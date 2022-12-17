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Новости Политика Украины
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Кабмин (13801) церковь (1299) Еленский (17) Госэтнополитики (8)

Кабмин готовит назначение Еленского главой Госэтнополитики, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

еленский

Кабинет Министров Украины на заседании 16 декабря согласовал назначение на должность главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести бывшего народного депутата Виктора Еленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.

Ожидается, что распоряжение о назначении будет опубликовано в понедельник.

Виктор Еленский – депутат VIII созыва от партии "Народный фронт", был советником премьер-министра Арсения Яценюка в 2014 году. Ученый, религиовед, доктор философских наук.

Читайте также: Госслужба по этнополитике и свободе совести будет отнесена к центральным органам исполнительной власти, подчиняющимся КМУ, - Шмигаль

Напомним, предыдущего руководителя Госэтнополитики Елену Богдан Кабмин уволил 6 декабря из-за "ряда замечаний к ее работе".

Кроме того, Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести перевели в прямое подчинение КМУ – ранее Кабмин координировал ее деятельность через министра культуры и информационной политики.

Теперь все структурные подразделения областных и Киевской городской государственных (военных) администраций по вопросам этнополитики и свободы совести будут подотчетны и подконтрольны ГЭСС.

Читайте также: Кабмин уволил Елену Богдан с должности главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести
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Топ комментарии
+13
Це нормальний чувак. Один із тих, хто просував автокефалію української церкви, і противник московського поцреархату.
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17.12.2022 20:57
+11
Вдале призначення. Єленський, - патріотично налаштована людина, і він досконало знає церковну ситуацію в Україні.
Одне знаю точно, - кацапським попам його діяльність не сподобається. )))
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17.12.2022 21:28
+11
якщо Ви не знаєте, хто такий Єленський, погугліть
мабуть не жили останні роки в Україні
це суперфахівець з питань релігієзнавства і, найголовніше, противник моспатріархатих
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17.12.2022 21:38
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До таких новин треба більше деталей, більше контексту.

Мало хто знає хто він такий та чим відомий.

Треба всю брудну білизну. Чи є соцмережі і що та коли він у них написав. В яких групах є. Де та з ким на фото засвітився. І так далі.
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17.12.2022 20:48 Ответить
Дуже просто. Президентові прізвище сподобалося
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17.12.2022 20:51 Ответить
дядько от первой в фамилии буквы Z отказался по религиозным мотивам
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17.12.2022 21:27 Ответить
якщо Ви не знаєте, хто такий Єленський, погугліть
мабуть не жили останні роки в Україні
це суперфахівець з питань релігієзнавства і, найголовніше, противник моспатріархатих
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17.12.2022 21:38 Ответить
Те що це знаєте ви не значить що це знають всі решта громадян України. Чи він популярний як арестович? Має багатомільйонний ютуб? Ні. А отже не знати хто він це нормально.

погугліть - може я ще потім зроблю роботу журналістів та напишу замість них статтю?)

противник моспатріархатих - а це добре.
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17.12.2022 22:22 Ответить
На відміну від звіздабола Арєстовіча, Єленський - головний науковий співробітник профільного інституту, колишній депутат від Народного фронту. Президент Української Асоціації релігійної свободи. Відома медійна особа у сфері етнополітики і релігієзнавства, послідовний критик моспатріархату.
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17.12.2022 22:45 Ответить
"На відміну від звіздабола" - взагалі пофіг. Він був наведений як приклад про кого всі знають та не більше.

"у сфері етнополітики і релігієзнавства" - тільки ось не задача в поле інтересів більшості людей воно не входить. А тому краще таке писати зразу в статті щоб читачі не тратили час на вибивання інформації в коментарях.
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17.12.2022 23:39 Ответить
Цензор.нет - новинний, а не аналітичний ресурс, тому поданої в новині інформації про Єленського достатньо. Кому треба більше - гугл в поміч.
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17.12.2022 23:55 Ответить
Достатньо для чого?

Її категорично недостатньо навіть щоб зробити банальний висновок це зрада чи перемога.

В кожній новині повинен бути конфлікт інакше це не новина. Невже ви навіть елементарного не чули про журналістику?
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18.12.2022 20:25 Ответить
Це досить крутий чувак в своїй галузі. Саме він останнім часом розкриває очі ОП на кацапський патріархат. Частково його впливом зумовленні останні дії стосовно московських попів
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17.12.2022 21:44 Ответить
Дякую.
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17.12.2022 22:23 Ответить
Не дякуй!
У цього Єленського немає міліонного ютуба, він не твітить, не телеграмить і, навіть соромно сказати, не тік-токає!
Отже, він - ніхто !
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18.12.2022 02:37 Ответить
Це так не працює.

Ніхто з простих людей не знає інженерів та інших науковців що зараз працюють в Нейролінк та наближують людство до переходу із ланки язичницьких богів, якими ми вже є по можливостях, до трансцендентних сутностей які описані в більш пізнішій творчості типу Біблії.

Ніхто з простих людей не знає програмних інженерів, дата сайентистів, психологів які вже створили безліч слабких штучних інтелектів (що здатні виконувати тільки певне завдання, наприклад малювати краще будь-якого дизайнера) та за крок до створення сильних штучних інтелектів (аналог ерудита з вищою освітою що здатен виконувати будь-яку інтелектуальну діяльність).

І всі ці люди-спеціалісти можливо навіть ведуть блоги в ютубі, твіттері, телеграмі та навіть тіктоці.

Але для простих людей вони НЕВІДОМІ. А все тому що незважаючи на те що від цих спеціалістів залежить життя простих людей ці спеціалісти просто не є в області інтересів більшості тому що всім цікавитись фізично не хватить часу.
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18.12.2022 20:20 Ответить
Це нормальний чувак. Один із тих, хто просував автокефалію української церкви, і противник московського поцреархату.
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17.12.2022 20:57 Ответить
Вдале призначення. Єленський, - патріотично налаштована людина, і він досконало знає церковну ситуацію в Україні.
Одне знаю точно, - кацапським попам його діяльність не сподобається. )))
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17.12.2022 21:28 Ответить
Что за конторка,и сколько баксов американских налогоплательщиков съедают ее обитатели?
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18.12.2022 10:21 Ответить
 
 