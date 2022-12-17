РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5681 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
13 411 32
война (46795) Иран (1557) разведка (4002) Россия (91269) дроны (2101)

Россия получила новую партию "Шахедов", - ГУР

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

shahed,герань,шахед

Российская Федерация возобновила удары по Украине иранскими дронами-камикадзе Shahed благодаря новой партии, но использует их более бережно.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в эфире национального телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Да, это новая партия, но по сравнению с начальным массированным использованием "Шахедов" она явно меньше. Мы не комментируем сейчас количество, но видим, что, например, во время вчерашних массированных террористических ракетных ударов "Шахеды" не использовались. Использовались все другие имеющиеся средства, все ракетное вооружение", - сообщил Юсов.

Читайте также: Пока не видим формирования ударных групп для нового наступления войск РФ, - ГУР

Относительно баллистических ракет иранского производства Юсов отметил, что разведке известно о предварительных договоренностях РФ с Ираном и чрезвычайных усилиях, которые агрессор прилагает, чтобы получить эти ракеты.

В то же время, по данным ГУР, по состоянию на данный момент Россия их еще не получила.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+23
а де наш укроборонпром під керівництвом зе-мавпи Арахамії?

Невже важко зробити такий же боприпас із дерев'яним гвинтом та двигуном від мопеда?
показать весь комментарий
17.12.2022 17:38
+18
"нашим" потрібно прийняти ванну, випити келих шампанського, зʼїсти круасана, намаганного червоною ікрою, почухати яйця, відпочити, зʼїсти олівʼє, хильнути водки, знову відпочити, а потім, можно сідати за креслення... куди спішити?
показать весь комментарий
17.12.2022 17:40
+15
та запиляти гундосик...
показать весь комментарий
17.12.2022 18:31
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
а де наш укроборонпром під керівництвом зе-мавпи Арахамії?

Невже важко зробити такий же боприпас із дерев'яним гвинтом та двигуном від мопеда?
показать весь комментарий
17.12.2022 17:38 Ответить
"нашим" потрібно прийняти ванну, випити келих шампанського, зʼїсти круасана, намаганного червоною ікрою, почухати яйця, відпочити, зʼїсти олівʼє, хильнути водки, знову відпочити, а потім, можно сідати за креслення... куди спішити?
показать весь комментарий
17.12.2022 17:40 Ответить
та запиляти гундосик...
показать весь комментарий
17.12.2022 18:31 Ответить
А шашлики?!
показать весь комментарий
17.12.2022 19:04 Ответить
У нас есть Абдристович, который сбивает ракеты и БПЛА своим членом!
показать весь комментарий
17.12.2022 18:37 Ответить
У нас есть Абдристович...

грузін Оркестрович із «атряда Янелохабоневтіка і Бонезлякався» - російський агент впливу, учень зайвохромосомного православного фашиста Дугіна. Батоно з дуже проникливим тихим голосом вкрадається в серця вісімдесятирічних бабусь у мохерових беретах і заробляє собі на майбутні вибори сьомого президента імідж «мудрого» політика. В інтерв'ю журналістам для зв'язування слів використовує ненормативну лексику країни-терориста і православним-хундяєвцам, це подобається.

Вірити Люсі (російські пропагандисти називають його «Карамелькою») - себе не поважать. «Зливний бачок» Бідосіка. Буковельский лижник навчив свого помічника маніпуліровать прийомами Хуцпи. Жодному його слову не можна вірити. Меле суцільну брехню, як і арлекін із Кривого Рогу. За 5 годин до повномасштабного нападу московії Люся на телеканалах вішала глядачам на вухи «локшину» про те, що російського наступу не буде.

2 березня 2022 року блогер і актор в одній особі брехав з екрану зомбоящика, що «високоточні ракети типу «Калібр» кремль майже не використовує, оскільки вони нібито просто закінчилися».

В атаці 10 жовтня на столицю та інші українські міста пілоти Повітряно-комічних сил задіяли 83 одиниці високоточних ракет. Схоже, що ФСБ готує «Карамельку» як запасний варіант на випадок, якщо Буратіно не пройде на другий термін.

Якщо ця людина стане президентом, то десятилітню каденцію двох євреїв Україна не витримає. Підворотня обирає в Раду блазнів, щоб поржати.
показать весь комментарий
17.12.2022 20:24 Ответить
Роман Донік



1. Подобається нам чи ні, але в своїй більшості, зараз, Українська армія, це цивільна армія. Навіть ті, хто мали досвід АТО/ООС дуже часто по суті своїй залишаються цивільними людьми зі зброєю в руках. Не кажучи про тих, хто колись служив срочку. Чисто математично.




показать весь комментарий
17.12.2022 17:38 Ответить
питання до тебе і Доніка - якщо у нас цивільна армія, то куди тоді поділися ці численні вчення Україна-НАТО, всі ці полегони на кшталт Десна, всі ці інструктори зі США, Канади тощо - навчання наших військових у їхніх училищах?

