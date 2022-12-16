Чернігівські депутати заявляють про тиск: співробітників міськради звинувачують у державній зраді за придбання трансформатора на випадок блекауту
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Співробітників Чернігівської міської ради звинувачують у державній зраді та диверсії за те, що придбали трансформатор для порятунку міста від можливого блекауту.
Про це повідомив секретар міськради Чернігова Олександр Ломако у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Коротко про новий виток абсурду у відношенні Міста-героя Чернігова. В липні 2022 року міською радою Чернігова були виділені кошти на придбання життєво важливого для міста Чернігів трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн грн. Правоохоронці вирішили перевірити закупівлю. Претензій у них не виникло. Але натомість в реєстрі судових рішень з’явилася ухвала Шевченківського районного суду м. Києва, що за наслідками закупівлі трансформатора фігурантами кримінальної справи за ст. 111 ККУ (державна зрада!) та ст. 113 ККУ (диверсія!) визначили голову фонду комунального майна Чернігівської міської ради та інших співробітників міськради. І це відбувається в той час, коли Президент України регулярно звертається до місцевої влади проактивно боротися з наслідками ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни, щоб не допустити блекауту", - заявив Ломако.
Він зазначив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення Чернігів піддавався нещадним російським бомбардуванням, в місті дуже суттєво постраждала критична інфраструктура. На кілька тижнів Чернігів повністю залишився без постачання електрики, води та тепла. Відразу після зняття блокади міська влада почала активно відновлювати інфраструктуру, щоб встигнути до опалювального сезону забезпечити містян необхідними послугами. Тоді і був придбаний зазначений трансформатор.
"Зараз завдання місцевої влади зробити все можливе в рамках наших повноважень, щоб не залишити свої громади без світла. Але коли за відновлення критичної інфраструктури отримуєш звинувачення в держзраді та диверсії, це виходить за межі мого розуміння. Місто Чернігів заздалегідь подбало та закупило відповідне обладнання. І тепер виникає закономірне питання. Якщо за порятунок Чернігова від блекауту - держзрада, то за проведений опалювальний сезон – довічне?" - зазначив Ломако.
Раніше рішенням Яворівського районного суду Львівської області мер Чернігова Владислав Атрошенко був відсторонений на рік від посади за те, що на початку широкомасштабного російського вторгнення вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Це рішення викликало у суспільстві широкий резонанс. Юристи, Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України та багато інших організацій назвали це рішення політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.
Будь ласка, зачекайте...
ТДТН-40000/110 У1. Описание. трансформатор трехобмоточный класса 110 кВ, который выпускает компания Тольяттинский Трансформатор.
Мабуть ще треба додати статтю "Спонсорування тероризму".
Чи ви таки наголошуєте, що справа в блазнях?
по твоему лучше без ПВО, чем купить кацапские клистроны ?
Я не зрадофил, но я в жизни не поверю, что рашкованы по школам и сараям с февраля стрелять могли, а по электростанциям, газовой трубе и правительственному кварталу - не могли.
Скорее всего по договору с президентом Украины А. Ермаком хотели беспрепятственно и грозно зайти, но не выгорело, народ оказался против. Теперь всякие Кирюши Тимошенки подсказывают, КУДА надо стрелять чтобы народ был сговорчивее. А эти все лицензии на хранение топлива и уголовные дела за генераторы - лишь подтверждают теорию.
Ой не с Беларусью у нас второй фронт ...
Почему война складывается именно так?
- Потому что, пока мы тут воюем, в Кремле, в верхушке армии решают свои задачи. Чисто бизнес. Мы сдали Херсон. Могли не сдавать, могли упереться. Могли пойти вперед в конце лета. Начальство играет в свои игры. Они не военные, они деляги. Что не спиз..ли, то продали. Если бы не наши мыслители из ГШ и не предатели из Кремля, мы бы тут совсем иначе воевали. Да вообще к войне подошли бы подготовленными. Они (начальство) верят в силу договорняка. Был у них договорняк с Медведчуком, с СБУ перед войной, что нас пропустят. Они купились. Пропустили только на юге, в остальных местах дали пи…ды. А плана никакого на этот случай не было."
Мер, тепер міськрада... Мабуть добре на мозоля ОПешній шоблі начавили в Чернігові!
У Зеленского, как и у любого президента, есть свои косяки, возможно когда-нибудь мы его за них расстреляем. Но напал на нас не Зеленский - это раз. Два - нападение готовилось еще до Зеленского, и че-то мне кажется что даже до Путина. Три - только дурак может искренне верить, что вложи мы деньги с асфальта в оборонку, что-то изменилось бы: нас пол-мира сейчас спонсирует высокотехнологичным оружием на миллиарды, и как ? И комплектуху к ракетам на заводы ты бы само собой телепортом доставлял, а не по асфальту. Нет, любий друже, собственное оружие, может дать две-три недели форы, а потом все равно бы пришлось обращаться за помощью, ну нет у нас столько возможностей сколько у бензоколонки.
И пол-планеты нам сейчас помогает именно потому, что мы хотели МИРА и всем это демонстрировали. Кто знает, готовились бы мы к войне, как ты мечтаешь - может нас бы считали агрессорами, а нападение Пу - законно спровоцированным.
В общем. Как бы ты ни хотел, но так работает демократия. А если ты хочешь из Порошенко сделать обнуленного - чемодан->вокзал->россия, это они такое практикуют.
Не дай Бог тронуть Залужного, після цього, про носате і гнусаве непорозуміння можна забуть.
Гнусавій, ну що, ризикнете тронуть Залужного чи пукана у вас розриває. Вам гниди зелені, просто піста. За Залужного, вам виб'ють зуби і надають повний рот пісюнів.
И именно поетому вместо развернутой армии наспех раздавали автоматы с камазов кому попало .
То что Залужный заманил росиян вглубь растянул и потом сжег их логистику это одно дело ，но то что ТРО начали формировать после 24 го это перступная халатность всей Зе команды .
-зачєм ви обвіняєтє Зеленского в том что путін напал. Развє он віноват?
Тобто примітивно переводять стрілки зі звинувачень у відсутності підготовки до нападу на сам напад, в якому, зрозуміло, Зеленський не винуватий.
По-перше народ сам проголосував за цю владу
По-друге війна відбулася б за будь-якого президента бо в України ворог -Росія
Але зараз в Україні коли йде війна і звісно не вся влада погана якщо вчасно придбали трансформатор -А ТЕПЕР ХТОСЬ ЗВИНУВАЧУЄ ТОБТО ТРЕБА БУЛО НЕ КУПУВАТИ ТРАНСФОРМАТОР І НЕХАЙ ЛЮДИ СИДЯТЬ БЕЗ СВІТЛА?
А це все витівки проросійських сил які залишилися в ЗАКОНОДАВЧІЙ ВИКОНАЧІЙ і СУДОВІЙ ВЛАДІ БО ДО КІНЦЯ І НЕ ВСІХ ВИГНАЛИ
Нікого не потрібно "зомбувати проти Зеленського" - досить подивитись, що ці зелені виродки та клоун на троні роблять та триндять.
silovoytransformator.ru
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ТДТН-40000/110-У1 - Тольяттинский Трансформатор
Такі транси в Україні на складах не зберігають, а ось у москалів їх достатньо....