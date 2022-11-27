УКР
Запасів ядерного палива Україні вистачить на два роки, - "Енергоатом"

Президент Енергоатома Петро Котів заявив, що Україна має запасів ядерного палива на два роки та планує запустити власне виробництво.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЕП.

"Ми працюємо з Westinghouse щодо створення лінії виробництва власного палива, базуючись на їхніх технологіях. Ми вже виробляємо головки та хвостовики касети, які пройшли ліцензування американською компанією. Тобто половину ми вироблятимемо самі, а іншу половину поставлятиме Westinghouse", - зазначив він.

З початку великої війни Україна перестала купувати російське ядерне паливо, розраховуючи на власні запаси. Наразі Енергоатом планує перевести всі енергоблоки українських АЕС, які були на російському паливі, на паливо компанії Westinghouse.

Читайте: Є ознаки, що росіяни можуть збиратися покинути Запорізьку АЕС, - "Енергоатом"

Енергоатом (1658) ядерне паливо (338) Котін Петро (113)
Так, запасли і почали переобладнання на західне паливо з російського "бариги", а ці "слуги" по повній використали енергетику, навіть як подарунок передали АЕС в управління російського агента андрія деркача, який умпішно із "слугами" сзади кацапам найбільшу АЕС на 6 енергоблоків - Запорізьку, де вже використовували західне паливо, не російське. Пропетляли чотири ро4ки на всьому готовому і час передати владу великим дядям, а самім на сцену знову гадити їм на голову.
27.11.2022 18:36 Відповісти
Ахаха, они не могут нормально с моим ВостГОКом разобраться, чтоб запустить хотя бы нормально выработку концентрата, да выплатить людям долги за полгода. Людей нет - часть ушла из-за невыплат, часть в армии, некоторые уже не вернутся, к сожалению. А это все спецталисты, это не двор заметать.
27.11.2022 19:40 Відповісти
Генерація АЕС на рівні 35%... "спотовий" ринок електроенергії... Причини?

Переобладнати на Westinghouse проблем немає, головна проблема яку нація не може рішити:

це заміна Ермака+Коломойського на патріотичних людей...
Ті які відродять всі сфери держави та заберуть(чи хоча б вигонять) все майно яке вкрали олігархи у Держави Україна...


Тому це все ще попереду якщо нація дозріє...

Розумним питання: яка різниця по суті назви в "УПЦ" и "ПЦУ"...

Голодомори це така ж війна як будь яка проти нації Русі-Вкраїни.
Москалі - лишень зброя проти нас.
27.11.2022 19:21 Відповісти
Бариги запасли?
27.11.2022 17:51 Відповісти
Та я знаю. Але потім зелена пошесть дуже цікавих людей поставила на атом. І смотрящєго якого оголошено російським агентом і в розшук. Але кому це цікаво коли дядя приніс дебілу плівку на Порошенко з Байденом.
27.11.2022 20:19 Відповісти
Тобто на період війни вистачить ядерного палива бо будемо сподіватися що ще два роки війна не буде тривати і Путлер не буде існувати.
27.11.2022 17:53 Відповісти
Котін, а не котів
27.11.2022 17:54 Відповісти
це просто гугл-перекладач так українізує російські прізвища на західноукраїнський лад, тіпа Яцкін = Яцків ))
27.11.2022 22:14 Відповісти
Своє виготовляти? А під час війни таке можливе? Адже *уйло всю Україну прострілює.
27.11.2022 17:57 Відповісти
а вугілля для ТЕС на скільки вистачить ?(
27.11.2022 18:05 Відповісти
А навіщо вугілля на ТЕС? Вони як працюють? Подають опалення у всі квартири? Отож! Зато можна поржати, замість ППО - асфальт, замість вугілля - асфальт, замість ракет "Грім 2" - асфальт..., чого Вам ще не вистачає? Як Вам розповідають "слуги", що до них 30 років крали..., а вони прийшли і що? А все закатали в асфальт, хоча вони при владі вже майже чотири роки.
27.11.2022 18:40 Відповісти
Ахаха, они не могут нормально с моим ВостГОКом разобраться, чтоб запустить хотя бы нормально выработку концентрата, да выплатить людям долги за полгода. Людей нет - часть ушла из-за невыплат, часть в армии, некоторые уже не вернутся, к сожалению. А это все спецталисты, это не двор заметать.
27.11.2022 19:40 Відповісти
Котин еще та **** ватная, кстати.
27.11.2022 19:41 Відповісти
Підтримую, знищують гзк , замість того , щоб хоть якось вберегтись від залежності будь кого.
27.11.2022 20:35 Відповісти
 
 