Расчеты Нацгвардии сегодня сбили две российские ракеты, - Монастырский

Расчеты Нацгвардии Украины (НГУ) в пятницу сбили две летящие в Украину российские ракеты.

Об этом в эфире телемарафона заявил министр внутренних дел Денис Монастырский, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Пограничники постоянно находятся под обстрелами, в частности, в Сумской, Харьковской областях. Благодаря объединенным усилиям и огневому (сопротивлению. – Ред.) нам удается перехватывать и сбивать ракеты врага. Сегодня, кстати, две из этих ракет были сбиты именно расчетами НГУ, работавшими на своих позициях", - сказал он.

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Отвечая на вопрос о вероятном наступлении из Беларуси, Монастырский проинформировал, что украинские власти очень внимательно следят за всеми передвижениями как техники, так и живой силы врага и тех сил, которые находятся на территории Беларуси.

"Работает и наша разведка, и мы понимаем, какие направления являются, возможно, наиболее опасными. И соответственно, мы готовимся к любым сценариям", - заявил глава МВД.

Отвечая на вопрос, чиновник уточнил, что перед освобождением Херсона россияне отпустили всех, кто содержался в СИЗО.

"Это были сотни граждан, которые были задержаны еще раньше, и Нацполиция совместно с силами СБУ и другими правоохранительными органами разыскивали этих граждан. То есть они (россияне. – Ред.) фактически сделали максимально все для того, чтобы дестабилизировать ситуацию в этом регионе", – отметил министр.

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По его словам, сейчас продолжаются проверки, и правоохранители постоянно выявляют коллаборантов, которые помогали российским властям как удерживать, так и пытать наших людей.

"И мы с правоохранителями абсолютно убеждены, что мы обнаружим всех, кто причинял боль нашим гражданам, в том числе нашим военным", - сказал глава МВД.