. Тримай
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16.12.2022 15:11 Відповісти
У фигляра спроси про ракеты, арест кацапского имущества, гуманитарку, умник.
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16.12.2022 21:00 Відповісти
а чому не погодили розкуярити енегетичну та газову систему прилеглих до України орських областей
ліпецька брянська орловська білгородська та ростовська...
все що на вистріл пушки чи граду можна знищити накуй
чому Харків мерзне та без світла а через 50 км білгород цвіте і пахне
яким чином Ви хочете достукатись до орського населення
вони не відчувають війни від слова ЗОВСІМ
а от коли будуть без тепла та світла, почнуть питати *****, чому так
перестануть йти в ********** банду
будуть гонити підрозділи з своїх територій
і точно будуть...
бо телевізор перестане нести муйню, придуману ******
відкриються тупі, орські зєньки на реальну картину
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16.12.2022 15:18 Відповісти
сміховиння
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16.12.2022 15:34 Відповісти
Молодці європейці, нумерують пакети санкцій, а так би можна було сплутати та подумати що то перший пакет санкцій, а ні, це вже 9 й
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16.12.2022 15:42 Відповісти
Шановна редакціє, просимо Вас звернути увагу!

Олег Бахматюк у бігах, але його "корупційні щупальця" продовжують грабувати

Поки український бізнесмен все ще переховується від НАБУ за кордоном, його спільники продовжують вести незаконну діяльність в Україні.
За допомогою підставних компаній, Бахматюк перешкоджає реалізації залогового майна - зриває торги на платформі державного підприємства "СЕТАМ".

Маючи зв'язки у прокуратурі, Національній поліції та судах, учасники ОЗУ добиваються зриву торгів, подаючи "фіктивні" ухвали щодо необхідності зупинення даних торгів через вигадані порушення. Крім того, існують підтвердження погроз спільників мільярдера приватним та державним інвесторам щодо виплати грошових коштів.

Деталі злочинної схеми Бахматюка:
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=pfbid023NEXKyD7k1SpTCzXfJsyMX6ZN1LfgjfHewFixBbfPnRvXLMrqumibt3GxBu573dpl&id=100039385393651&sfnsn=mo

Просимо представників Центру протидії корупції, правоохоронних органів, Спеціалізованої антикорупційної прокуратури, НАБУ, програм журналістських розслідувань, Офісу Генерального прокурора та Президента зупинити злочинні дії даного угруповання в Україні.
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16.12.2022 15:44 Відповісти
9 пакет должен выглядеть как : Масштабная бомбардировка терораССее странами НАТО. Недопроект раССея - должен быть закрыт НАВСЕГДА. сРана андрофагов и березовых обезьян, сРана из зазеркалья, срана - вотчина сатаны и филиал ада на Земле не имеет права на существование...
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16.12.2022 15:47 Відповісти
Та ці їхні санкції для х...уйла, як мертвому припарка, досить гратись, краще би давали зброю. А то хочуть щоб і Україна не зникла, і кривавий урод лишився "со своим лицом".
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16.12.2022 15:53 Відповісти
Cмiшно. Цi санкцiї ніфуя не торкнуть рашку в цілому. Будуть бомбити нас ракетами дотолє люди без роботи, світла й тепла не виздихнуть. Отака перспектива бачу реальна
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16.12.2022 16:12 Відповісти
два сумні висновки - ще є у що забороняти інвестувати і ще є бажаючі інвестувати в кацапстані.
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16.12.2022 16:25 Відповісти
Ваші санкції не працюють, зато ви - європейці, спокійно спите та жирно їсте, поки українці вмирають.
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16.12.2022 17:31 Відповісти
Цікаво, як там опера гАдуноф, сподобалась Урсулі?
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16.12.2022 17:33 Відповісти
невже млять не видно що санкцій діють частково і лише на економіку
яка ***** з такими цінами на енергоносії глибоко покуй
йому взагалі покуй вся парашо і його раби
у нього амбіції і страх не бути головним ****** рф
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16.12.2022 21:37 Відповісти
 
 