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Чернігівські депутати заявляють про тиск: співробітників міськради звинувачують у державній зраді за придбання трансформатора на випадок блекауту

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ломако

Співробітників Чернігівської міської ради звинувачують у державній зраді та диверсії за те, що придбали трансформатор для порятунку міста від можливого блекауту.

Про це повідомив секретар міськради Чернігова Олександр Ломако у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Коротко про новий виток абсурду у відношенні Міста-героя Чернігова. В липні 2022 року міською радою Чернігова були виділені кошти на придбання життєво важливого для міста Чернігів трансформатора ТДТН-40000/110-У1 вартістю 54 млн грн. Правоохоронці вирішили перевірити закупівлю. Претензій у них не виникло. Але натомість в реєстрі судових рішень з’явилася ухвала Шевченківського районного суду м. Києва, що за наслідками закупівлі трансформатора фігурантами кримінальної справи за ст. 111 ККУ (державна зрада!) та ст. 113 ККУ (диверсія!) визначили голову фонду комунального майна Чернігівської міської ради та інших співробітників міськради. І це відбувається в той час, коли Президент України регулярно звертається до місцевої влади проактивно боротися з наслідками ракетних обстрілів енергетичної інфраструктури країни, щоб не допустити блекауту", - заявив Ломако.

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Він зазначив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення Чернігів піддавався нещадним російським бомбардуванням, в місті дуже суттєво постраждала критична інфраструктура. На кілька тижнів Чернігів повністю залишився без постачання електрики, води та тепла. Відразу після зняття блокади міська влада почала активно відновлювати інфраструктуру, щоб встигнути до опалювального сезону забезпечити містян необхідними послугами. Тоді і був придбаний зазначений трансформатор.

"Зараз завдання місцевої влади зробити все можливе в рамках наших повноважень, щоб не залишити свої громади без світла. Але коли за відновлення критичної інфраструктури отримуєш звинувачення в держзраді та диверсії, це виходить за межі мого розуміння. Місто Чернігів заздалегідь подбало та закупило відповідне обладнання. І тепер виникає закономірне питання. Якщо за порятунок Чернігова від блекауту - держзрада, то за проведений опалювальний сезон – довічне?" - зазначив Ломако.

Раніше рішенням Яворівського районного суду Львівської області мер Чернігова Владислав Атрошенко був відсторонений на рік від посади за те, що на початку широкомасштабного російського вторгнення вивіз сім’ю з-під обстрілів на службовому авто. Це рішення викликало у суспільстві широкий резонанс. Юристи, Рух "Чесно", Асоціація міст України, Комітет виборців України та багато інших організацій назвали це рішення політичним тиском на мерів та наступом на місцеве самоврядування.
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Топ коментарі
+37
Нет, ты не ошибаешься. Война - это соперничество хитростей, а не честная дуэль.

Я не зрадофил, но я в жизни не поверю, что рашкованы по школам и сараям с февраля стрелять могли, а по электростанциям, газовой трубе и правительственному кварталу - не могли.

Скорее всего по договору с президентом Украины А. Ермаком хотели беспрепятственно и грозно зайти, но не выгорело, народ оказался против. Теперь всякие Кирюши Тимошенки подсказывают, КУДА надо стрелять чтобы народ был сговорчивее. А эти все лицензии на хранение топлива и уголовные дела за генераторы - лишь подтверждают теорию.

Ой не с Беларусью у нас второй фронт ...
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16.12.2022 16:51
+35
казали,що найжорстокіші блазні.мстиві,ненависні,самозакохані.але щоб до такої міри,вибачте....
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16.12.2022 16:39
+29
Голосували за носатого і гнусавого гандона, тепер отримуйте, раби смердючі. Хотіли повипендрюваться, тепер попадете під пісторєз. Ібо неУЙ, Президента мінять на клоуна. Вигрібаєте, тєрпіли хитровиіране.
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16.12.2022 16:46
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казали,що найжорстокіші блазні.мстиві,ненависні,самозакохані.але щоб до такої міри,вибачте....
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16.12.2022 16:39 Відповісти
Що нам дає Гугл? -
ТДТН-40000/110 У1. Описание. трансформатор трехобмоточный класса 110 кВ, который выпускает компания Тольяттинский Трансформатор.
Мабуть ще треба додати статтю "Спонсорування тероризму".
Чи ви таки наголошуєте, що справа в блазнях?
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16.12.2022 19:13 Відповісти
и клистроны к С-300 тоже Кацапия выпускает.

