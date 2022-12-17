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Ходжес сомневается в возможности РФ повторно наступать в феврале

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Россия вряд ли сможет прибегнуть к новому наступлению в феврале следующего года, есть сомнения в ее способности собрать нужное и хорошо подготовленное количество сил для этого.

Об этом сообщил в твиттере бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, не любого качества. Преувеличение потенциала для новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддержку Украины", - написал Ходжес.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Залужный – Милли: С таким врагом не только нужно, но и возможно воевать до самого конца
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Топ комментарии
+14
ЗСУ ...
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17.12.2022 12:58
+7
ЗСУ. Вони довели ділом, що їм можна вірити. А інші джерела... Кожен має свою думку.
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17.12.2022 13:00
+6
+100!

Віримо Богу та ЗСУ!
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17.12.2022 13:43
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Ну и кому вірити? Інфошум.
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17.12.2022 12:51 Ответить
ЗСУ ...
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17.12.2022 12:58 Ответить
+100!

Віримо Богу та ЗСУ!
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17.12.2022 13:43 Ответить
ЗСУ. Вони довели ділом, що їм можна вірити. А інші джерела... Кожен має свою думку.
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17.12.2022 13:00 Ответить
Військові знають, що роблять. А ОП пхає їм палки в колеса. "Не можна вірити тим, хто більше за тебе заробляє і каже тобі, як жити"
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17.12.2022 14:11 Ответить
Перебільшення потенціалу для нових російських наступів підживлює тих, хто шукає причин не продовжувати підтримку України"
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17.12.2022 14:34 Ответить
17.12.2022 сообщение из телеграмм-канала Генерал СВР (резервный)
https://t.me/generalsvr2/382
Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
----
*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 99 435 + 31 822 + 5 856 = 137 113 (+6 061 у порівняння з 11.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 137 113 + (137 113 * 2)= 411 339 (+18 183 з 11.12.2022)
--------
Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
=====
Загалом з пораненими (з ЛДНР): 411 339 + 75 000 = 486 339
---
P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 648 452
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17.12.2022 12:55 Ответить
так, також читаю... думаю, що десь так воно у них і є - овер 500к кацапських орків.
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17.12.2022 13:19 Ответить
Вообще не понимаю, как мозги у иностранцев работают.
Мы все н днях считали, что статья Залужного поможет, чтобы увеличить поддержку Запада.
А их это, оказывается, отталкивает. Мы очень разные.
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17.12.2022 12:59 Ответить
Товаристч Сралин нападал на Финляндию за 5 лет аж три раза
30 ноября 1939 года
25 июня 1941 года и осенью 1944 года..во всем случаях маршал Финляндии Маннергейм обосрал Сралина па самые грузинские помидоры...😝🤣
Слава Маршалу Маннергейму 🔱🔱🔱💪✊
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17.12.2022 13:20 Ответить
Чтобы оккупировать Латвию Литву Эстонию Белоруссию Украину и Молдавию Гитлеру понадобилось 3 миллиона солдат с копейками..и всего за три месяца...
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17.12.2022 13:25 Ответить
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17.12.2022 13:28 Ответить
Логически никак не можно просчитать российского победодеда. Он просто пукнет - в атаку, и попрутся и буряты, и беларусы, как миленькие. Издохнут, следуюющих подвезут, делов-то.
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17.12.2022 13:41 Ответить
+100!

І зробіть із райцентра Бахмут сталінград 😕
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17.12.2022 13:46 Ответить
у нас багато уваги приділяють різним НЕ українськім думкам...раз Залужний сказав що можуть, значить так треба було сказати. Крапка.
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17.12.2022 13:48 Ответить
Скільки людей - стільки думок...
А ми повинні самі викручуватись,як можем.
Невже всім у світі не зрозуміло,що треба якнайбільше виробляти зброї,про яку просить Україна...Якщо ви хочете,щоб ми подолали терористичну державу....ну смішно,щоб ввп недососії могло впоратися,а ми всі ні...
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17.12.2022 14:14 Ответить
Це хибна логіка. Оркам не потрібна підготовка і достатня кількість їм необхідно розтягнути лінію фронту ще на 500 км.
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17.12.2022 15:06 Ответить
Нужно понимать, что ракеты у Росии не кончатся никогда, как и живая сила. Как и деньги на эту войну. Пока США и Европа не признают РФ террористом и не прекратят с ним торговать и финансировать. Но ни США ни Европе не выгодно поражение Росии. Они просто не знают, что им дальше в этом случае делать. Оккупировать и денацифицировать такую огромную территорию им просто не выгодно и не нужно. Им не нужно ни военное поражение Росии, ни её распад, ни полный экономический крах Росии. Им нужно только ослабление Росии, чтобы она не могла дальше гадить и угрожать Европе мирно спать. Для этого, для ослабления Росии и вводятся санкции. Для этого и поставляется оборонительное оружие в Украину. Но никак не наступательное. Потому что а вдруг Украина победит? И что им тогда делать с Росией? Кормить её? Денацифицировать? Содержать? Зачем? Это Западу просто НЕВЫГОДНО и НЕ НУЖНО. Помимо ядерных страхов у Запада есть и этот страх - перед поражением Росии. Именно поэтому они и призывают к переговорам, чтобы максимально затянуть эту войну, хоть на 100 лет. Чтобы ослабить Росию, но ничего с ней дальше не делать.
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17.12.2022 15:57 Ответить
Оккупировать и денацифицировать. Лишить ядерного вооружения и вооружения стратегического значения. От слова "совсем". Создать международный трибунал по военным преступлениям и терроризму. Так же трибунал по преступлениям коммунистического режима СССР. Полная люстрация и репарации потерпевшим народам. Россию разделить на суверенные государства в границах больших народов. Там похоже понадобится и окупационное правительство на на пару поколений пока там сами научится жить как полагается.
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17.12.2022 16:55 Ответить
Это всё правильно и нужно, но кто это будет делать и зачем? Германия была гораздо меньше Росии и у неё был промышленный потенциал. Т.е. её был смысл лечить от нацизма. Им было куда возвращаться, в культурном и цивилизационном смысле. А Росии то куда? В эпоху Петра 1 или Ивана Грозного? Так там было примерно тоже самое, что сегодня на Росии. Их "прекрасная Росия будущего" - это тот же СССР 2.0 только 1989-1999. Из которого и вырос Путин.
Проще говоря - пациент в принципе не операбелен.
И что самое смешное - они сами это прекрасно понимают!
Помните "Вась мир насилья мы разрушим, до основанья а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем". Это же буквальное описание Перестройки, развала СССР 1.0
Т.е. они уже это проходили и в 1917 и в 1991. И тоже самое ОПЯТЬ хотят знову. Руские либералы опять мечтают, что Украина и Запад им помогут разрушить Путинизм "до основанья" а затем... руские либералы (или кто-то ещё не важно) будут строить "новый мир, кто был ничем тот станет всем"....
Т.е. - пациент опять и снову - в принципе не операбелен.
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17.12.2022 20:30 Ответить
 
 