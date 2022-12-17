На Лиманском направлении россияне хотят восстановить утраченное положение, - Генштаб

Генеральный штаб ВСУ обнародовал информацию о попытке наступления российских оккупантов на Лиманском направлении.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщается в официальном фейсбуке Генштаба ВСУ.

В Генштабе подчеркнули: "На Лиманском направлении пытается восстановить утраченное положение".

"Враг осуществил обстрелы позиций наших войск из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Макеевка, Площанка, Червонопоповка, Диброва Луганской области", - отмечается в сообщении.

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