Черниговские депутаты заявляют о давлении: сотрудники горсовета обвиняются в государственной измене за приобретение трансформатора на случай блекаута

Сотрудников Черниговского городского совета обвиняются в государственной измене и диверсии за то, что приобрели трансформатор для спасения города от возможного блекаута.

Об этом сообщил секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Кратко о новом витке абсурда в отношении Города-героя Чернигова. В июле 2022 года городским советом Чернигова были выделены средства на приобретение жизненно важного для города Чернигова трансформатора ТДТН-40000/110-У1 стоимостью 54 млн грн. Правоохранители решили проверить закупку. Претензий у них не возникло. Но в реестре судебных решений появилось определение Шевченковского районного суда г. Киева, что по результатам закупки трансформатора фигурантами уголовного дела по ст. 111 УК (государственная измена!) и ст. 113 УК (диверсия!) определили главу фонда коммунального имущества Черниговского городского совета и других сотрудников горсовета. И это происходит в то время, когда Президент Украины регулярно обращается к местным властям проактивно бороться с последствиями ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны, чтобы не допустить блекаута", – заявил Ломако.

Он отметил, что с первых дней широкомасштабного вторжения Чернигов подвергался беспощадным российским бомбардировкам, в городе сильно пострадала критическая инфраструктура. На несколько недель Чернигов полностью остался без снабжения электричеством, водой и теплом. Сразу после снятия блокады городская власть начала активно восстанавливать инфраструктуру, чтобы успеть к отопительному сезону обеспечить горожан необходимыми услугами. Тогда и был приобретен указанный трансформатор.

Читайте также: Чернигов – под постоянными атаками и обстрелами российских оккупантов. Ужасающие кадры разрушений и поиска людей под завалами. ВИДЕО

"Сейчас задача местных властей сделать все возможное в рамках наших полномочий, чтобы не оставить свои громады без света. Но когда за восстановление критической инфраструктуры получаешь обвинения в госизмене и диверсии, это выходит за пределы моего понимания. Город Чернигов заранее позаботился и закупил соответствующее оборудование. И сейчас возникает закономерный вопрос. Если за спасение Чернигова от блекаута – госизмена, то за проведенный отопительный сезон – пожизненное?" – отметил Ломако.

Ранее решением Яворивского районного суда Львовской области мэр Чернигова Владислав Атрошенко был отстранен в год от должности за то, что в начале широкомасштабного российского вторжения вывез семью из-под обстрелов на служебном автомобиле. Это решение вызвало в обществе широкий резонанс. Юристы, Движение "Честно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины и многие другие организации назвали это решение политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.