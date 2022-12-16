Болгарія схвалила угоду з Україною про поставки озброєння

Парламент Болгарії у п’ятницю, 16 грудня, проголосував за схвалення у другому й остаточному читанні Угоди між Болгарією та Україною про постачання Україні озброєнь, техніки та боєприпасів.

Про це повідомляє The Sofia Globe, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"За" проголосували 166 депутатів, "проти" - 48.

Як повідомлялося, на минулому тижні депутати проголосували за затвердження переліку озброєнь, які будуть передані Україні.

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В.о. міністра оборони Дімітар Стоянов заявив, що Болгарія не в змозі постачати важке озброєння, лише стрілецьку зброю та боєприпаси.

Стоянов зазначив, що список засекречений, оскільки містить інформацію про всі озброєння Болгарії.

За його словами, жодна країна не розкрила повної інформації про зброю, яку вона відправила в Україну.