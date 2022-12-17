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Генштаб ВС (4284) Лиман (287)

На Лиманском направлении россияне хотят восстановить утраченное положение, - Генштаб

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

лиман

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о попытке наступления российских оккупантов на Лиманском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В Генштабе подчеркнули: "На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение".

"Враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области", - отмечается в сообщении.

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Це уже є унизу. ЗСУ уже дали відповідь,що території визволені новій окупації не підлягають. Та і Генерал Залужний відмітив,що важко повертати втрачене. Реальність жорстока, але не потрібно нею шокувати кожну хвилину
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17.12.2022 20:33 Ответить
🖕вот им ! 😁
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17.12.2022 20:36 Ответить
ты свинорыл соскочил с бутылки...\вернись немедленно...\
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17.12.2022 21:06 Ответить
 
 