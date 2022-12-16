Євросоюз погодив 9-й пакет санкцій проти Росії

Євросоюз погодив дев’ятий пакет санкцій проти Росії.

Про це повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, передає Цензор.НЕТ.

"Я вітаю домовленості щодо дев'ятого пакета санкцій проти Росії. Він зосереджений на техніці, фінансах і ЗМІ, щоб ще більше зрушити з рейок російську економіку та військову машину", - йдеться в повідомленні.

За її словами, новий пакет передбачає санкції проти майже 200 осіб і організацій, причетних до нападів на мирних жителів і викрадення дітей.

Перший заступник голови Єврокомісії Валдіс Домбровскіс розповів, що обмеження стосуються 168 організацій, пов'язаних з оборонно-промисловим комплексом РФ. Всього зараз під санкціями перебуває 410 організацій.

"Ми також розширюємо заборони на інвестиції в російський енергетичний та гірничодобувний сектори", - зазначив він.

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