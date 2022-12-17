Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метро

Харьковский метрополитен в субботу, 17 декабря, временно приостановил движение поездов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение метрополитена.

"Уважаемые пассажиры! Временно приостановлено движение по линиям Харьковского метрополитена. Простим прощения за временные неудобства", - говорится в сообщении.

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