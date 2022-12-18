Коллектив TVORCHI будет представлять Украину на Евровидении-2023
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На международном песенном конкурсе Евровидения-2023 Украина будет представлять группу TVORCHI, набрав 19 баллов.
Победитель был определен во время финала Национального отбора, сообщает Цензор.НЕТ.
Группа TVORCHI получила от жюри 9 баллов, от зрителей – 10. С общим количеством 19 баллов коллектив одержал победу в Национальном отборе на песенный конкурс Евровидение-2023.
За победу соревновались 10 конкурсантов: Moisei, OY Sound System, DEMCHUK, Jerry Heil, FIINKA, KRUTЬ, Tember Blanche, Angelina, 2TONE, TVORCHI.
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