Россия получила новую партию "Шахедов", - ГУР
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их более бережно.
Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", - сообщил Юсов.
Относительно баллистических ракет иранского производства Юсов отметил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном и чрезвычайных усилиях, которые агрессор прилагает, чтобы получить эти ракеты.
В то же время, по данным ГУР, по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.
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Невже важко зробити такий же боприпас із дерев'яним гвинтом та двигуном від мопеда?
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Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.
1. Подобається нам чи ні, але в своїй більшості, зараз, Українська армія, це цивільна армія. Навіть ті, хто мали досвід АТО/ООС дуже часто по суті своїй залишаються цивільними людьми зі зброєю в руках. Не кажучи про тих, хто колись служив срочку. Чисто математично.
Всі ці 8 років до вторгнення - де вони?
вопрос чисто риторический... ))) как вы понимаете...
ибо дай Боже нашему ПВО (и тому что есть и тому что вот-вот будет) сбивать их, наращивая % сбитых
За таке треба садити.
В британском селе Роули-Реджис в конце улицы Белл-Энд 15 декабря установили золотую статую президента рф владимира путина - (*****) с головой в форме пениса. Об этом сообщает местное британское издание Dudley News.
Статуя была установлена в знак протеста против вторжения россии в Украину, отмечает The Insider. Рядом со статуей установлен стол с яйцами, которые желающие могут бросить в статую.
Но их «Герань « можно сбивать стрелковым оружием- пулеметы, автоматы, автоматические винтовки и тд.
Охотники, «стрелки добровольцы», «тероборона»,еще не перевелись в украинских городах и селах.
даже женщины умеют стрелять…
( В США даже пожилые люди носят оружие).
Если из каждого многоэтажного здания будет открыт огонь, то мопеду это не понравиться.
Но если он и попал бы, и упал этот шахед рядом, взорвался, как уже было неоднократно, погибли б люди, это всё равно не выход, стрелять над городами.
то тогда надо в гаражах.
Народные умельцы могут сделать многое.
должны быть найдены другие способы.
И много ещё чем кроме дорогих ракет.
тоже Можно сбить Иранский мопед,
легкий самолёт или гражданский вертолет. (Критична дистанция до цели).
«Способов « существует много…
Какой выберет и будет использовать украинское военное сопротивление- вот вопрос.