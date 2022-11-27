РУС
Запасов ядерного топлива Украине хватит на два года, - "Энергоатом"

Президент "Энергоатома" Петр Котин заявил, что у Украины есть запасы ядерного топлива на два года, а также планируется запустить собственное производство.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЭП.

"Мы работаем с Westinghouse по созданию линии производства собственного топлива, основываясь на их технологиях. Мы уже делаем головки и хвостовики кассеты, которые прошли лицензирование американской компанией. То есть половину мы будем производить сами, а другую половину будет поставлять Westinghouse", - отметил он.

С начала войны Украина перестала покупать российское ядерное топливо, рассчитывая на собственные запасы. "Энергоатом" планирует перевести все энергоблоки украинских АЭС, которые были на российском топливе, на топливо компании Westinghouse.

Топ комментарии
+8
Так, запасли і почали переобладнання на західне паливо з російського "бариги", а ці "слуги" по повній використали енергетику, навіть як подарунок передали АЕС в управління російського агента андрія деркача, який умпішно із "слугами" сзади кацапам найбільшу АЕС на 6 енергоблоків - Запорізьку, де вже використовували західне паливо, не російське. Пропетляли чотири ро4ки на всьому готовому і час передати владу великим дядям, а самім на сцену знову гадити їм на голову.
27.11.2022 18:36 Ответить
+5
Ахаха, они не могут нормально с моим ВостГОКом разобраться, чтоб запустить хотя бы нормально выработку концентрата, да выплатить людям долги за полгода. Людей нет - часть ушла из-за невыплат, часть в армии, некоторые уже не вернутся, к сожалению. А это все спецталисты, это не двор заметать.
27.11.2022 19:40 Ответить
+4
Генерація АЕС на рівні 35%... "спотовий" ринок електроенергії... Причини?

Переобладнати на Westinghouse проблем немає, головна проблема яку нація не може рішити:

це заміна Ермака+Коломойського на патріотичних людей...
Ті які відродять всі сфери держави та заберуть(чи хоча б вигонять) все майно яке вкрали олігархи у Держави Україна...


___________________________
Тому це все ще попереду якщо нація дозріє...

Розумним питання: яка різниця по суті назви в "УПЦ" и "ПЦУ"...

Голодомори це така ж війна як будь яка проти нації Русі-Вкраїни.
Москалі - лишень зброя проти нас.
27.11.2022 19:21 Ответить
Бариги запасли?
27.11.2022 17:51 Ответить
Так, запасли і почали переобладнання на західне паливо з російського "бариги", а ці "слуги" по повній використали енергетику, навіть як подарунок передали АЕС в управління російського агента андрія деркача, який умпішно із "слугами" сзади кацапам найбільшу АЕС на 6 енергоблоків - Запорізьку, де вже використовували західне паливо, не російське. Пропетляли чотири ро4ки на всьому готовому і час передати владу великим дядям, а самім на сцену знову гадити їм на голову.
27.11.2022 18:36 Ответить
Та я знаю. Але потім зелена пошесть дуже цікавих людей поставила на атом. І смотрящєго якого оголошено російським агентом і в розшук. Але кому це цікаво коли дядя приніс дебілу плівку на Порошенко з Байденом.
27.11.2022 20:19 Ответить
Тобто на період війни вистачить ядерного палива бо будемо сподіватися що ще два роки війна не буде тривати і Путлер не буде існувати.
27.11.2022 17:53 Ответить
Генерація АЕС на рівні 35%... "спотовий" ринок електроенергії... Причини?

Переобладнати на Westinghouse проблем немає, головна проблема яку нація не може рішити:

це заміна Ермака+Коломойського на патріотичних людей...
Ті які відродять всі сфери держави та заберуть(чи хоча б вигонять) все майно яке вкрали олігархи у Держави Україна...


___________________________
Тому це все ще попереду якщо нація дозріє...

Розумним питання: яка різниця по суті назви в "УПЦ" и "ПЦУ"...

Голодомори це така ж війна як будь яка проти нації Русі-Вкраїни.
Москалі - лишень зброя проти нас.
27.11.2022 19:21 Ответить
Котін, а не котів
27.11.2022 17:54 Ответить
це просто гугл-перекладач так українізує російські прізвища на західноукраїнський лад, тіпа Яцкін = Яцків ))
27.11.2022 22:14 Ответить
Своє виготовляти? А під час війни таке можливе? Адже *уйло всю Україну прострілює.
27.11.2022 17:57 Ответить
а вугілля для ТЕС на скільки вистачить ?(
27.11.2022 18:05 Ответить
А навіщо вугілля на ТЕС? Вони як працюють? Подають опалення у всі квартири? Отож! Зато можна поржати, замість ППО - асфальт, замість вугілля - асфальт, замість ракет "Грім 2" - асфальт..., чого Вам ще не вистачає? Як Вам розповідають "слуги", що до них 30 років крали..., а вони прийшли і що? А все закатали в асфальт, хоча вони при владі вже майже чотири роки.
27.11.2022 18:40 Ответить
Ахаха, они не могут нормально с моим ВостГОКом разобраться, чтоб запустить хотя бы нормально выработку концентрата, да выплатить людям долги за полгода. Людей нет - часть ушла из-за невыплат, часть в армии, некоторые уже не вернутся, к сожалению. А это все спецталисты, это не двор заметать.
27.11.2022 19:40 Ответить
Котин еще та **** ватная, кстати.
27.11.2022 19:41 Ответить
Підтримую, знищують гзк , замість того , щоб хоть якось вберегтись від залежності будь кого.
27.11.2022 20:35 Ответить
 
 