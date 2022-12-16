Болгария одобрила соглашение с Украиной о поставках вооружения
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Парламент Болгарии в пятницу, 16 декабря, проголосовал за одобрение во втором и окончательном чтении Соглашения между Болгарией и Украиной о поставках Украине вооружений, техники и боеприпасов.
Об этом сообщает The Sofia Globe, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"За" проголосовали 166 депутатов, "против" – 48.
Как сообщалось, на прошлой неделе депутаты проголосовали за утверждение перечня вооружений, которые будут переданы Украине.
И.о. министра обороны Димитар Стоянов заявил, что Болгария не в состоянии поставлять тяжелое вооружение, только стрелковое оружие и боеприпасы.
Стоянов отметил, что список засекречен, поскольку содержит информацию обо всех вооружениях Болгарии.
По его словам, ни одна страна не раскрыла полную информацию об оружии, которое она отправила в Украину.
Пожалуйста, подождите...
"військову таємницю" начебто ще не відміняли...
а білий шум для супроводу будь яких "дарунків" для русні тут не доречний
2) Військова таємниця: Болгари нам дадуть щось (знову ж: ніхто не казав що, коли і скільки). Ок. Расісяни тепер знають буржуїнські секрети. Ой!
3) Профіт - "братья балгарушкі снова кінулі расісу через ху... Ані забилі Шилку і князя суворава!" Транслюємо у медіа - що, погано?
молодь не підтримує. 70% не підтримує.
і чим вища вікова категорія - тим більше стовпчик підтримки збільшується.
проглядаеється закономірність на діаграмі. Зліва направо стовпчики ростуть.
Про що це говорить?
Молодь не дивиться телевізор. Молодь отримує інформацію з телевізора. Вона дивиться і росіські джереал і українські і західні. Вона може дивиться і провладних спікерів і опозиційних блогерів.
А чим вища вікова категорія - тим більше людей з цієї групи отримують інформацію з телевізора.
Старе покоління майже повність підтримує війну.
Представне, що в голові в людини, яка 8 років дивилась інформацію тільки по телевізору, і ні разу не бачила опозиційних блогерів, які всю ту інформацію спростовують.
Така людина вірить і що в україні нацизм і про зеленського наркомана і в біолабораторії і в усе.
Представте людину , якій 8 років малювали схиблену картинку світу і ні разу правди не показували.
Пропаганда працює.
От тільки в Україні навіть частина людей старшого віку має доступ до інтернету, не кажучи вже про молодь та людей середнього віку. Тому, сподіваюсь, такого зомбування у нас не буде.
Кожен 200 більш/меньш гарний,
на тіх що забзділи та втекли з країни - пох.
Ті що воюють за нас - шана
Тож щира подяка за "насіння"!