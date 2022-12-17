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Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное в начале войны

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зброя

Жителей Херсона просят сдать оружие, выданное при комплектовании бригад теробороны. Однако военные просят не приносить его самостоятельно.

Об этом сообщил глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Важное сообщение от администрации воинской части А7053.

Военные просят херсонцев добровольно сдать оружие, полученное при комплектовании Херсонской бригады теробороны.

Чтобы сообщить о местах хранения оружия и боеприпасов, необходимо явиться в Херсонский РТЦК и СП (бывший городской военный комиссариат).

Читайте также: Враг бил по жилым кварталам Херсона, попали в школу и многоэтажки, - ОВА

Самостоятельно приносить оружие НЕ НУЖНО, чтобы не допускать конфликтных ситуаций с представителями правоохранительных органов, ВСУ и других формирований.

Добровольная передача оружия не предусматривает уголовную ответственность и гарантирует защиту прав и свобод граждан, а также безопасность жителей деоккупированных территорий", - говорится в сообщении.
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Топ комментарии
+67
ЗЕлені виродки бояться що доведеться відповідать за здачу Херсону
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17.12.2022 17:44
+61
Так війна ще не закінчилась
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17.12.2022 17:41
+61
давайте здавайте громадяни зброю, щоб менти не боялися знову переходити масово на службу окупантів, як це було коли Херсон окупували.

Раптом вони повернуться
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17.12.2022 17:44
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Правила форума Совет форумчан
Так війна ще не закінчилась
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17.12.2022 17:41 Ответить
то мабудь віджаті в москалів танки просють віддати ЗСУ
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17.12.2022 17:43 Ответить
Знову буде "незаконний обіг танків" )))
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17.12.2022 17:48 Ответить
Зброю потрібно і далі роздавати всім хто може обороняти Херсон. А тих хто втік з Херсону без бою під час наступу росіян і не організував оборону - херсонських офіцерів СБУ, НГУ, ЗСУ, МВС та НПУ, НАБУ, ДБР, Прокуратури, керівників місцевої влади та депутатів потрібно арештувати як зрадників!
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17.12.2022 19:11 Ответить
Ой, так никого не останется, как же мы без "СБУ, НГУ, ЗСУ, МВС та НПУ, НАБУ, ДБР, прокуратури, керівників місцевої влади та депутатів" (С) - пропадём ведь! (сарказм)
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18.12.2022 04:23 Ответить
і далі шо
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18.12.2022 13:49 Ответить
Далі потрібно формувати бригади тероборони в Херсоні, щоб не повторилось вторгнення росіян, якщо знову ганебно повтікають місцеві керівники та командири!
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19.12.2022 11:21 Ответить
Віджату можна лишати! Просять якраз наступне:

