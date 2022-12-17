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Россияне, чтобы выявить украинскую ПВО, накануне запустили "Шахеды", - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шахеди

За день до ракетной атаки 16 декабря россияне применили атаку иранскими беспилотниками, чтобы выявить расположение нашей ПВО и скорректировать следующую атаку ракетами.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это, в частности, делается для того, чтобы узнать, где именно были сбиты "Шахеды", где именно достала их наша противовоздушная оборона. Потому что сбивают "Шахеды" ночью и, прежде всего, это делают зенитные ракетные комплексы. Понятно, что они определяют их месторасположение и делают потом коррективы для своих ракетных атак", - пояснил Игнат.

Российские захватчики при массированных атаках применяют все имеющееся вооружение. Так вышло и 16 декабря.

"Вчера были применены фактически все различные ракеты и различных типов наземного, воздушного и морского базирования. Кроме "Шахедов", они были запущены накануне", - подытожил представитель.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне, готовясь к ракетным атакам, используют воздушную, наземно-агентурную разведку и отслеживают социальные сети, - Воздушные силы
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Топ комментарии
+17
У нас це, навіть, діти зрозуміли.
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17.12.2022 11:08
+14
Кацапи , ви вже нас настільки розлютили , що ми готові дерти вас на шматки , де би ми з вами не стрілися 😠

Ви мразь і дикі виб@лядки , а не люди ‼️
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17.12.2022 11:21
+12
И чего рашисты добиваются обстреливая нашу енергосистему? Ниразу не слышал что в темноте кто то сказал что нужно сдаться или пойти на компромис. Зато постоянно слышно в темноте скрежет зубов и желание разорвать каждого кацапа на кусочки голыми руками.
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17.12.2022 11:29
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У нас це, навіть, діти зрозуміли.
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17.12.2022 11:08 Ответить
Теж хотів відкоментувати, що всім і без Ігната це зрозуміло...
Хоча можливо "марафонцям" таки потрібно доносити... самі не второпають...
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17.12.2022 11:31 Ответить
на оболоні було, значить все ок🤙
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17.12.2022 11:21 Ответить
Кацапи , ви вже нас настільки розлютили , що ми готові дерти вас на шматки , де би ми з вами не стрілися 😠

Ви мразь і дикі виб@лядки , а не люди ‼️
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17.12.2022 11:21 Ответить
"Чим більше руZZкіх ми вб'ємо зараз, тим менше руSSкіх доведеться вбивати нашим дітям" ...
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17.12.2022 11:43 Ответить
а шо втирають в черепки бюргерів як предріздвяне побажання? тіки шо їду в машині й чую по радіо - "наше бажання, побачити зе й ***** в піццерії, мирно за одним столиком поїдаючими піццу й розпиваючи шлук вина". харашо хоч не сказали шо на брудершафт шлук трінькають.
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17.12.2022 11:27 Ответить
Тут в коментах прочитав:
"Святий Миколаю, я цьогоріч був дуже чемний! Прошу, скинь на росію астероід..."
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17.12.2022 11:34 Ответить
Выявить пулеметные расчеты? ну мож быть.
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17.12.2022 11:29 Ответить
И чего рашисты добиваются обстреливая нашу енергосистему? Ниразу не слышал что в темноте кто то сказал что нужно сдаться или пойти на компромис. Зато постоянно слышно в темноте скрежет зубов и желание разорвать каждого кацапа на кусочки голыми руками.
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17.12.2022 11:29 Ответить
..хлопці, розвідуйте-відслідковуйте точки вильоту та, за можливості, знищуйте місця старту - це законні цілі будь-де
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17.12.2022 11:30 Ответить
Кацапи настільки тупі, що не розуміють одного. ППО мобільне та переміщується. Сам бачив напередодні коли була атака шехідів, де стояло ППО. Так коли атакували ракетами, ППО вже лупило з іншого місця.
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17.12.2022 11:35 Ответить
якщо майже одночасно запускається вся ота уйня - то радіус похибки невеликий і дійсно можна було б щось "стаціонарне" вирахувати... але в нас дуже багато мобільних розрахунків - передбачити їх місце важко (якщо якесь падло не здасть)... тому радянська військова теорія і тут програє українській військовій практиці )))
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17.12.2022 12:02 Ответить
Тогда почему радостно говорят где и что сбили? Через 2 дня публикуйте.
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17.12.2022 12:30 Ответить
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17.12.2022 13:35 Ответить
Млять!
Местоположение локатора ПВО определяется не визуальным наблюдением, а фиксацией его излучения с расстояния в сотни километров.
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17.12.2022 13:39 Ответить
Ти не читав новин, що бульбостані піднімали радіолокаційний літак? Чи як то ся до чорта кличе.
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17.12.2022 19:07 Ответить
Ракети всі позбивали, але таки були уражені критичні об*єкти.
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17.12.2022 15:48 Ответить
 
 