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В деоккупированной Снигиревке обнаружили очередной склад с российскими боеприпасами

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

боєприпаси

В городе Снигиревка Николаевской области 16 декабря обнаружили очередной склад с российскими боеприпасами. Их передали одному из подразделений Вооруженных сил Украины.

Об этом сообщил начальник Снигиревской городской военной администрации Иван Кухта, информирует Цензор.НЕТ.

"Сотрудниками контрразведки СБУ, во взаимодействии с ДФТГ г. Новый Буг и г. Снигиревка, в очередной раз выявлено местонахождение склада вражеских боеприпасов, расположенного вблизи г. Снигиревка", - говорится в сообщении.

Изъятые боеприпасы передали одному из подразделений ВСУ.

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Снегиривка еще ладно, там кацапы говно не успели в жопе подтереть, когда драпали. А остальные склады нужно каждый снаряд перепроверять на предмет вскрытия, легко могли установить туда взрывчатку, чтобы разорвало ствол и еще контузило операторов гаубицы. Если нету возможности проверить досконально, то ***** их и лучше произвести новые.
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16.12.2022 17:13 Ответить
Такі випадки були під час Другої Світової. Деякі держави навіть налагоджували випуск спеціальних диверсійних *********** які мали потрапити до рук ворога і вбити його при спробі застосування. Це також робили у Вєтнамі.
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16.12.2022 17:19 Ответить
 
 