Евровидение-2023 от имени Украины будет принимать британский Ливерпуль

67-й песенный конкурс Евровидение состоится в британском Ливерпуле.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщили Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU) и BBC.

"EBU и BBC рады сообщить, что Ливерпуль был избран городом-хозяином 67-го Евровидения после конкурсного процесса", – говорится в сообщении.

Полуфиналы Евровидения-2023 состоятся во вторник, 9 и четверг, 11 мая. Большой финал – в субботу, 13 мая, на Liverpool Arena у реки Мерси.

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На Евровидении-2022 победили представители Украины Kalush Orchestra, однако из-за войны конкурс в следующем году проведут в Британии, занявшей второе место. Это будет девятый раз, когда Евровидение состоится в Великобритании - больше, чем в любой другой стране.

Украина автоматически попадет в гранд-финал Евровидения вместе с так называемой большой пятеркой стран - Великобританией, Францией, Германией, Италией и Испанией, которые поддерживают мероприятие финансово и автоматически проходят в финал.