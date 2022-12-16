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У деокупованій Снігурівці виявили черговий склад з російськими боєприпасами

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

боєприпаси

У місті Снігурівка, що на Миколаївщині, 16 грудня виявили черговий склад з російськими боєприпасами. Їх передали одному з підрозділів Збройних сил України.

Про це повідомив начальник Снігурівської міської військової адміністрації Іван Кухта, інформує Цензор.НЕТ

"Співробітниками контррозвідки СБУ, у взаємодії з ДФТГ м. Новий Буг та м. Снігурівка, вчергове виявлено місцезнаходження складу ворожих боєприпасів, що був розташований поблизу м. Снігурівка", - йдеться в повідомленні.

Вилучені боєприпаси передали одному з підрозділів ЗСУ.

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Автор: Марина Макєєва
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Снегиривка еще ладно, там кацапы говно не успели в жопе подтереть, когда драпали. А остальные склады нужно каждый снаряд перепроверять на предмет вскрытия, легко могли установить туда взрывчатку, чтобы разорвало ствол и еще контузило операторов гаубицы. Если нету возможности проверить досконально, то ***** их и лучше произвести новые.
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16.12.2022 17:13 Відповісти
Такі випадки були під час Другої Світової. Деякі держави навіть налагоджували випуск спеціальних диверсійних *********** які мали потрапити до рук ворога і вбити його при спробі застосування. Це також робили у Вєтнамі.
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16.12.2022 17:19 Відповісти
 
 