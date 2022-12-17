РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
10900 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Война
4 557 25
война (46746) Киев (24537) Кличко (4512) Метрополитен (966)

Киевское метро возобновило работу (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

метро,дніпро

Киевский Метрополитен возобновит работу в 7:30 17 декабря.

Об этом сообщил в телеграм-канале мэр Киева Виталий Кличко, передает Цензор.НЕТ.

"Сегодня утром, в 7:30, возобновляет работу киевское метро", - написал глава города.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве энергетики возобновили работу поврежденных энергообъектов, что позволит вернуть холодное водоснабжение, - ДТЭК

Позже в КГГА сообщили, что Киевский метрополитен возобновил работу после аварийного отключения электроэнергии, которое привело к очередным российским обстрелам.

"Поезда курсируют с интервалом выходного дня, который составляет 10 минут. Подземные станции также работают как укрытие во время воздушной тревоги", – говорится в сообщении.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+14
Яке 14 грудня? Сьогодні вже 17-те.
показать весь комментарий
17.12.2022 07:31
+8
И так - во всем. «Чукча не писатель, чукча читатель.»
показать весь комментарий
17.12.2022 07:34
+6
назад в майбутне
показать весь комментарий
17.12.2022 07:33
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке 14 грудня? Сьогодні вже 17-те.
показать весь комментарий
17.12.2022 07:31 Ответить
назад в майбутне
показать весь комментарий
17.12.2022 07:33 Ответить
2023
показать весь комментарий
17.12.2022 07:33 Ответить
И так - во всем. «Чукча не писатель, чукча читатель.»
показать весь комментарий
17.12.2022 07:34 Ответить
так. щось на те і схоже.
показать весь комментарий
17.12.2022 07:35 Ответить
то щоб ворога заплутати
показать весь комментарий
17.12.2022 07:34 Ответить
Виправте!
показать весь комментарий
17.12.2022 07:34 Ответить
головне щоб в понеділок коли на роботу а то учора з палацу України до Оболоні на таксі 450 грн віддав що убер що болт що уклон такі ціні у всіх таксі було якось дорого
показать весь комментарий
17.12.2022 07:37 Ответить
Працювати шкідливо! Відпочивайте, набирайтесь сил
показать весь комментарий
17.12.2022 07:55 Ответить
Урааа, 7.37 первый состав на м. Лесная
показать весь комментарий
17.12.2022 07:39 Ответить
Грудная и жопная
показать весь комментарий
17.12.2022 07:43 Ответить
ну в кого грудная а в кого і грудень
показать весь комментарий
17.12.2022 07:44 Ответить
Писали шоб перемістити своє бренне тіло по Києву треба 500 грн . -- шо так резко подорожчало --- совість .
показать весь комментарий
17.12.2022 07:43 Ответить
Це ж Київ, а не якась Задригайлівка )
показать весь комментарий
17.12.2022 07:53 Ответить
Ну да -- і дерти шкуру нормально .
показать весь комментарий
17.12.2022 08:03 Ответить
Не только лишь все
показать весь комментарий
17.12.2022 07:45 Ответить
Если вам холодно, станьте в угол - там всегда 90° )))
показать весь комментарий
17.12.2022 07:57 Ответить
Молодці Кияни👏👍💪✊‼️‼️, бо тимошенко з ОПУ скаже, що це він усе зробив разом із служками олігархів🐷🙈‼️⚔️💯🇺🇦❤️⚔️‼️‼️🤬😠😡
показать весь комментарий
17.12.2022 12:58 Ответить
 
 