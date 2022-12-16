Болгарія схвалила угоду з Україною про поставки озброєння
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Парламент Болгарії у п’ятницю, 16 грудня, проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.
Про це повідомляє The Sofia Globe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"За" проголосували 166 депутатів, "проти" - 48.
Як повідомлялося, на минулому тижні депутати проголосували за затвердження переліку озброєнь, які будуть передані Україні.
В.о. міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси.
Стоянов зазначив, що список засекречений, оскільки містить інформацію про всі озброєння Болгарії.
За його словами, жодна країна не розкрила повної інформації про зброю, яку вона відправила в Україну.
Будь ласка, зачекайте...
"військову таємницю" начебто ще не відміняли...
а білий шум для супроводу будь яких "дарунків" для русні тут не доречний
2) Військова таємниця: Болгари нам дадуть щось (знову ж: ніхто не казав що, коли і скільки). Ок. Расісяни тепер знають буржуїнські секрети. Ой!
3) Профіт - "братья балгарушкі снова кінулі расісу через ху... Ані забилі Шилку і князя суворава!" Транслюємо у медіа - що, погано?
молодь не підтримує. 70% не підтримує.
і чим вища вікова категорія - тим більше стовпчик підтримки збільшується.
проглядаеється закономірність на діаграмі. Зліва направо стовпчики ростуть.
Про що це говорить?
Молодь не дивиться телевізор. Молодь отримує інформацію з телевізора. Вона дивиться і росіські джереал і українські і західні. Вона може дивиться і провладних спікерів і опозиційних блогерів.
А чим вища вікова категорія - тим більше людей з цієї групи отримують інформацію з телевізора.
Старе покоління майже повність підтримує війну.
Представне, що в голові в людини, яка 8 років дивилась інформацію тільки по телевізору, і ні разу не бачила опозиційних блогерів, які всю ту інформацію спростовують.
Така людина вірить і що в україні нацизм і про зеленського наркомана і в біолабораторії і в усе.
Представте людину , якій 8 років малювали схиблену картинку світу і ні разу правди не показували.
Пропаганда працює.
От тільки в Україні навіть частина людей старшого віку має доступ до інтернету, не кажучи вже про молодь та людей середнього віку. Тому, сподіваюсь, такого зомбування у нас не буде.
Кожен 200 більш/меньш гарний,
на тіх що забзділи та втекли з країни - пох.
Ті що воюють за нас - шана
Тож щира подяка за "насіння"!