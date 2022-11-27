Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"
Російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.
Про це президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.
За його словами, "Енергоатом" упродовж останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.
Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ.
"Таке враження, що вони збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти", - сказав Котін.
Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути цей світ.
Дохнути не хочеться....
Тому як тільки лінія фронту зменшиться станція для окупантів перестане бути привабливою як і Херсон
На шанатаж Кацапії ніхто не повівся, пора валізи пакувати.
Але нашим бійцям для того ще треба багато сил докласти!
Только на восстановление мостов разрушенных при военных действиях выделено всего 10 000 000 грн, а остальные миллиарды пойдут на распил в областях где военных действий не было. Типа там надо ремонтировать дороги и легче украсть положив 1 см асфальта, который через три дня вылетает и опять ямки. Так уже делали два раза возле кпп Коблево Николаевской области. Еще и датчики системы измерения веса специально заасфальтировали, которая обошлась несколько сотен миллионов и была еще не запущенна.
А вот попался в сети рейтинг донаторов ЗСУ. На первом месте Украинский народ, на втором Порошенко, на третьем Ахметов. Честно удивился. Но тут же понял, что в списках нет зеленского или кого то из зеленых. Хотя в новостях много пишут о разворовывании зелеными гуманитарки в Запорожской, Полтавской ..... областях. О выделении миллиардов в Днепропетровской на ремонт дорог.
***** с одной стороны Украинский народ воюет с кацапней, с другой с зелеными гнидами. Откуда только силы берутся.
Слава Украине.