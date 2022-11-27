Запасов ядерного топлива Украине хватит на два года, - "Энергоатом"
Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года, а также планируется запустить собственное производство.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.
"Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже делаем головки и хвостовики кассеты, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse", - отметил он.
С начала войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо, рассчитывая на собственные запасы. "Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Переобладнати на Westinghouse проблем немає, головна проблема яку нація не може рішити:
це заміна Ермака+Коломойського на патріотичних людей...
Ті які відродять всі сфери держави та заберуть(чи хоча б вигонять) все майно яке вкрали олігархи у Держави Україна...
___________________________
Тому це все ще попереду якщо нація дозріє...
Розумним питання: яка різниця по суті назви в "УПЦ" и "ПЦУ"...
Голодомори це така ж війна як будь яка проти нації Русі-Вкраїни.
Москалі - лишень зброя проти нас.