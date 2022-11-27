Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"

Президент Енергоатома Петро Котів заявив, що Україна має запасів ядерного палива на два роки та планує запустити власне виробництво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

"Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", - зазначив він.

З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.

