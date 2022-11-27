Запасов ядерного топлива Украине хватит на два года, - "Энергоатом"

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года, а также планируется запустить собственное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

"Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже делаем головки и хвостовики кассеты, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse", - отметил он.

С начала войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо, рассчитывая на собственные запасы. "Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse.

