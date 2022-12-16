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Болгарія (486) зброя (5751)

Болгарія схвалила угоду з Україною про поставки озброєння

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болгарія

Парламент Болгарії у п’ятницю, 16 грудня, проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє The Sofia Globe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За" проголосували 166 депутатів, "проти" - 48.

Як повідомлялося, на минулому тижні депутати проголосували за затвердження переліку озброєнь, які будуть передані Україні.

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В.о. міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов зазначив, що список засекречений, оскільки містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

За його словами, жодна країна не розкрила повної інформації про зброю, яку вона відправила в Україну.
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Топ коментарі
+5
так... чим меньше галасу навколо цього, тим більший сюрприз для русні - це ж так зрозуміло!!!!
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16.12.2022 16:24
+5
Набої та снаряди - то наче насіння: ось воно є, а тут оп - і вже нема. То ж тільки в Голівуді чи Болівуді 100 пострілів з револьвера без жодного перезаряджання
Тож щира подяка за "насіння"!
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16.12.2022 16:31
+3
любого... чим меньше вихваляються що нададуть чи вже надали - тим краще
"військову таємницю" начебто ще не відміняли...
а білий шум для супроводу будь яких "дарунків" для русні тут не доречний
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16.12.2022 16:53
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так... чим меньше галасу навколо цього, тим більший сюрприз для русні - це ж так зрозуміло!!!!
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16.12.2022 16:24 Відповісти
Якого галасу? Це що, якийсь секретний секрет? Той що у відкритих слуханнях парламенту обговорюють? Так наче ні... Парламент болгарів (представники народу) визначились з відношенням до конкретної угоди.
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16.12.2022 16:35 Відповісти
любого... чим меньше вихваляються що нададуть чи вже надали - тим краще
"військову таємницю" начебто ще не відміняли...
а білий шум для супроводу будь яких "дарунків" для русні тут не доречний
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16.12.2022 16:53 Відповісти
1) То не наш галас. Він болгарський. Проста констатація факту - парламент Болгарії узгодив з нами умову про постачання зброї (якої, скільки, коли - то пан Рєзніков знає, нехай Валері Залужному віддасть те що надішлють).
2) Військова таємниця: Болгари нам дадуть щось (знову ж: ніхто не казав що, коли і скільки). Ок. Расісяни тепер знають буржуїнські секрети. Ой!
3) Профіт - "братья балгарушкі снова кінулі расісу через ху... Ані забилі Шилку і князя суворава!" Транслюємо у медіа - що, погано?
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16.12.2022 17:52 Відповісти
Пля, не Шилку а Шипку, вибач, ППО СВ, весь час плутаю...
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16.12.2022 17:54 Відповісти
подивіться опрос "чи підтримуєте ви сво?" по віковим категоріям.

молодь не підтримує. 70% не підтримує.

і чим вища вікова категорія - тим більше стовпчик підтримки збільшується.

проглядаеється закономірність на діаграмі. Зліва направо стовпчики ростуть.

Про що це говорить?

Молодь не дивиться телевізор. Молодь отримує інформацію з телевізора. Вона дивиться і росіські джереал і українські і західні. Вона може дивиться і провладних спікерів і опозиційних блогерів.

А чим вища вікова категорія - тим більше людей з цієї групи отримують інформацію з телевізора.

Старе покоління майже повність підтримує війну.

Представне, що в голові в людини, яка 8 років дивилась інформацію тільки по телевізору, і ні разу не бачила опозиційних блогерів, які всю ту інформацію спростовують.

Така людина вірить і що в україні нацизм і про зеленського наркомана і в біолабораторії і в усе.

Представте людину , якій 8 років малювали схиблену картинку світу і ні разу правди не показували.

Пропаганда працює.
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16.12.2022 16:29 Відповісти
А нашо уявляти? В Україні з телебаченням зараз те саме. Скоро і наслідки будуть
От тільки в Україні навіть частина людей старшого віку має доступ до інтернету, не кажучи вже про молодь та людей середнього віку. Тому, сподіваюсь, такого зомбування у нас не буде.
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16.12.2022 16:35 Відповісти
Даже прожженным ватникам отключаешь телевизор (под видом аварии), затем даешь планшет хороший с кучей программ для просмотра видео, а далее в течение месяца под своим аккаунтом удаленно удаляешь из предложки всякую кацапскую гадость, которая всегда там появится, потому что кацапы покупают рекламу и внедрения всякие, очень много денег в это вкладывают. Удаляешь, блокируешь, больше они не попадут туда. Ну и через 2 месяца любой ватник становится нормальным человеком, смотря даже довольно мусорного качества видеоролики (дождь, кац, эксперты всякие, главное чтобы еврей был или интеллигентное лицо, русакам пожилые верить не будут по роже). Ни разу такая система не подводила, ***** кроют всеми матами без перерыва куда лучше любого русского либерала. Правда, если вдруг они неделю посмотрят телевизор с пропагандой, то уже все, назад подсядут. И стоит это не так дорого, подарить свои ватным родственникам хороший монитор без ТВ-возможностей, подключить интернет-приставку, которую настроить сразу на нужные программы, и дать планшет тоже с настройкой и тоже с аккаунтом своим, чтобы заходить под ним и удалять из рекомендаций пропаганду.
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16.12.2022 17:28 Відповісти
В раше ******* не тілько старі та пристаркуваті. Там ******* усі. І ті що мають інтернет і ті що за нього навіть не чули.
Кожен 200 більш/меньш гарний,
на тіх що забзділи та втекли з країни - пох.
Ті що воюють за нас - шана
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16.12.2022 17:33 Відповісти
Набої та снаряди - то наче насіння: ось воно є, а тут оп - і вже нема. То ж тільки в Голівуді чи Болівуді 100 пострілів з револьвера без жодного перезаряджання
Тож щира подяка за "насіння"!
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16.12.2022 16:31 Відповісти
Спасибі братушки.
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16.12.2022 17:10 Відповісти
"Шістнадцята республіка" показала *********** зуби.
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16.12.2022 17:37 Відповісти
 
 