Черниговские депутаты заявляют о давлении: сотрудники горсовета обвиняются в государственной измене за приобретение трансформатора на случай блекаута
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Сотрудников Черниговского городского совета обвиняются в государственной измене и диверсии за то, что приобрели трансформатор для спасения города от возможного блекаута.
Об этом сообщил секретарь горсовета Чернигова Александр Ломако в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Кратко о новом витке абсурда в отношении Города-героя Чернигова. В июле 2022 года городским советом Чернигова были выделены средства на приобретение жизненно важного для города Чернигова трансформатора ТДТН-40000/110-У1 стоимостью 54 млн грн. Правоохранители решили проверить закупку. Претензий у них не возникло. Но в реестре судебных решений появилось определение Шевченковского районного суда г. Киева, что по результатам закупки трансформатора фигурантами уголовного дела по ст. 111 УК (государственная измена!) и ст. 113 УК (диверсия!) определили главу фонда коммунального имущества Черниговского городского совета и других сотрудников горсовета. И это происходит в то время, когда Президент Украины регулярно обращается к местным властям проактивно бороться с последствиями ракетных обстрелов энергетической инфраструктуры страны, чтобы не допустить блекаута", – заявил Ломако.
Он отметил, что с первых дней широкомасштабного вторжения Чернигов подвергался беспощадным российским бомбардировкам, в городе сильно пострадала критическая инфраструктура. На несколько недель Чернигов полностью остался без снабжения электричеством, водой и теплом. Сразу после снятия блокады городская власть начала активно восстанавливать инфраструктуру, чтобы успеть к отопительному сезону обеспечить горожан необходимыми услугами. Тогда и был приобретен указанный трансформатор.
"Сейчас задача местных властей сделать все возможное в рамках наших полномочий, чтобы не оставить свои громады без света. Но когда за восстановление критической инфраструктуры получаешь обвинения в госизмене и диверсии, это выходит за пределы моего понимания. Город Чернигов заранее позаботился и закупил соответствующее оборудование. И сейчас возникает закономерный вопрос. Если за спасение Чернигова от блекаута – госизмена, то за проведенный отопительный сезон – пожизненное?" – отметил Ломако.
Ранее решением Яворивского районного суда Львовской области мэр Чернигова Владислав Атрошенко был отстранен в год от должности за то, что в начале широкомасштабного российского вторжения вывез семью из-под обстрелов на служебном автомобиле. Это решение вызвало в обществе широкий резонанс. Юристы, Движение "Честно", Ассоциация городов Украины, Комитет избирателей Украины и многие другие организации назвали это решение политическим давлением на мэров и наступлением на местное самоуправление.
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ТДТН-40000/110 У1. Описание. трансформатор трехобмоточный класса 110 кВ, который выпускает компания Тольяттинский Трансформатор.
Мабуть ще треба додати статтю "Спонсорування тероризму".
Чи ви таки наголошуєте, що справа в блазнях?
по твоему лучше без ПВО, чем купить кацапские клистроны ?
Я не зрадофил, но я в жизни не поверю, что рашкованы по школам и сараям с февраля стрелять могли, а по электростанциям, газовой трубе и правительственному кварталу - не могли.
Скорее всего по договору с президентом Украины А. Ермаком хотели беспрепятственно и грозно зайти, но не выгорело, народ оказался против. Теперь всякие Кирюши Тимошенки подсказывают, КУДА надо стрелять чтобы народ был сговорчивее. А эти все лицензии на хранение топлива и уголовные дела за генераторы - лишь подтверждают теорию.
Ой не с Беларусью у нас второй фронт ...
Почему война складывается именно так?
- Потому что, пока мы тут воюем, в Кремле, в верхушке армии решают свои задачи. Чисто бизнес. Мы сдали Херсон. Могли не сдавать, могли упереться. Могли пойти вперед в конце лета. Начальство играет в свои игры. Они не военные, они деляги. Что не спиз..ли, то продали. Если бы не наши мыслители из ГШ и не предатели из Кремля, мы бы тут совсем иначе воевали. Да вообще к войне подошли бы подготовленными. Они (начальство) верят в силу договорняка. Был у них договорняк с Медведчуком, с СБУ перед войной, что нас пропустят. Они купились. Пропустили только на юге, в остальных местах дали пи…ды. А плана никакого на этот случай не было."
Мер, тепер міськрада... Мабуть добре на мозоля ОПешній шоблі начавили в Чернігові!
У Зеленского, как и у любого президента, есть свои косяки, возможно когда-нибудь мы его за них расстреляем. Но напал на нас не Зеленский - это раз. Два - нападение готовилось еще до Зеленского, и че-то мне кажется что даже до Путина. Три - только дурак может искренне верить, что вложи мы деньги с асфальта в оборонку, что-то изменилось бы: нас пол-мира сейчас спонсирует высокотехнологичным оружием на миллиарды, и как ? И комплектуху к ракетам на заводы ты бы само собой телепортом доставлял, а не по асфальту. Нет, любий друже, собственное оружие, может дать две-три недели форы, а потом все равно бы пришлось обращаться за помощью, ну нет у нас столько возможностей сколько у бензоколонки.
И пол-планеты нам сейчас помогает именно потому, что мы хотели МИРА и всем это демонстрировали. Кто знает, готовились бы мы к войне, как ты мечтаешь - может нас бы считали агрессорами, а нападение Пу - законно спровоцированным.
В общем. Как бы ты ни хотел, но так работает демократия. А если ты хочешь из Порошенко сделать обнуленного - чемодан->вокзал->россия, это они такое практикуют.
Не дай Бог тронуть Залужного, після цього, про носате і гнусаве непорозуміння можна забуть.
Гнусавій, ну що, ризикнете тронуть Залужного чи пукана у вас розриває. Вам гниди зелені, просто піста. За Залужного, вам виб'ють зуби і надають повний рот пісюнів.
И именно поетому вместо развернутой армии наспех раздавали автоматы с камазов кому попало .
То что Залужный заманил росиян вглубь растянул и потом сжег их логистику это одно дело ，но то что ТРО начали формировать после 24 го это перступная халатность всей Зе команды .
-зачєм ви обвіняєтє Зеленского в том что путін напал. Развє он віноват?
Тобто примітивно переводять стрілки зі звинувачень у відсутності підготовки до нападу на сам напад, в якому, зрозуміло, Зеленський не винуватий.
По-перше народ сам проголосував за цю владу
По-друге війна відбулася б за будь-якого президента бо в України ворог -Росія
Але зараз в Україні коли йде війна і звісно не вся влада погана якщо вчасно придбали трансформатор -А ТЕПЕР ХТОСЬ ЗВИНУВАЧУЄ ТОБТО ТРЕБА БУЛО НЕ КУПУВАТИ ТРАНСФОРМАТОР І НЕХАЙ ЛЮДИ СИДЯТЬ БЕЗ СВІТЛА?
А це все витівки проросійських сил які залишилися в ЗАКОНОДАВЧІЙ ВИКОНАЧІЙ і СУДОВІЙ ВЛАДІ БО ДО КІНЦЯ І НЕ ВСІХ ВИГНАЛИ
Нікого не потрібно "зомбувати проти Зеленського" - досить подивитись, що ці зелені виродки та клоун на троні роблять та триндять.
silovoytransformator.ru
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ТДТН-40000/110-У1 - Тольяттинский Трансформатор
Такі транси в Україні на складах не зберігають, а ось у москалів їх достатньо....