по твоему лучше без ПВО, чем купить кацапские клистроны ?
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16.12.2022 19:40 Відповісти
Гугл? Припини їсти зелене гівно, або поясни, як зараз можна завезти такий трансформатор з кацапщини?
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16.12.2022 19:44 Відповісти
назло кацапам будемо свічками світити ? трансформатор не має національності,коли ти намагаєшся вижити.а коли хочеш врятувати свою дупу від вибухів бомб,то пох яким авто тікати.туго доходить ?
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16.12.2022 19:47 Відповісти
У нас тут біля дому приміщення партії слуга народа (якесь районне, списки пенсів на пайки збирали), то вони генератор постійно включають. Мабуть теж диверсанти і зрадники. Хоча яке там - "вьі не понимаете - Єто другое".
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16.12.2022 16:39 Відповісти
Щось мені чогось здається,що нас готують до перемир'я на умовах росії, 2 тижні говорили про блекаут і от на тобі ,все як говорили. Я ДУЖЕ ХОЧУ ПОМИЛЯТИСЬ.
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16.12.2022 16:41 Відповісти
Нет, ты не ошибаешься. Война - это соперничество хитростей, а не честная дуэль.

Я не зрадофил, но я в жизни не поверю, что рашкованы по школам и сараям с февраля стрелять могли, а по электростанциям, газовой трубе и правительственному кварталу - не могли.

Скорее всего по договору с президентом Украины А. Ермаком хотели беспрепятственно и грозно зайти, но не выгорело, народ оказался против. Теперь всякие Кирюши Тимошенки подсказывают, КУДА надо стрелять чтобы народ был сговорчивее. А эти все лицензии на хранение топлива и уголовные дела за генераторы - лишь подтверждают теорию.

Ой не с Беларусью у нас второй фронт ...
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16.12.2022 16:51 Відповісти
100%
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16.12.2022 16:54 Відповісти
Маячня? А як же иновації зелених в сфері торгівлі паливно-мастильними матеріалами, коли вони змусили на всі бази зберігання почепити GPS-маячки, які начебто мали передавати дані про кількість палива і які фактично й навели на ці сховища рашистські ракети? Це по-Вашому ідіоти таке зробили? Зелені - точно вороги України.
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16.12.2022 20:03 Відповісти
Знаете, читал вот на днях один телеграмканал (https://t.me/s/volyamedia), там были интервью с российскими и украинскими военными. Не знаю на сколько эти интервью правдивы, может вообще сочинены от балды. Но вот прочитал ваш комментарий и вспомнил так такую фразу: "Майор. Армейская разведка. Воевал на Востоке и Юге Украины.

Почему война складывается именно так?