Військові просять херсонців добровільно здати зброю, отриману під час комплектування Херсонської бригади тероборони. Джерело: https://censor.net/ua/n3387651
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17.12.2022 17:48 Ответить
Не так, а що ті 36 Героїв не загинули,коли залишилися сам на сам з ворогом! Тільки учора було тут.
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17.12.2022 18:20 Ответить
Їх почали атакувати відразу як вони зайшли до Бузкового парку і асфальт заводу. Отже чекали. Їх просто здали ті кого зараз Зевлада знов розсаджує по теплих місцях
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17.12.2022 19:19 Ответить
Влада, яка боїться надати зброю населенню для особистого захисту, є чужа, ворожа (окупаційна) влада !
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17.12.2022 18:41 Ответить
Чиста правда. Вони там всі московські ставленики
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17.12.2022 22:44 Ответить
В Україні заборонено мати особисту зброю виключно законослухняним українцям.
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17.12.2022 18:45 Ответить
а зелена бидлота нас боїться більше чим *****
як би після розмови директора ЦРУ 12,01,2022 з найвеличнішим та найвпливовішим
останній дав команду роздати зброю
хочаб на важливих напрямках
а її валом на складах ще в другої світової та виводу радянської армії з європи в 1991му
не було б Бучі, Ірпіня, Бородянки
да, булиб пристрілені мародери
замочили б нах....й адміністрації громад які розкрадали гуманітарку
але не булоб стільки безневинних, не зумівших себе захистити мирних громадян
прикдад; молодий, здоровий чоловік застрелений а жінка згвалтована на очах дитини
і це зробив орк з автоматом, не боячись отримати кулю у відповідь
і за це зелєнь ще відповість
а зараз, на піку війни наказують здати зброю, бо гроші
сотні мільярдів на відбудову вже розділені між "друзями"
і вибори вкрадуть або їх зовсім не буде поки ця ******* не "освоїть"
близько 200 ярдів інвестицій та 500-700 мільярдів репарацій
так що перемога над ******, це не кінець війни в Україні
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17.12.2022 19:35 Ответить
З калашами проти танків не повоюєш.
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17.12.2022 19:37 Ответить
Проти танків - ні, але попартизанити можна. І хочаб РПГ пороздавати можна було...
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17.12.2022 19:52 Ответить
А хто казав щ не партизанили?
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17.12.2022 20:24 Ответить
у парку допартизанились
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18.12.2022 13:51 Ответить
Досвід Грозного і Баштанки, показує, що можна партизанити ефективно, потрібна правильна організація оборони досвідченими людьми. А у Херсоні усі протікали і майже не озброєних тероборонівців кинули на призволяще - в лоб зупиняти свинособачі колони.
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18.12.2022 18:55 Ответить
ЗЕлені виродки бояться що доведеться відповідать за здачу Херсону
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17.12.2022 17:44 Ответить
это военные просят сдать оружие
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17.12.2022 17:46 Ответить
давайте здавайте громадяни зброю, щоб менти не боялися знову переходити масово на службу окупантів, як це було коли Херсон окупували.

Раптом вони повернуться
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17.12.2022 17:44 Ответить
і шо, є ті шо здають?
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17.12.2022 17:46 Ответить
Я дуже надіюсь що таких не буде. І хочу надіятись що не буде тих корисних ідіотів що будуть пробувати шукати та забирати зброю в громадян.
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17.12.2022 18:17 Ответить
Але ж це все одно нічого не вирішить. Ну не здадуть, ну буде калаш десь схований. Все одно легально користуватись, тренуватись, дітей культурі поводження зі зброєю навчати буде неможливо. Я особисто сподіваюсь, що українці вийдуть на збройовий майдан, бо влада сама зброю не дасть.
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17.12.2022 23:31 Ответить
будапештскій хренорандум забули???
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17.12.2022 17:49 Ответить
???

А шо війна вже скінчилась?!

Небезпеки для Херсоні немає?

Капітуляция кацапів вже була?

Зброя у надійних руках українського громадянина це є гарантія безпеки країни
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17.12.2022 17:51 Ответить
- Громадяни! Здаємо танки! Танки здаємо! )))
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17.12.2022 17:51 Ответить
Влада боїться що після перемоги за нею теж прийдуть питати за Чонгар та інші держзради і вже не з коктелями.
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17.12.2022 17:53 Ответить
Хто прийде питати? З ригів спитали за злочини проти Майдану? Може з кучмістів спитали за продаж рашці літаків і ракет за газ, чи з комуняк кравчука спитали за ядерні ракети, флот і літаки... Ніхто ні з кого не спитає- це українська ментальність, тим більше що зараз пропаганда роздмухує казочку про те як ЗЕ всіх врятував, і вірять навіть азовці яких він здав у Маріуполі і відкрив дорогу з Криму. Пасіонаріїв все менше, ЗЕстада все більше
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17.12.2022 19:22 Ответить
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17.12.2022 17:55 Ответить
А шо, остались нерастрелянные и с оружием?
****, иногда эти гребанные слуги народа переходят все границы.
Шо это за часть А7053? Банно-развлекательный комплекс ОВА?
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17.12.2022 17:58 Ответить
Насколько я помню херсонской теробороне ничего не дали. Біло несколько добровольцев с коктейлями молотова - и все они біли убиті.
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17.12.2022 17:58 Ответить
Якась кількість стрілецької зброї все ж була, навіть про мухи була згадка.
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17.12.2022 18:03 Ответить
Є фото та відео. Всі вони були без зброї із коктейлями для молотова а тому пали мучениками.

