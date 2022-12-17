В Запорожье после российской ракетной атаки в восстановлении нуждается ДнепроГЭС

Враг выпустил по Запорожью и району более 20 ракет, в том числе по Днепровской ГЭС. Соответствующие службы работают над ее восстановлением.

Об этом в эфире национального телемарафона новостей сказал первый заместитель городского головы Запорожья Александр Власюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"ДнепроГЭС нуждается в восстановлении после атаки. Сейчас работают там бригады. Для восстановлении требуется немного времени", - сказал он.

По словам чиновника, энергосистема города выдержала удар, но нуждается в восстановлении. Все экстренные службы работают в усиленном режиме.

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Власюк добавил, что все котельные в городе подключены к резервному электроснабжению и работают на генераторах, насосные станции тоже.

Глава Запорожской ОВА Александр Старух в эфире национального телемарафона новостей назвал ситуацию в области сложной.

"Электроснабжение нестабильно. Помимо введенного графика действующих почасовых отключений приходится нашим энергетикам сокращать потребление за счет ограничения по определенным секторам. Ситуация сложная, но контролируемая. Сейчас все критические объекты функционируют, но с определенными перебоями", - сказал он.

Старух добавил, что есть территории, где ведутся боевые действия, и там нет электричества вообще. Например, под постоянными обстрелами уже двое суток находится Степногорская громада и аварийные бригады не могут работать.