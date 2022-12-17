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Київське метро відновило роботу (оновлено)

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

метро,дніпро

Київський Метрополітен відновить роботу о 7:30 17 грудня.

Про це повідомив у телеграм-каналі мер Києва Віталій Кличко, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні зранку, о 7:30 відновлює роботу київське метро", - написав очільник міста.

Також читайте: Станом на ранок столичний Метрополітен працює тільки як укриття, рух поїздів не відновлено, - КМДА

Пізніше у КМДА повідомили, що Київський метрополітен відновив роботу після аварійного відключення електроенергії, яке спричинив черговий російський обстріл

"Поїзди наразі курсують з інтервалом вихідного дня, який становить 10 хвилин. Підземні станції також працюють як укриття під час повітряної тривоги", - йдеться у повідомленні.

Автор: Ірина Дашківська
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Топ коментарі
+14
Яке 14 грудня? Сьогодні вже 17-те.
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17.12.2022 07:31
+8
И так - во всем. «Чукча не писатель, чукча читатель.»
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17.12.2022 07:34
+6
назад в майбутне
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17.12.2022 07:33
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Яке 14 грудня? Сьогодні вже 17-те.
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17.12.2022 07:31 Відповісти
назад в майбутне
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17.12.2022 07:33 Відповісти
2023
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17.12.2022 07:33 Відповісти
И так - во всем. «Чукча не писатель, чукча читатель.»
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17.12.2022 07:34 Відповісти
так. щось на те і схоже.
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17.12.2022 07:35 Відповісти
то щоб ворога заплутати
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17.12.2022 07:34 Відповісти
Виправте!
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17.12.2022 07:34 Відповісти
головне щоб в понеділок коли на роботу а то учора з палацу України до Оболоні на таксі 450 грн віддав що убер що болт що уклон такі ціні у всіх таксі було якось дорого
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17.12.2022 07:37 Відповісти
Працювати шкідливо! Відпочивайте, набирайтесь сил
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17.12.2022 07:55 Відповісти
Урааа, 7.37 первый состав на м. Лесная
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17.12.2022 07:39 Відповісти
Грудная и жопная
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17.12.2022 07:43 Відповісти
ну в кого грудная а в кого і грудень
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17.12.2022 07:44 Відповісти
Писали шоб перемістити своє бренне тіло по Києву треба 500 грн . -- шо так резко подорожчало --- совість .
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17.12.2022 07:43 Відповісти
Це ж Київ, а не якась Задригайлівка )
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17.12.2022 07:53 Відповісти
Ну да -- і дерти шкуру нормально .
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17.12.2022 08:03 Відповісти
Не только лишь все
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17.12.2022 07:45 Відповісти
Если вам холодно, станьте в угол - там всегда 90° )))
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17.12.2022 07:57 Відповісти
Молодці Кияни👏👍💪✊‼️‼️, бо тимошенко з ОПУ скаже, що це він усе зробив разом із служками олігархів🐷🙈‼️⚔️💯🇺🇦❤️⚔️‼️‼️🤬😠😡
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17.12.2022 12:58 Відповісти
 
 