Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное при комплектовании бригад теробороны. Однако военные просят не приносить его самостоятельно.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
"Важное сообщение от администрации воинской части А7053.
Военные просят херсонцев добровольно сдать оружие, полученное при комплектовании Херсонской бригады теробороны.
Чтобы сообщить о местах хранения оружия и боеприпасов, необходимо явиться в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).
Самостоятельно приносить оружие НЕ НУЖНО, чтобы не допускать конфликтных ситуаций с представителями правоохранительных органов, ВСУ и других формирований.
Добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и гарантирует защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...
Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3387651
як би після розмови директора ЦРУ 12,01,2022 з найвеличнішим та найвпливовішим
останній дав команду роздати зброю
хочаб на важливих напрямках
а її валом на складах ще в другої світової та виводу радянської армії з європи в 1991му
не було б Бучі, Ірпіня, Бородянки
да, булиб пристрілені мародери
замочили б нах....й адміністрації громад які розкрадали гуманітарку
але не булоб стільки безневинних, не зумівших себе захистити мирних громадян
прикдад; молодий, здоровий чоловік застрелений а жінка згвалтована на очах дитини
і це зробив орк з автоматом, не боячись отримати кулю у відповідь
і за це зелєнь ще відповість
а зараз, на піку війни наказують здати зброю, бо гроші
сотні мільярдів на відбудову вже розділені між "друзями"
і вибори вкрадуть або їх зовсім не буде поки ця ******* не "освоїть"
близько 200 ярдів інвестицій та 500-700 мільярдів репарацій
так що перемога над ******, це не кінець війни в Україні
Раптом вони повернуться
А шо війна вже скінчилась?!
Небезпеки для Херсоні немає?
Капітуляция кацапів вже була?
Зброя у надійних руках українського громадянина це є гарантія безпеки країни
****, иногда эти гребанные слуги народа переходят все границы.
Шо это за часть А7053? Банно-развлекательный комплекс ОВА?
Якби у них була дома зброя то росіян би просто перестріляли з вікон.
про «перестріляли з вікон» - більше ніде не пишіть таке. У вас уявлення є про те що відбувалось? Коли заходили в Херсон в каротину в маєму будинку вистрілили з гранатомета тільки тому що там горіло світло.
Чи ви думаєт що у кожного був автомат?
і що цікаво, перше що тим, з нескромними будинками, спадає на думку - обеззброїти похмурих, а не робити так, що би не було чого боятися...
найперше зараз кацапню зажмурити назвжди.
не дошколята вже давно...
була зброя?((
https://t.me/BerezaJuice/24958
- Довбойобів… (с)Михайло Макарук, Інформнапалм
В Херсоні ніхто ТРО не організовував і зброю не видавав, а тих хто сам організувався, розстріляли у міському парку в перший день оккупації. (с) Руслан Люченко.
Практика ОП назначать на должности лояльных, а не умных и компетентных, приводит к огромному количеству ********* во власти. (с) Борислав Береза
@LyudmylaPakhuch
Восени 2018-го я особисто була в Золотому, ми привозили саджанці місцевим жителям. Це була не "сіра зона", а контрольована територія. А от уже восени 2019-го, всьо
или Безуглым-Тищенкам-татаровым-дермакам спокойнее (по какому-нибудь новому зебильному закону) будет расстреливать безоружных, неудобных Украинцев, НЕзрителей телеканализации ******** новын?
остальное понос изо рта
Зброя має зберігатись не в незрозумілих місцях що пограбують та *********** ракетами, а ДОМА!
ДОМА в простих людей. В сейфі. Навіть патрони і ті мають бути в консервах на руках в людей.
Із тою зброєю люди мають приходити на вишколи. За тою зброєю вони повинні самі доглядати, купувати до неї обвіс та інші понти.
Все має бути як в Швейцарії. І тоді ніхто ніколи не піде на нас війною. Саме через роздачу пари десятків тисяч автоматів в Києві росіяни звідти втекли бо окупувати озброєних неможливо. Якщо зброя буде на руках то ніхто не зможе у випадку стрімкої окупації робити чистки по списку чергового Портнова як це зробили на Херсонщині. Бо тоді люди із зброєю просто перестріляють тих окупантів. ТРО Херсону пало мучениками якраз через те що деякі виродки не дали їм зброю, інакше вони б просто перестріляли всіх росіян зробивши партизанські бої в місті.
Скорее они загонят, кой-ково
треба не забирати, а видати тим , в кого нема
А цивільні хлопці, які присяг не давали, пішли у Бузковий парк і там полягли...
А потім знову хлопці із зв'язанами руками і діркою в голові, як це було в Бучі, Ізюмі, Херсоні?
І потім знову згвалтовані дівчата, які залишились без захисту своїх чоловіків?
Хороша підй@бка від зелених дебілів...
Бл..ді. Повбивав би.
Але усі знають, що ОВА - це не військові; ОВА це ОПа. Яка знайшла собі гарну фішку ховатись за спини ЗСУ. Здавати зброю, прийняти закон про надмірні покарання для військових без права на апеляцію - "це Залужний так захотів".
Ми ще може почуємо, як "Залужний наказав розгорнути" українські заградзагони за спинами українських вояків, щоб було все, як у орків.
Ну і що, викривати усі підлі дії цієї наволочі все ще є " не на часі"?