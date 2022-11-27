УКР
Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Про це президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, "Енергоатом" упродовж останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ.

"Таке враження, що вони збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти", - сказав Котін.

Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Російські окупанти облаштували позиції по периметру ЗАЕС - вирили окопи і все замінували, - ОВА

Топ коментарі
+33
Вот единственный признак что орки покидают нашу землю. Остальное то всего лишь надежды

27.11.2022 15:47 Відповісти
+21
27.11.2022 15:38 Відповісти
+21
27.11.2022 15:48 Відповісти
очікувано,черговий жест плєшивої молі
27.11.2022 15:33 Відповісти
Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути цей світ.
27.11.2022 15:34 Відповісти
27.11.2022 15:38 Відповісти
Ще одна баба Ванга на Зебиломарахвони.
27.11.2022 15:42 Відповісти
може спочатку дочекаємось коли підуть,а то вже ці ознаки,невідомо звідки взяті,якось дратують...
27.11.2022 15:43 Відповісти
Вот единственный признак что орки покидают нашу землю. Остальное то всего лишь надежды

27.11.2022 15:47 Відповісти
27.11.2022 15:48 Відповісти
Держали всіх в напруженні,але сільонок маловато і нерви здають у тих,хто охороняє.
Дохнути не хочеться....
27.11.2022 15:51 Відповісти
Є ознаки, що кацапи повторно хочуть спробувати захопити Київ. А ще є ознаки, що десь у Всесвіті є схожа на Землю планета, населена живими організмами. Самі ознаки. Правда, оперувати у плануванні такими категоріями, як ознаки - то як мінімум - невдячна справа, як максимум - злочинна недбалість. Керуватись потрібно розвідувальною інформацією. На жаль, ******* влада дилетантів керується ре даними розвідки, як то: "Немає ознак, що кацапія готує напад" у лютому цього року, хоча розвідка, в тому числі іноземна твердила зворотнє. Ознаки гарні ще й тим, що трактувати їх можна так, як хочеться, вноді діаметрально протилежно.
27.11.2022 15:53 Відповісти
Можуть піти , але замінувавши там все що захочуть. І коли після їх відходу щось рвоне звинуватити українців
27.11.2022 15:57 Відповісти
Звісно ці орки підуть із ЗАЕС особливо коли ще звільнять лівий берег Дніпра або Мелітополь тоді оркам буде дуже важко знаходитися на ЗАЕС і особливо постраждає логістика окупантів
Тому як тільки лінія фронту зменшиться станція для окупантів перестане бути привабливою як і Херсон
27.11.2022 15:57 Відповісти
Могилизировать русских скотов! Не дать им уйти!
27.11.2022 16:17 Відповісти
Бред. Поки ми їх не виб'ємо, вони звідти не підуть. Нащо таке казати?
27.11.2022 16:25 Відповісти
"через 2-3 недели, не больше" (С)
27.11.2022 16:33 Відповісти
Хто пише такі заголовки? Гугл перекладач?
27.11.2022 16:54 Відповісти
Факір був бухий, фокус не вдався.
На шанатаж Кацапії ніхто не повівся, пора валізи пакувати.
27.11.2022 17:53 Відповісти
Є ознаки того, що всі орки, що не втекли або не попали у полон, обов'язково здохнуть.

Але нашим бійцям для того ще треба багато сил докласти!
27.11.2022 17:56 Відповісти
Дай Боже!
27.11.2022 19:27 Відповісти
Звуки шарманки, гаданье цьіганки.. Медовьій пряник да воздушньій шарик.
27.11.2022 19:53 Відповісти
***** как ******* эже зеленые клоуны своими видосиками. То асфальт, то шашлычки.....
Только на восстановление мостов разрушенных при военных действиях выделено всего 10 000 000 грн, а остальные миллиарды пойдут на распил в областях где военных действий не было. Типа там надо ремонтировать дороги и легче украсть положив 1 см асфальта, который через три дня вылетает и опять ямки. Так уже делали два раза возле кпп Коблево Николаевской области. Еще и датчики системы измерения веса специально заасфальтировали, которая обошлась несколько сотен миллионов и была еще не запущенна.
А вот попался в сети рейтинг донаторов ЗСУ. На первом месте Украинский народ, на втором Порошенко, на третьем Ахметов. Честно удивился. Но тут же понял, что в списках нет зеленского или кого то из зеленых. Хотя в новостях много пишут о разворовывании зелеными гуманитарки в Запорожской, Полтавской ..... областях. О выделении миллиардов в Днепропетровской на ремонт дорог.
***** с одной стороны Украинский народ воюет с кацапней, с другой с зелеными гнидами. Откуда только силы берутся.
Слава Украине.
27.11.2022 20:27 Відповісти
ЗАЕС працює на американському паливі, і сьогодні випадково натрапив на інфу, що виявляється паливо власність США, в т.ч. і відпрацьоване, яке зберігається на території станції. Кремлівська шобла занервувала, бо Штати мають право і можуть ввести війська для захисту своєї власності. Ось тому кацапам приперло віддати контроль над ЗАЕС МАГАТЕ.
28.11.2022 01:08 Відповісти
 
 