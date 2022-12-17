Ходжес сомневается в возможности РФ повторно наступать в феврале

Россия вряд ли сможет прибегнуть к новому наступлению в феврале следующего года, есть сомнения в ее способности собрать нужное и хорошо подготовленное количество сил для этого.

Об этом сообщил в твиттере бывший командующий войсками США в Европе, генерал в отставке Бен Ходжес, информирует Цензор.НЕТ.

"Я сомневаюсь, что Россия сможет собрать силы такого размера за это время, по крайней мере, не любого качества. Преувеличение потенциала для новых российских наступлений подпитывает тех, кто ищет причины не продолжать поддержку Украины", - написал Ходжес.

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