Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"
Президент Енергоатома Петро Котів заявив, що Україна має запасів ядерного палива на два роки та планує запустити власне виробництво.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.
"Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", - зазначив він.
З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.
Переобладнати на Westinghouse проблем немає, головна проблема яку нація не може рішити:
це заміна Ермака+Коломойського на патріотичних людей...
Ті які відродять всі сфери держави та заберуть(чи хоча б вигонять) все майно яке вкрали олігархи у Держави Україна...
___________________________
Тому це все ще попереду якщо нація дозріє...
Розумним питання: яка різниця по суті назви в "УПЦ" и "ПЦУ"...
Голодомори це така ж війна як будь яка проти нації Русі-Вкраїни.
Москалі - лишень зброя проти нас.