- Потому что, пока мы тут воюем, в Кремле, в верхушке армии решают свои задачи. Чисто бизнес. Мы сдали Херсон. Могли не сдавать, могли упереться. Могли пойти вперед в конце лета. Начальство играет в свои игры. Они не военные, они деляги. Что не спиз..ли, то продали. Если бы не наши мыслители из ГШ и не предатели из Кремля, мы бы тут совсем иначе воевали. Да вообще к войне подошли бы подготовленными. Они (начальство) верят в силу договорняка. Был у них договорняк с Медведчуком, с СБУ перед войной, что нас пропустят. Они купились. Пропустили только на юге, в остальных местах дали пи…ды. А плана никакого на этот случай не было."
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16.12.2022 17:13 Відповісти
Да, это возможно.
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16.12.2022 17:25 Відповісти
Йде психічна атака на людей і ведуть її дуже злагоджено з двох сторін. Це помітно, якщо прослідкувати епопею із заявами, масованими обстрілами і відключенням всіх блоків АЕС одночасно.
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16.12.2022 22:54 Відповісти
Тут що - філіал ФСБ з'явився? Такі ж неадекватні звинувачення, і теж за намагання захистити місто від відключень.
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16.12.2022 16:44 Відповісти
Звісно диверсія та державна зрада! Як ви могли не згадати при цбому президента, всіх його радників та боневтіка? У них рейтинги, а ви от так тишком-нишком працюєте без "рукавадящєй ролі" дєрьмака і овацій найвеличнішому! Шо ж це, як не зрада?
Мер, тепер міськрада... Мабуть добре на мозоля ОПешній шоблі начавили в Чернігові!
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16.12.2022 16:45 Відповісти
Голосували за носатого і гнусавого гандона, тепер отримуйте, раби смердючі. Хотіли повипендрюваться, тепер попадете під пісторєз. Ібо неУЙ, Президента мінять на клоуна. Вигрібаєте, тєрпіли хитровиіране.
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16.12.2022 16:46 Відповісти
Да голосовали. И еще раз проголосуем если потребуется.

У Зеленского, как и у любого президента, есть свои косяки, возможно когда-нибудь мы его за них расстреляем. Но напал на нас не Зеленский - это раз. Два - нападение готовилось еще до Зеленского, и че-то мне кажется что даже до Путина. Три - только дурак может искренне верить, что вложи мы деньги с асфальта в оборонку, что-то изменилось бы: нас пол-мира сейчас спонсирует высокотехнологичным оружием на миллиарды, и как ? И комплектуху к ракетам на заводы ты бы само собой телепортом доставлял, а не по асфальту. Нет, любий друже, собственное оружие, может дать две-три недели форы, а потом все равно бы пришлось обращаться за помощью, ну нет у нас столько возможностей сколько у бензоколонки.

И пол-планеты нам сейчас помогает именно потому, что мы хотели МИРА и всем это демонстрировали. Кто знает, готовились бы мы к войне, как ты мечтаешь - может нас бы считали агрессорами, а нападение Пу - законно спровоцированным.

