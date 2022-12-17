Взаимосвязь между погодой и запуском ракет отсутствует, - Воздушные Силы
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россияне используют ясное небо для разведки. Однако туман не мешает выпускать ракеты.
Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер Воздушных Сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на АрмияInform.
"Не следует искать взаимосвязь погоды и запуска ракет. Она оказывает влияние только на слежку за последствиями ударов. Вероятно, производить спутниковую съемку во время неблагоприятных погодных условий может быть проблематично. Вчера с этой целью в небо был поднят самолет дальнего радиолокационного обнаружения А-50У. У него есть мощные радиолокационные средства, сканирующие всю территорию Украины. В нескольких сотнях километров до границы Украины он может видеть практически все, что происходит в нашем небе", - отметил Игнат.
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А-50 літає за 80-100 кілометрів від кордону.
https://vikna.tv/ru/video/svit/zrk-patriot-harakteristiki-i-czena-pvo-patriot/
https://www.dw.com/ru/cto-mozet-nemeckaa-sistema-protivovozdusnoj-oborony-irist-slm/a-63428694
https://missilery.info/missile/nasams
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Дядьку вивчайте роспоасюдження радіохвиль, підстилаючої поверхні, для ПЗРК з ІЧ та лазерним наведенням, роскажіть про туманю
Пиз...лива тварюка.
Фуфло Мавзолейное не зна що казати Шариковскоик бідлу..казать що Китай обісрав невдобно,що Індія послала погано..🤣🤣🤣