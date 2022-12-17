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В Запорожье после российской ракетной атаки в восстановлении нуждается ДнепроГЭС

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

дніпрогес

Враг выпустил по Запорожью и району более 20 ракет, в том числе по Днепровской ГЭС. Соответствующие службы работают над ее восстановлением.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ДнепроГЭС нуждается в восстановлении после атаки. Сейчас работают там бригады. Для восстановлении требуется немного времени", - сказал он.

По словам чиновника, энергосистема города выдержала удар, но нуждается в восстановлении. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

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Власюк добавил, что все котельные в городе подключены к резервному электроснабжению и работают на генераторах, насосные станции тоже.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона новостей назвал ситуацию в области сложной.

"Электроснабжение нестабильно. Помимо введенного графика действующих почасовых отключений приходится нашим энергетикам сокращать потребление за счет ограничения по определенным секторам. Ситуация сложная, но контролируемая. Сейчас все критические объекты функционируют, но с определенными перебоями", - сказал он.

Старух добавил, что есть территории, где ведутся боевые действия, и там нет электричества вообще. Например, под постоянными обстрелами уже двое суток находится Степногорская громада и аварийные бригады не могут работать.
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Топ комментарии
+10
добивають всю енергетику , а захід ракет не дає . шанс виграти війну тільки один грохнути ***** ...
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17.12.2022 19:51
+9
Шашликами...
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17.12.2022 20:08
+8
дядьку , я живу 70 км від Курська і другого Чорнобиля не хочу ! а головне що це дасть ? щоб кацапня валувала що українці обстрілюють атомні станції ? знищувати треба : аеродроми , склади ракет , пускові установки та носії , штаби керування запуском ! в оси треба вирвати жало , а не поламати лапки .
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17.12.2022 20:57
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добивають всю енергетику , а захід ракет не дає . шанс виграти війну тільки один грохнути ***** ...
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17.12.2022 19:51 Ответить
Я дам вам парабеллум
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17.12.2022 20:16 Ответить
І новенький асфальтоукладчик...
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17.12.2022 20:29 Ответить
короткоствольну зброю цивільним особам мати в Україні заборонено .
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17.12.2022 20:38 Ответить
Не ссы, тебя амнистируют, посмертно 😢
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17.12.2022 20:56 Ответить
....тепер можна і потрібно і нехай хтось переконає в протилежному
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18.12.2022 07:39 Ответить
Ти забагато читаєш ка.ца.пського пропагандоння. Бо це вони мріють про припинення постачання ракет в Україну Заходом.

Відкрию тобі страшну тайну, тільки не всрись - Захід нам дає все, що просимо, просто він ох..ї..ває від нашого нахабства, впертості та бажання не лягти під рашку-пі...д.о.р.ашку
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17.12.2022 21:57 Ответить
нам дають ракети здатні атакувати більше 100 км ? щось не чув про їх застосування ? зате тут на Цензорі постійно чую про заборону стріляти по території кацапстану .
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17.12.2022 22:14 Ответить
В мережі було відео як мінімум 3 ракети поцілили в машинний зал Дніпрогесу. Зйомка була з маршрутки яка в цей час їхала греблею. Люди перелякались.
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17.12.2022 19:59 Ответить
Чому не прикрили Дніпрогес ППО?

Хоча б тими ж ПЗРК
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17.12.2022 20:07 Ответить
Кажуть щось збили, а ці прорвались.
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17.12.2022 20:09 Ответить
Американці морозяться із передачею словацьких Міг 29.
А для цих винищувачів крилаті ракети збивати все одно що насіння лузгати - надзвичайно легка ціль
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17.12.2022 20:14 Ответить
Оно конечно американцы виноваты, ну кто ж ещё, только прилетели с300
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17.12.2022 20:18 Ответить
А свої середнього радіусу від 2017 року розробки КБЮ з під асфальту дістати?Ні? А чому?
Неподобство! Асфальт новий є,а освітленя нема! От халепа в зезидента!
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17.12.2022 20:30 Ответить
Клали! І майже стількіж (і на захід,а не схід!).І ВТРИЧІ дешевше! Та ще й на гравій,а не шлак! Доречі,в курсі,що у 2022 року "засвоюються" гроші на ремонт та утриманя доріг на ...ОКУПОВАНІЙ території! О как!
Просто розробка саме ППО почалася у 2017. Лаборатрію гиперлуп пам'ятаєте? Як дебіли ржали!
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17.12.2022 21:23 Ответить
В післявоенні часи після Другої Світової на протязі десятків років в мирний час на всіх важливих мостах через Дніпро і на важливих греблях через його стояли зенітні установки з озброєними солдатами...
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17.12.2022 20:26 Ответить
А зачем ? ОП намного важнее !!!
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17.12.2022 20:29 Ответить
это жесть если маш зал
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17.12.2022 21:15 Ответить
Комментарий по сути (без «асфальта» и ёрничества): две ракеты С-300 по машинному залу, третья - в ватерлинию, в непосредственной близости с ДнепроГЭС-1.
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17.12.2022 21:35 Ответить
вопрос к гнусавому зеленому соплежую - почему до сих пор нет ударов по кацапии?
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17.12.2022 20:00 Ответить
чим ?
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17.12.2022 20:06 Ответить
Шашликами...
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17.12.2022 20:08 Ответить
Асвальтом... по бездорожью

Вам це нікого не нагадує?
Теж був ще той аферист...
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17.12.2022 20:10 Ответить
До підстанції Курської АЕС до 100 км, в нас нема "модифікованих С300" аналогічних тим, якими вони б'ють по Запоріжжю?
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17.12.2022 20:47 Ответить
дядьку , я живу 70 км від Курська і другого Чорнобиля не хочу ! а головне що це дасть ? щоб кацапня валувала що українці обстрілюють атомні станції ? знищувати треба : аеродроми , склади ракет , пускові установки та носії , штаби керування запуском ! в оси треба вирвати жало , а не поламати лапки .
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17.12.2022 20:57 Ответить
Я не говорив стріляти по АЕС, по підстанції (-ціях) ! Вони будуть змушені тоді зупиняти реактори, як це було зроблено на Запорізькій, і розбалансують мережу.
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17.12.2022 21:04 Ответить
ми не з мережею воюємо , а з армією орків ! тож і знищувати треба її !
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17.12.2022 22:15 Ответить
Але згоден, що аеродроми, казарми та військові об'єкти - цілі номер один.
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17.12.2022 21:09 Ответить
Асфальтоукладач на таку відстань не дістає!
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17.12.2022 20:32 Ответить
ты свиносабака иди иконку товарисча целуй...!
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17.12.2022 21:02 Ответить
орки як і в 41 підчас другої світової знову хочуть підірвати ДніпроГЕС і створити техногенну катастрофу.
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17.12.2022 21:15 Ответить
ее ракетами нельзя подорвать. только взрывчаткой
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17.12.2022 21:40 Ответить
Кому интересно, на представленном фото хорошо видно здание ДнепроГЭС-2, построенное в 1972-1974 гг. Здание первой очереди (ДнепроГЭС-1), куда были «прилёты», находится на правом берегу и на фото не попало.
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17.12.2022 22:31 Ответить
 
 