В общем. Как бы ты ни хотел, но так работает демократия. А если ты хочешь из Порошенко сделать обнуленного - чемодан->вокзал->россия, это они такое практикуют.
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16.12.2022 17:01 Відповісти
Піди ліки прийми...
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16.12.2022 17:06 Відповісти
Так раб є раб. Раба не можна порівняти з воїном. Вони за зєлєбобу кістками ляжуть, чмошники диряві.
Не дай Бог тронуть Залужного, після цього, про носате і гнусаве непорозуміння можна забуть.
Гнусавій, ну що, ризикнете тронуть Залужного чи пукана у вас розриває. Вам гниди зелені, просто піста. За Залужного, вам виб'ють зуби і надають повний рот пісюнів.
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16.12.2022 17:13 Відповісти
логика в ваших словая некая есть . Большинство адекватных лидеров общественого мнения ломов，ставят в вину Зе команде не то что те хотели строить дороги или еще что то ，а то что по сути проигнорировали 2х и 3х месячные предупреждения американцев о нападении .
И именно поетому вместо развернутой армии наспех раздавали автоматы с камазов кому попало .
То что Залужный заманил росиян вглубь растянул и потом сжег их логистику это одно дело ，но то что ТРО начали формировать после 24 го это перступная халатность всей Зе команды .
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16.12.2022 17:52 Відповісти
Нема там логіки. Є шкурна маніпуляція яка мімікрує під логіку.
-зачєм ви обвіняєтє Зеленского в том что путін напал. Развє он віноват?
Тобто примітивно переводять стрілки зі звинувачень у відсутності підготовки до нападу на сам напад, в якому, зрозуміло, Зеленський не винуватий.
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16.12.2022 18:15 Відповісти
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16.12.2022 16:52 Відповісти
і часу у шуляківни вистачає. Та шо там говорити, глянь на Третьякову і перехрестись за жінок українок. Зелонлісняві всі однояйцеві
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16.12.2022 17:46 Відповісти
А ось і новий наступ на Чернігів . На цей раз силами зечмобіків .
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16.12.2022 16:53 Відповісти
То скільки вкрали у міськраді?
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16.12.2022 16:54 Відповісти
А ви звернули увагу, що у Zeкоманди абсолютно немає претензій до рашистського опзж? Ніхто не забирає у них активи, ніхто не заберає у них депутатство, ніхто не проводить у них обшуки, ніхто не подає на них у міжнародні розшуки. До речі, а які активи забрали у мудачука за останні місяці? Ніякі?! То може зараз на часі критикувати владу рашистських колаборантів із Zeкоманди!
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16.12.2022 16:58 Відповісти
Ви не понимаете! Як тоді голосувати у ВР? Без опзж монобільшість = 0.
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16.12.2022 18:41 Відповісти
Народ все думає що влада яку обрали винна в тому що сталася війна.
По-перше народ сам проголосував за цю владу
По-друге війна відбулася б за будь-якого президента бо в України ворог -Росія
Але зараз в Україні коли йде війна і звісно не вся влада погана якщо вчасно придбали трансформатор -А ТЕПЕР ХТОСЬ ЗВИНУВАЧУЄ ТОБТО ТРЕБА БУЛО НЕ КУПУВАТИ ТРАНСФОРМАТОР І НЕХАЙ ЛЮДИ СИДЯТЬ БЕЗ СВІТЛА?
А це все витівки проросійських сил які залишилися в ЗАКОНОДАВЧІЙ ВИКОНАЧІЙ і СУДОВІЙ ВЛАДІ БО ДО КІНЦЯ І НЕ ВСІХ ВИГНАЛИ
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16.12.2022 17:03 Відповісти
Не зовсім, зрозуміло що війна була би, і сама по собі влада прямо не винна, але елемент провокації через відсутність адекватної підготовки, і заперечення загрози, безперечно є. ( % на те що нападу б не сталося - малий, але також є). Влада не готувалася - за це платимо життями, руйнуванням.
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16.12.2022 18:50 Відповісти
Оман не резиновый.
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16.12.2022 17:08 Відповісти
Слуги народу вчинили держзраду! Все, крапка
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16.12.2022 17:10 Відповісти
Навіщо писати про тиск та розмальовувати написане в чорні кольори? Адже можна просто дати посилання на номер справи у відкритому реєстрі, щоб ми усі дійсно переконались що обвинувачення в держзраді такому то за таке ось. А от що треба цим діячам так дати орден з корзиною печива за неймовірну поозорливість. Купити в липні трансформатор, передбачаючи ракетні удари по енергетиці, які почались в жовтні та листопад, та ще й сказати, що це зроблено на заклик президента, який буде через декілька місяціві ! Ось хто повинен працювати в Гідрометцентрі
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16.12.2022 17:30 Відповісти
А прочитати уважно статтю? Трансформатор був придбаний в липні для заміни пошкодженого ще на початку війни, коли окупанти бомбардували Чернігів. Який жовтень і листопад? Які передбачення? Чукча нє чітатєль?
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16.12.2022 17:57 Відповісти
Чукча, процитуйте, будь ласка, де там написано про заміну пошкодженого. Нє? Важко? А ось конкретна ціль купівлі озвучена - "придбали трансформатор для порятунку міста від можливого блекауту" Ви теж в липні передбачали блекаут внаслідок ракетних ударів у листопаді? Як вас кличуть насправді? Ванга? Кассандра?
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16.12.2022 18:23 Відповісти
Цитую: "Він зазначив, що з перших днів широкомасштабного вторгнення Чернігів піддавався нещадним російським бомбардуванням, в місті дуже суттєво постраждала критична інфраструктура. На кілька тижнів Чернігів повністю залишився без постачання електрики, води та тепла. Відразу після зняття блокади міська влада почала активно відновлювати інфраструктуру, щоб встигнути до опалювального сезону забезпечити містян необхідними послугами. Тоді і був придбаний зазначений трансформатор." Джерело: https://censor.net/ua/n3387449
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16.12.2022 18:25 Відповісти
Нема ніякого зв'язку. Там десь написано, що в старий влучили? До того ж ви в курсі, шо таке трансформатор і чим він відрізняється від генератора? Ну припустимо. Виходить, що жителі Чернігова чотири місяці жили без електрики, бо чиновники злочинно зволікали з купівлею аж до липня! Так що справа відкрита тоді по дєлу. Держзрада на літсо
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16.12.2022 19:45 Відповісти
Трансформатор на підстанції. І чому без електрики? Літом споживання менше, бо не працюють ті ж котельні, які забезпечують опалення будинків. Вистачало е/енергії, яку видавали трансформатори, які залишились неушкодженими після бомбардувань. Перечитайте ще раз статтю уважно. Йдеться саме про підготовку до опалювального сезону. Та і на рахунок "злочинного зволікання"... В місті, де було в тій чи іншій мірі пошкоджено майже 70% будівель та інфраструктури, проблеми були не лише в трансформаторі, всі за день не вирішиш...
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16.12.2022 21:08 Відповісти
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16.12.2022 17:32 Відповісти
"А тепер зомбірує іншу частину проти Зеленського"

