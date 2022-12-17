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Рашисты обстреливают Корабельный район Херсона, - ОВА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсон

Утром 17 декабря российские захватчики обстреливают Херсон, один человек погиб, ранена 70-летняя женщина.

Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВ Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ

Как отмечается, рашисты наносят удары с РСЗО и артиллерии по Корабельному району Херсона.

"36-летний мужчина, находившийся в автомобиле, погиб на месте. 70-летнюю женщину с ранением доставили в больницу. Пока ей оказывают необходимую медицинскую помощь", - говорится в сообщении.

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