Кабмин готовит назначение Еленского главой Госэтнополитики, - СМИ

Кабинет Министров Украины на заседании 16 декабря согласовал назначение на должность главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести бывшего народного депутата Виктора Еленского.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.

Ожидается, что распоряжение о назначении будет опубликовано в понедельник.

Виктор Еленский – депутат VIII созыва от партии "Народный фронт", был советником премьер-министра Арсения Яценюка в 2014 году. Ученый, религиовед, доктор философских наук.

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Напомним, предыдущего руководителя Госэтнополитики Елену Богдан Кабмин уволил 6 декабря из-за "ряда замечаний к ее работе".

Кроме того, Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести перевели в прямое подчинение КМУ – ранее Кабмин координировал ее деятельность через министра культуры и информационной политики.

Теперь все структурные подразделения областных и Киевской городской государственных (военных) администраций по вопросам этнополитики и свободы совести будут подотчетны и подконтрольны ГЭСС.

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