Якби у них була дома зброя то росіян би просто перестріляли з вікон.
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17.12.2022 18:16 Ответить
У всіх свідченнях є про стрілецьку зброю.
про «перестріляли з вікон» - більше ніде не пишіть таке. У вас уявлення є про те що відбувалось? Коли заходили в Херсон в каротину в маєму будинку вистрілили з гранатомета тільки тому що там горіло світло.
Чи ви думаєт що у кожного був автомат?
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17.12.2022 19:06 Ответить
😥
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17.12.2022 18:44 Ответить
Зе-влада військовими прикривається, а чому треба здавати, ще війна на дворі, чи хтось боїться заїзжати в Херсон, то згадали про тероборону, яку лишили сам на сам з ворогом.
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17.12.2022 17:58 Ответить
тут громадяни зброю купують, а українцям пропонують під час війни її здавати? - щось цей пазл в мене не складуєтся...
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17.12.2022 18:03 Ответить
Депутати з нескромними будинками, тачками і рахунками в офшорах починають боятись, що до них завітають похмурі хлопці з автоматами.
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17.12.2022 18:23 Ответить
і в тих, з нескромними будинками, є підстави боятися похмурих хлопців...
і що цікаво, перше що тим, з нескромними будинками, спадає на думку - обеззброїти похмурих, а не робити так, що би не було чого боятися...
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17.12.2022 18:35 Ответить
Почнуть з списку журналу Форбс ?
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17.12.2022 18:36 Ответить
в хлопців свої думки і пріорітети...
найперше зараз кацапню зажмурити назвжди.
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17.12.2022 18:40 Ответить
А ви б з кого почали? Чисто гіпотетично.
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17.12.2022 18:52 Ответить
https://inventure.com.ua/news/ukraine/rejting-forbes-2022:-samye-bogatye-ukraincy-teryayut-pozicii-iz-za-vojny
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17.12.2022 18:57 Ответить
Підскажіть, кого можна чіпати, а кого ні.
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17.12.2022 18:58 Ответить
після Перемоги над кацапнею самі розберетеся ху є хто,
не дошколята вже давно...
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17.12.2022 19:09 Ответить
У вас нема своєї думки?
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17.12.2022 19:15 Ответить
А в них
була зброя?((
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17.12.2022 18:05 Ответить
Найкраще це звернення пояснив Борислав Береза
https://t.me/BerezaJuice/24958
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17.12.2022 18:07 Ответить
не віддавайте зброї,ви її заслужили окупацією і вірністю Україні.
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17.12.2022 18:07 Ответить
- Чого ви боїтесь найбільше на війні?
- Довбойобів… (с)Михайло Макарук, Інформнапалм

В Херсоні ніхто ТРО не організовував і зброю не видавав, а тих хто сам організувався, розстріляли у міському парку в перший день оккупації. (с) Руслан Люченко.

Практика ОП назначать на должности лояльных, а не умных и компетентных, приводит к огромному количеству ********* во власти. (с) Борислав Береза
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17.12.2022 18:07 Ответить
Можливо зрадники передали ту зброю своїм новим хазяям.
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17.12.2022 18:08 Ответить
Lyudmyla P. (ZNMP)
@LyudmylaPakhuch

Восени 2018-го я особисто була в Золотому, ми привозили саджанці місцевим жителям. Це була не "сіра зона", а контрольована територія. А от уже восени 2019-го, всьо
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17.12.2022 18:08 Ответить
..а узаконить оружие и оставить у людей, готовых к защите Украины, зебилам религия не позволяет?
или Безуглым-Тищенкам-татаровым-дермакам спокойнее (по какому-нибудь новому зебильному закону) будет расстреливать безоружных, неудобных Украинцев, НЕзрителей телеканализации ******** новын?
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17.12.2022 18:08 Ответить
..а узаконить оружие и оставить у людей, готовых к защите Украины?

