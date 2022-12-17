Кабмин готовит назначение Еленского главой Госэтнополитики, - СМИ
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Кабинет Министров Украины на заседании 16 декабря согласовал назначение на должность главы Государственной службы по этнополитике и свободе совести бывшего народного депутата Виктора Еленского.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщают источники LB.ua.
Ожидается, что распоряжение о назначении будет опубликовано в понедельник.
Виктор Еленский – депутат VIII созыва от партии "Народный фронт", был советником премьер-министра Арсения Яценюка в 2014 году. Ученый, религиовед, доктор философских наук.
Напомним, предыдущего руководителя Госэтнополитики Елену Богдан Кабмин уволил 6 декабря из-за "ряда замечаний к ее работе".
Кроме того, Государственную службу по вопросам этнополитики и свободы совести перевели в прямое подчинение КМУ – ранее Кабмин координировал ее деятельность через министра культуры и информационной политики.
Теперь все структурные подразделения областных и Киевской городской государственных (военных) администраций по вопросам этнополитики и свободы совести будут подотчетны и подконтрольны ГЭСС.
Пожалуйста, подождите...
Мало хто знає хто він такий та чим відомий.
Треба всю брудну білизну. Чи є соцмережі і що та коли він у них написав. В яких групах є. Де та з ким на фото засвітився. І так далі.
мабуть не жили останні роки в Україні
це суперфахівець з питань релігієзнавства і, найголовніше, противник моспатріархатих
погугліть - може я ще потім зроблю роботу журналістів та напишу замість них статтю?)
противник моспатріархатих - а це добре.
"у сфері етнополітики і релігієзнавства" - тільки ось не задача в поле інтересів більшості людей воно не входить. А тому краще таке писати зразу в статті щоб читачі не тратили час на вибивання інформації в коментарях.
Її категорично недостатньо навіть щоб зробити банальний висновок це зрада чи перемога.
В кожній новині повинен бути конфлікт інакше це не новина. Невже ви навіть елементарного не чули про журналістику?
У цього Єленського немає міліонного ютуба, він не твітить, не телеграмить і, навіть соромно сказати, не тік-токає!
Отже, він - ніхто !
Ніхто з простих людей не знає інженерів та інших науковців що зараз працюють в Нейролінк та наближують людство до переходу із ланки язичницьких богів, якими ми вже є по можливостях, до трансцендентних сутностей які описані в більш пізнішій творчості типу Біблії.
Ніхто з простих людей не знає програмних інженерів, дата сайентистів, психологів які вже створили безліч слабких штучних інтелектів (що здатні виконувати тільки певне завдання, наприклад малювати краще будь-якого дизайнера) та за крок до створення сильних штучних інтелектів (аналог ерудита з вищою освітою що здатен виконувати будь-яку інтелектуальну діяльність).
І всі ці люди-спеціалісти можливо навіть ведуть блоги в ютубі, твіттері, телеграмі та навіть тіктоці.
Але для простих людей вони НЕВІДОМІ. А все тому що незважаючи на те що від цих спеціалістів залежить життя простих людей ці спеціалісти просто не є в області інтересів більшості тому що всім цікавитись фізично не хватить часу.
Одне знаю точно, - кацапським попам його діяльність не сподобається. )))