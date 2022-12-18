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Коллектив TVORCHI будет представлять Украину на Евровидении-2023

Новости Цензор.НЕТ Общество

На международном песенном конкурсе Евровидения-2023 Украина будет представлять группу TVORCHI, набрав 19 баллов.

Победитель был определен во время финала Национального отбора, сообщает Цензор.НЕТ.

Группа TVORCHI получила от жюри 9 баллов, от зрителей – 10. С общим количеством 19 баллов коллектив одержал победу в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2023.

За победу соревновались 10 конкурсантов: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.

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Топ комментарии
+43
Можливо, але, погодьтеся: одразу видно, що не москаль.
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18.12.2022 01:04
+24
Я так зрозумів, що соліст є гуцулом.
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18.12.2022 00:57
+22
В Україні стільки неймовірно талановитих українців,а вибираємо чомусь африканця.Чим керувалися ті,хто обирав:чи пісня суперкласна,чи голос дуже сильний?Незрозуміло.
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18.12.2022 01:02
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Який президент такі й представники!
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31.12.2022 22:39 Ответить
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