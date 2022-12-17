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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
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крылатые ракеты (720) погода (2816) Воздушные силы (978) Игнат (522)

Взаимосвязь между погодой и запуском ракет отсутствует, - Воздушные Силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ігнат

Россияне используют ясное небо для разведки. Однако туман не мешает выпускать ракеты.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.

"Не следует искать взаимосвязь погоды и запуска ракет. Она оказывает влияние только на слежку за последствиями ударов. Вероятно, производить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Вчера с этой целью в небо был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. В нескольких сотнях километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе", - отметил Игнат.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне, чтобы выявить украинскую ПВО, накануне запустили "Шахеды", - Воздушные силы
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Топ комментарии
+13
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17.12.2022 12:19
+6
Треба збити той литак
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17.12.2022 12:17
+6
І Оленів F-16
З Подарунками...✌️🇺🇦✌️
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17.12.2022 12:25
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Треба збити той литак
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17.12.2022 12:17 Ответить
Збити чим?
А-50 літає за 80-100 кілометрів від кордону.
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17.12.2022 12:25 Ответить
І що? Саратов і Єнгельс також не на кордоні з Україною
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17.12.2022 12:27 Ответить
В Енгельсі та на інших військових аеродромах знаходяться наземні нерухомі цілі і туди можна заслати дрони з великою дальністю ,або ракети .Літак розвідник А-50 літає в повітрі на відстані 80-100 км від кордону, а від засобів ППО ще далі і як мінімум удвічі, тепер беріть параметри наявних у нас засобів ППО і не тільки включаючи навіть той "Patriot" який нам обіцяють і аналізуючи робіть висновок , набирайте будь ласка характеристики засобів ППО і знайомтеся ,наприклад
https://vikna.tv/ru/video/svit/zrk-patriot-harakteristiki-i-czena-pvo-patriot/
https://www.dw.com/ru/cto-mozet-nemeckaa-sistema-protivovozdusnoj-oborony-irist-slm/a-63428694
https://missilery.info/missile/nasams
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17.12.2022 15:11 Ответить
Перш ніж писати дурниці, вивчіть матеріальну частину.
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17.12.2022 15:18 Ответить
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17.12.2022 12:19 Ответить
І Оленів F-16
З Подарунками...✌️🇺🇦✌️
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17.12.2022 12:25 Ответить
Уявляю якби рашка воювала з НАТО ...неділя на заправку і зарядку 14 літаків ...Пісець
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17.12.2022 12:29 Ответить
Погодні умови не мають значення?
Дядьку вивчайте роспоасюдження радіохвиль, підстилаючої поверхні, для ПЗРК з ІЧ та лазерним наведенням, роскажіть про туманю
Пиз...лива тварюка.
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17.12.2022 12:31 Ответить
Slava UKRAINE 🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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17.12.2022 12:32 Ответить
https://youtu.be/f4NMizfOsFw...

Фуфло Мавзолейное не зна що казати Шариковскоик бідлу..казать що Китай обісрав невдобно,що Індія послала погано..🤣🤣🤣
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17.12.2022 12:38 Ответить
 
 