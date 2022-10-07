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Євробачення-2023 від імені України прийматиме британський Ліверпуль

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

євробачення

67-й пісенний конкурс "Євробачення" відбудеться у британському Ліверпулі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили Європейська мовна спілка (EBU) та ВВС.

"EBU та BBC раді повідомити, що Ліверпуль було обрано містом-господарем 67-го пісенного конкурсу "Євробачення" після конкурсного процесу", – зазначено в повідомленні.

Півфінали "Євробачення-2023" відбудуться у вівторок, 9-го, та четвер, 11 травня. Великий фінал – у суботу, 13 травня, на Liverpool Arena біля річки Мерсі.

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На "Євробаченні-2022" перемогли представники України Kalush Orchestra, однак через війну конкурс наступного року проведуть у Британії, яка посіла друге місце. Це буде вдевʼяте, коли "Євробачення" відбудеться у Великій Британії — більше, ніж у будь-якій іншій країні.

Україна автоматично потрапить у гранд-фінал "Євробачення" разом із так званою великою пʼятіркою країн — Великою Британією, Францією, Німеччиною, Італією та Іспанією, які підтримують захід фінансово та автоматично проходять у фінал.

Автор: Анастасія Потіха
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ясно
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07.10.2022 22:42 Відповісти
Місто Бітлз. Ай, молодці.
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07.10.2022 22:46 Відповісти
Яка важлива новина. Особливо для країни, у якій йде війна.
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07.10.2022 22:48 Відповісти
Все важливо. Кожний з фронтів, і ідеологічний , і культурний також.
Якщо ми хочемо позбутися "руссськага иіра", то ми маємо заполонити його місце українським світом.
Розумієте?Місцк порожнім не иоже бути.
Це боротьба на геокультурному рівні.
І ми в ній перемагаємо, в тому чисді й тому, що цей конкурс буде проводитись саме у Ліверпулі.
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07.10.2022 22:55 Відповісти
Дуже правильне рішення! Британія заслужила, це подяка нашим Друзям Британцям !
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07.10.2022 23:14 Відповісти
Тільки не пускайте на євровіжн журналюг з телемарафону, бо вони на автоматі почнуть вилизувати Єрмака мовою окупанта.
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07.10.2022 23:17 Відповісти
Гімном має стати пісня

триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
триста тисяч дохлих москалів
дохлих москалів дохлих москалів
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08.10.2022 00:15 Відповісти
Супер, yellow submarine
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08.10.2022 00:54 Відповісти
Правильный выбор, который подчеркнет дружбу Великобритании и Украины. Ну и конечно родина Битлз, они там начинали.
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08.10.2022 00:57 Відповісти
 
 