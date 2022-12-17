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Киевское метро возобновило работу (обновлено)
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Киевский Метрополитен возобновит работу в 7:30 17 декабря.
Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.
"Сегодня утром, в 7:30, возобновляет работу киевское метро", - написал глава города.
Позже в КГГА сообщили, что Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, которое привело к очередным российским обстрелам.
"Поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
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