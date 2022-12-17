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Ходжес сомневается в возможности РФ повторно наступать в феврале
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия вряд ли сможет прибегнуть к новому наступлению в феврале следующего года, есть сомнения в ее способности собрать нужное и хорошо подготовленное количество сил для этого.
Об этом сообщил в твиттере бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.
"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, не любого качества. Преувеличение потенциала для новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддержку Украины", - написал Ходжес.
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+14 Вася Шевченко f77d76ba
показать весь комментарий17.12.2022 12:58
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Віримо Богу та ЗСУ!
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Суббота 17.12.2022г, в утреннем отчете президенту России Владимиру Путину безвозвратные военно-оперативные потери живой силы личного состава ВС РФ- 99435 человек. Данные на 6:00 по московскому времени сегодня.
Эта цифра без учёта данных о потерях российских ЧВК, принимающих участие в боевых действиях на территории Украины, на пятницу 16 декабря это 31822 погибших. Очередные итоговые данные о потерях бойцов ЧВК должны поступить в пятницу 23 декабря. И в дальнейшем будут обновляться раз в неделю.
Потери Росгвардии с начала военных действий 5856 убитыми и пропавшими безвести.
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*******:
безвозвратні рашисти (без ЛДНР): 99 435 + 31 822 + 5 856 = 137 113 (+6 061 у порівняння з 11.12.2022)
якщо коефіціент поранених до безвозвратних - 2, то:
Тоді: сумарно з пораненими (без ЛДНР): 137 113 + (137 113 * 2)= 411 339 (+18 183 з 11.12.2022)
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Була більше 10 тижнів назад інфа, що з ЛДНР загиблих тільки мобіків 23 000, приймемо консервативно, що зараз 25 000.
Тоді: ЛДНР с пораненими: 25 000 + (25 000*2) = 75 000
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Загалом з пораненими (з ЛДНР): 411 339 + 75 000 = 486 339
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P.S.А якщо ж брати коефіціент поранених до безвозвратних - 3, то загальна сума = 648 452
Мы все н днях считали, что статья Залужного поможет, чтобы увеличить поддержку Запада.
А их это, оказывается, отталкивает. Мы очень разные.
30 ноября 1939 года
25 июня 1941 года и осенью 1944 года..во всем случаях маршал Финляндии Маннергейм обосрал Сралина па самые грузинские помидоры...😝🤣
Слава Маршалу Маннергейму 🔱🔱🔱💪✊
І зробіть із райцентра Бахмут сталінград 😕
А ми повинні самі викручуватись,як можем.
Невже всім у світі не зрозуміло,що треба якнайбільше виробляти зброї,про яку просить Україна...Якщо ви хочете,щоб ми подолали терористичну державу....ну смішно,щоб ввп недососії могло впоратися,а ми всі ні...
Проще говоря - пациент в принципе не операбелен.
И что самое смешное - они сами это прекрасно понимают!
Помните "Вась мир насилья мы разрушим, до основанья а затем, мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем". Это же буквальное описание Перестройки, развала СССР 1.0
Т.е. они уже это проходили и в 1917 и в 1991. И тоже самое ОПЯТЬ хотят знову. Руские либералы опять мечтают, что Украина и Запад им помогут разрушить Путинизм "до основанья" а затем... руские либералы (или кто-то ещё не важно) будут строить "новый мир, кто был ничем тот станет всем"....
Т.е. - пациент опять и снову - в принципе не операбелен.