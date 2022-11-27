Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Російські військові можуть готуватися до виходу з території Запорізької атомної електростанції.

Про це президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін розповів в інтерв'ю ТСН, яке транслювалося в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна.

За його словами, "Енергоатом" упродовж останніх тижнів фіксує ознаки того, що росіяни можуть збиратися покинути атомну станцію.

Так, в російських ЗМІ почала з'являтися велика кількість публікацій про те, що Запорізьку АЕС можна залишити та пропозиції щодо передачі станції під контроль МАГАТЕ.

"Таке враження, що вони збирають валізи і крадуть все, що можуть знайти", - сказав Котін.

Проте наразі зарано говорити про те, що військові їдуть з ЗАЕС, але вони готуються до цього.