остальное понос изо рта
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17.12.2022 19:19 Ответить
Я би не здавав, а приховав. Зараз треба захищати Україну від рашистів, а після війни треба буде захищати демократію від диктатури зеленого нарциса...
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17.12.2022 18:10 Ответить
Так. Саме це і є найголовніше призначення зброї на руках у громадян - самозахист від узурпації влади владою.
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17.12.2022 23:38 Ответить
Нахер такі норми!

Зброя має зберігатись не в незрозумілих місцях що пограбують та *********** ракетами, а ДОМА!

ДОМА в простих людей. В сейфі. Навіть патрони і ті мають бути в консервах на руках в людей.

Із тою зброєю люди мають приходити на вишколи. За тою зброєю вони повинні самі доглядати, купувати до неї обвіс та інші понти.

Все має бути як в Швейцарії. І тоді ніхто ніколи не піде на нас війною. Саме через роздачу пари десятків тисяч автоматів в Києві росіяни звідти втекли бо окупувати озброєних неможливо. Якщо зброя буде на руках то ніхто не зможе у випадку стрімкої окупації робити чистки по списку чергового Портнова як це зробили на Херсонщині. Бо тоді люди із зброєю просто перестріляють тих окупантів. ТРО Херсону пало мучениками якраз через те що деякі виродки не дали їм зброю, інакше вони б просто перестріляли всіх росіян зробивши партизанські бої в місті.
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17.12.2022 18:12 Ответить
Але таких громадян вже не попресуєш аваківською бандою з кийками й сльозогінкою.
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17.12.2022 18:37 Ответить
На нас ніхто не піде війною тільки тоді, коли будемо мати ядерну зброю. А стрілкова зброя в ******** війні - одні понти.
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17.12.2022 19:40 Ответить
Поздно, поздно... Свободных Людей в стойло уже не загонишь.
Скорее они загонят, кой-ково
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17.12.2022 18:13 Ответить
Продали Херсон без боя - зелёные клоуны , -а оружие зачем теперь ? Так лучше народу иметь его под рукой ,чтобы каждой скотине объяснить - Дайте спокойно жить ? Каждому объясним -у нас оружие и мы не согласны ,чтобы нас любые твари строили -,что рашистские ,что зеленокожие .До чего россияне тупые -ну чё приперлись? У нас своих гадов полно !
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17.12.2022 18:15 Ответить
Бляха! Та зелена влада більше своїх озброєних громадян боїться аніж окупантів!
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17.12.2022 18:17 Ответить
Як і люба влада в недемократичних країнах
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17.12.2022 18:24 Ответить
Кто и что кому давал ? Что за бред ?
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17.12.2022 18:19 Ответить
зброя - це свобода, і повинна бути у кожного.
треба не забирати, а видати тим , в кого нема
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17.12.2022 18:22 Ответить
Зелена влада обісралась.
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17.12.2022 18:23 Ответить
що за хєрня ?
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17.12.2022 18:30 Ответить
Сашка Білого тому і вбили аваковські виродки
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17.12.2022 18:32 Ответить
Гівнокомандуючий вкурсах що Тро були озброєні коктейлями та мисливською зброєю? Ну віддайте їм ті пляшки.
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17.12.2022 18:33 Ответить
Сначала ради приличия уволили бы всю сбежавшую полицию
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17.12.2022 18:34 Ответить
Вони, що давали присягу захищати Україну, "відійшли" на захист Мукачевського укріпрайону". Це такій маньовр (як кацапи кажуть) був.
А цивільні хлопці, які присяг не давали, пішли у Бузковий парк і там полягли...
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17.12.2022 18:38 Ответить
То потім знову з голими руками на кацапські колони?
А потім знову хлопці із зв'язанами руками і діркою в голові, як це було в Бучі, Ізюмі, Херсоні?
І потім знову згвалтовані дівчата, які залишились без захисту своїх чоловіків?
Хороша підй@бка від зелених дебілів...
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17.12.2022 18:35 Ответить
Оце- начасі...
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17.12.2022 18:38 Ответить
ЗЕлені здали беззбройний Херсон один раз і не хочуть, щоб хтось заважав в другий.
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17.12.2022 18:38 Ответить
Ой, вони зброю, виявляється, херсонцям видавали. А чого ж тоді беззбройні херсонці полягли з пляшками молотова у Бузковому парку?

