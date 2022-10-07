Євробачення-2023 від імені України прийматиме британський Ліверпуль

67-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у британському Ліверпулі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Європейська мовна спілка (EBU) та ВВС.

"EBU та BBC раді повідомити, що Ліверпуль було обрано містом-господарем 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" після конкурсного процесу", – зазначено в повідомленні.

Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться у вівторок, 9-го, та четвер, 11 травня. Великий фінал – у суботу, 13 травня, на Liverpool Arena біля річки Мерсі.

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На "Євробаченні-2022" перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли "Євробачення" відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Україна автоматично потрапить у гранд-фінал "Євробачення" разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.