Есть признаки, что россияне могут готовиться покинуть Запорожскую АЭС, - "Энергоатом"
Российские военные могут готовиться к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.
Об этом президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин рассказал в интервью ТСН, транслировавшемуся в эфире телемарафона, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
По его словам, "Энергоатом" за последние недели фиксирует признаки того, что россияне могут собираться покинуть атомную станцию.
В частности, в российских СМИ стало появляться большое количество публикаций о том, что Запорожскую АЭС можно покинуть и предложения о передаче станции под контроль МАГАТЭ.
"Такое впечатление, что они собирают чемоданы и воруют все, что могут найти", - сказал Котин.
Однако пока рано говорить о том, что военные уезжают с ЗАЭС, но они готовятся к этому.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути цей світ.
Дохнути не хочеться....
Тому як тільки лінія фронту зменшиться станція для окупантів перестане бути привабливою як і Херсон
На шанатаж Кацапії ніхто не повівся, пора валізи пакувати.
Але нашим бійцям для того ще треба багато сил докласти!
Только на восстановление мостов разрушенных при военных действиях выделено всего 10 000 000 грн, а остальные миллиарды пойдут на распил в областях где военных действий не было. Типа там надо ремонтировать дороги и легче украсть положив 1 см асфальта, который через три дня вылетает и опять ямки. Так уже делали два раза возле кпп Коблево Николаевской области. Еще и датчики системы измерения веса специально заасфальтировали, которая обошлась несколько сотен миллионов и была еще не запущенна.
А вот попался в сети рейтинг донаторов ЗСУ. На первом месте Украинский народ, на втором Порошенко, на третьем Ахметов. Честно удивился. Но тут же понял, что в списках нет зеленского или кого то из зеленых. Хотя в новостях много пишут о разворовывании зелеными гуманитарки в Запорожской, Полтавской ..... областях. О выделении миллиардов в Днепропетровской на ремонт дорог.
***** с одной стороны Украинский народ воюет с кацапней, с другой с зелеными гнидами. Откуда только силы берутся.
Слава Украине.