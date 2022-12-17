РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
5908 посетителей онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
2 738 4
АЭС (479) Энергоатом (377) Тарифы на электроэнергию (1905)

В энергосистеме работают девять энергоблоков АЭС, работу одного ограничили, - "Энергоатом"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

аэс,аес

В энергосистеме Украины работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории, работу одного из них ограничили на 600 МВт.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в фейсбуке сообщило государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания "Энергоатом".

"17 декабря по состоянию на 18:00 в энергосистеме работают все девять атомных энергоблоков, расположенных на подконтрольной Украине территории. Мощность одного из энергоблоков ограничивают на 600 МВт из-за неготовности энергосистемы принять от него весь возможный объем электроэнергии, поскольку объекты энергетической инфраструктуры снова получили повреждения вследствие вчерашних обстрелов", - говорится в сообщении.

В частности, в "Энергоатоме" напомнили, что еще шесть энергоблоков захваченной войсками РФ Запорожской атомной электростанции остановлены. Их включение блокируется врагом. Станция продолжает постоянно потреблять около 100 МВт на собственные нужды от энергосистемы Украины.

Читайте также: Запасов ядерного топлива Украине хватит на два года, - "Энергоатом"
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А нам ''********'' про дефіцит енергії.І відключають там де ніби і немає пошкоджень електромереж
показать весь комментарий
17.12.2022 22:26 Ответить
Проблеми з виробництвом електроенергії не критичні, головне це доставка до абонентів. А тут проблеми, через розбиті підстанції.
показать весь комментарий
17.12.2022 22:58 Ответить
То може ахметка вже почне витрачатись на мережі?
показать весь комментарий
18.12.2022 00:31 Ответить
Хіба до рашиської агресії у ДТЕК були перебої з електрикою?
показать весь комментарий
18.12.2022 01:49 Ответить
 
 