Всі ці 8 років до вторгнення - де вони?
показать весь комментарий
17.12.2022 19:06 Ответить
Зебил? Армия во сколько раз увеличилась, сколько потерь среди профессиьрнальніх военных? Абы шо пэрднуть
показать весь комментарий
17.12.2022 20:11 Ответить
ну и.... честнейший иран (мамойклянусь) сократил дальность их полета???
вопрос чисто риторический... ))) как вы понимаете...
ибо дай Боже нашему ПВО (и тому что есть и тому что вот-вот будет) сбивать их, наращивая % сбитых
показать весь комментарий
17.12.2022 17:47 Ответить
А ми отримали загадкове фото від оборонпрому. І ще від арахампрому 3 кг вибухівки на 80 км по ціні 5 шахедів, але і вони десь ще в процесі.
показать весь комментарий
17.12.2022 17:54 Ответить
І це в країні, яка випускала "Руслани".
За таке треба садити.
показать весь комментарий
17.12.2022 19:10 Ответить
Ми випускаємо "Зеніти". А мацква ще чомусь не перетворилася на Кучково
показать весь комментарий
18.12.2022 10:21 Ответить

В британском селе Роули-Реджис в конце улицы Белл-Энд 15 декабря установили золотую статую президента рф владимира путина - (*****) с головой в форме пениса. Об этом сообщает местное британское издание Dudley News.
Статуя была установлена в знак протеста против вторжения россии в Украину, отмечает The Insider. Рядом со статуей установлен стол с яйцами, которые желающие могут бросить в статую.
показать весь комментарий
17.12.2022 17:57 Ответить
Конечно лучше бы иметь специальное вооружение против шахидов ( ПРО, Шилки и др).
Но их «Герань « можно сбивать стрелковым оружием- пулеметы, автоматы, автоматические винтовки и тд.

Охотники, «стрелки добровольцы», «тероборона»,еще не перевелись в украинских городах и селах.
даже женщины умеют стрелять…
( В США даже пожилые люди носят оружие).

Если из каждого многоэтажного здания будет открыт огонь, то мопеду это не понравиться.
показать весь комментарий
17.12.2022 18:11 Ответить
Мой сын курсант выбивает 98 балов из 10 ти выстрелов из пистолета, почти 100% попадание в 10 ку,максимально высокий бал по огневой подготовке.
Но если он и попал бы, и упал этот шахед рядом, взорвался, как уже было неоднократно, погибли б люди, это всё равно не выход, стрелять над городами.
показать весь комментарий
17.12.2022 19:19 Ответить
А почему молчит Гогилашвили? Ему больше доверия!
показать весь комментарий
17.12.2022 18:34 Ответить
Цінний кадр, Буданов тільки до нього і прислухається...
показать весь комментарий
17.12.2022 18:46 Ответить
Україна ж не має жодних заборон на комплектуючі - можна розмістити виробництво дронів у Польщі, ще десь - чого бракує ?
показать весь комментарий
17.12.2022 19:21 Ответить
не бракує, а перебір - надто багато арахламідії і іншої зесрані в оборонці
показать весь комментарий
17.12.2022 20:13 Ответить
В гаражах уже пора запускать виробництво, и не только дронив а и ракет, как в Палестине...
показать весь комментарий
17.12.2022 21:01 Ответить
Если « Оборонпром»- госпредприятие с финансовой бюджетной поддержкой , не может,
то тогда надо в гаражах.

Народные умельцы могут сделать многое.
показать весь комментарий
17.12.2022 21:56 Ответить
І де той Ізраєль.....
показать весь комментарий
17.12.2022 19:44 Ответить
40 лет по пустыне...!
показать весь комментарий
17.12.2022 20:10 Ответить
А який у Ізраїля насправді інтерес як ви гадаєте їм в плюс чи мінус що б іх ворог Іран віддав свої ракети москві
показать весь комментарий
18.12.2022 00:37 Ответить
А че "норм", будем продолжать херачить по "мопедам" ракетами стоимостью 1 млн$.... насмасами, кацапи с нас ржуть...
показать весь комментарий
17.12.2022 20:58 Ответить
Нет. Не нормально.

должны быть найдены другие способы.
показать весь комментарий
17.12.2022 21:58 Ответить
Мопеды сбиваются крупнокалиберными пулемётами.
И много ещё чем кроме дорогих ракет.
показать весь комментарий
18.12.2022 01:52 Ответить
Из «обычного старого» армейского пистолета Colt 1911
тоже Можно сбить Иранский мопед,
легкий самолёт или гражданский вертолет. (Критична дистанция до цели).

«Способов « существует много…

Какой выберет и будет использовать украинское военное сопротивление- вот вопрос.
показать весь комментарий
18.12.2022 04:53 Ответить
**** їпаний гавнопром невзмозі навіть наклепати якихось ракет типу фау 2 часів другої світової з мозком хоча б шахіда.Країна повний банкрот .....
показать весь комментарий
19.12.2022 20:27 Ответить
 
 