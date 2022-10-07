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Евровидение-2023 от имени Украины будет принимать британский Ливерпуль

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

євробачення

67-й песенный конкурс Евровидение состоится в британском Ливерпуле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU) и BBC.

"EBU и BBC рады сообщить, что Ливерпуль был избран городом-хозяином 67-го Евровидения после конкурсного процесса", – говорится в сообщении.

Полуфиналы Евровидения-2023 состоятся во вторник, 9 и четверг, 11 мая. Большой финал – в субботу, 13 мая, на Liverpool Arena у реки Мерси.

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На Евровидении-2022 победили представители Украины Kalush Orchestra, однако из-за войны конкурс в следующем году проведут в Британии, занявшей второе место. Это будет девятый раз, когда Евровидение состоится в Великобритании - больше, чем в любой другой стране.

Украина автоматически попадет в гранд-финал Евровидения вместе с так называемой большой пятеркой стран - Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией, которые поддерживают мероприятие финансово и автоматически проходят в финал.
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ясно
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07.10.2022 22:42 Ответить
Місто Бітлз. Ай, молодці.
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07.10.2022 22:46 Ответить
Яка важлива новина. Особливо для країни, у якій йде війна.
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07.10.2022 22:48 Ответить
Все важливо. Кожний з фронтів, і ідеологічний , і культурний також.
Якщо ми хочемо позбутися "руссськага иіра", то ми маємо заполонити його місце українським світом.
Розумієте?Місцк порожнім не иоже бути.
Це боротьба на геокультурному рівні.
І ми в ній перемагаємо, в тому чисді й тому, що цей конкурс буде проводитись саме у Ліверпулі.
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07.10.2022 22:55 Ответить
Дуже правильне рішення! Британія заслужила, це подяка нашим Друзям Британцям !
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07.10.2022 23:14 Ответить
Тільки не пускайте на євровіжн журналюг з телемарафону, бо вони на автоматі почнуть вилизувати Єрмака мовою окупанта.
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07.10.2022 23:17 Ответить
Гімном має стати пісня

триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
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08.10.2022 00:15 Ответить
Супер, yellow submarine
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08.10.2022 00:54 Ответить
Правильный выбор, который подчеркнет дружбу Великобритании и Украины. Ну и конечно родина Битлз, они там начинали.
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08.10.2022 00:57 Ответить
 
 