Нікого не потрібно "зомбувати проти Зеленського" - досить подивитись, що ці зелені виродки та клоун на троні роблять та триндять.
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16.12.2022 17:52 Відповісти
Та заспокойтесь. Все одно ніхрена не будуть робити ДБР, піднімайте рутину, оскаржуйте постанови, посилайте обовязково цінним відправленням. І чекайте, татарова-кувшинова виставлять за двері, зразу ж до суду на замовників. Після порушення справи, один із замовників уже в СІЗО, інші також там будуть
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16.12.2022 17:54 Відповісти
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16.12.2022 18:03 Відповісти
Рекламний плакат? Прозапас дає дуже якісну зомбацію! До 96%. Беріть - не пошкодуєте!
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16.12.2022 19:02 Відповісти
А може гармидер через це?
silovoytransformator.ru
https://silovoytransformator.ru › ...
ТДТН-40000/110-У1 - Тольяттинский Трансформатор
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16.12.2022 18:18 Відповісти
А через шо ще?!
Такі транси в Україні на складах не зберігають, а ось у москалів їх достатньо....
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16.12.2022 18:57 Відповісти
Куплять російські трансформатори під час війни...так собі ідея. Можна і державну зраду схлопотать.
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16.12.2022 19:09 Відповісти
Теж вірно. Краще залишити містян без опалення. Щоправда, з таким підходом і бійцям на передовій трофейною зброєю не можна користуватись, але то таке...
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16.12.2022 21:15 Відповісти
Ну не Зеленский же ведёт расследование в отношении в несколько раз завышенной цены (предположение) трястиматора и не его Офис, а соответственные структуры. Да и городское чиновничье кодло всегда схемку закрутит и долю малую себе в тайный кармашек положит. Или считаете управленцев непогрешимыми, как собственных жён? Уверены в их кристальной честности? Не надейтесь. Там где у чиновника должна быть честь, давно яйца телипаюца, вот. (уверенность)
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16.12.2022 19:51 Відповісти
А где вы видели честных чиновников у нас?
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16.12.2022 21:33 Відповісти
Вони купили російський трансформатор.
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17.12.2022 01:23 Відповісти
Купить у врага за таньге государства трансформатор на благое дело. Прям смути благородства, ушлости и потенциальной измены.
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17.12.2022 00:20 Відповісти
 
 