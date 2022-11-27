Есть признаки, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"

Российские военные могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

Об этом президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал в интервью ТСН, транслировавшемуся в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По его словам, "Энергоатом" за последние недели фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть атомную станцию.

В частности, в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно покинуть и предложения о передаче станции под контроль МАГАТЭ.

"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и воруют все, что могут найти", - сказал Котин.

Однако пока рано говорить о том, что военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся к этому.

Читайте также: Российские оккупанты обустроили позиции по периметру ЗАЭС - вырыли окопы и все заминировали, - ОВА