Бл..ді. Повбивав би.
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17.12.2022 18:40 Ответить
Посилаються у цій новині на ОВА, а пальцями показують на "військових" - це вони, мовляв, так хочуть.

Але усі знають, що ОВА - це не військові; ОВА це ОПа. Яка знайшла собі гарну фішку ховатись за спини ЗСУ. Здавати зброю, прийняти закон про надмірні покарання для військових без права на апеляцію - "це Залужний так захотів".

Ми ще може почуємо, як "Залужний наказав розгорнути" українські заградзагони за спинами українських вояків, щоб було все, як у орків.

Ну і що, викривати усі підлі дії цієї наволочі все ще є " не на часі"?
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17.12.2022 18:54 Ответить
Закон про надмірні покарання для військових у ВР доповідав Шаптала від ГШ. Якби Залужний цього не захотів, то і Шаптали там не було б.
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17.12.2022 23:47 Ответить
В області зброю нікому не давали, воєнкомати взагалі незрозуміло коли вивезли, в ранці 24 вони були зачинені, в Херсоні навряд було інакше, цією заявою цей зелений блезень хоче для незнаючих створити ілюзію що на Херсонщині створювалась воєнізована тер. оборона і вона була забезпечена зброєю, і через це ніякої здачи не було, але ми мешканці Херсонщини знаєм інше, що була тупа незамаскована здача зеленими нашої області.
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17.12.2022 19:15 Ответить
Незареєстрована зброя рятує життя і країну. І навпаки, зброя офіційно зареєстрована веде окупантів прямісінько до власника і вбиває його. Завдяки корупції всі бази даних МВС щодо власників зброї є у ворога. Окупація Київської області довела кров'ю вірність цієї тези.
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17.12.2022 19:36 Ответить
А ви звернули увагу, що на окупованих територіях рашистами не було вбито чи закатовано жодного депутата місцевих рад від партії слуга народу. Соупадєніє? Не думаю.
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17.12.2022 20:02 Ответить
Не сдавать, а зарегистрировать! На те же грабли наступить хочется?
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17.12.2022 20:15 Ответить
зеленський боїться українців більше а ніж *****, тому в час війни хоче забрати зброю у населення, яке живе в зоні бойвих дій і мова тут не про танки, а про автомати.
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17.12.2022 20:23 Ответить
Хрен а не сдача....военное время все имеют право быть с оружием...по крайней мере так должно быть....люди имеют право на самооборону....да и в послевоенное время оружие долдно оставатьсяу людей...бардюки его и так не сдадут, а законопослушным людям оно не помешает....
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17.12.2022 21:31 Ответить
Сначала выдали и сказали "защищайте", а сами сбежали. А теперь боятся даже если оно в руках у гражданского. Стыд и срам
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18.12.2022 00:20 Ответить
Ви кончені? Херсон - фронтове місто. Кожен патріот який там знаходиться повинен мати зброю.
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18.12.2022 02:22 Ответить
Згоден здавати кулі по штучно в зелених зрадників, а за пацюків рівня Коломойського, Ахмєтова, дЄрьмака, Голобородькі здавати гранати.
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18.12.2022 10:38 Ответить
бо мусора колобки бояцця вертатись
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18.12.2022 13:48 Ответить
Ні в якому разі про здачу зброї...війна ще не закінчилась. Та і потім пригодиться, своїх гнид ще он стільки
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22.12.2022 06:15 Ответить
 
 