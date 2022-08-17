УКР
В Україні стартував відбір на Євробачення-2023

У середу, 17 серпня, Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у Національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення. Кінцевий термін подачі заявок 15 жовтня 2022 року.

Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua, передає Цензор.НЕТ.

Це вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку, і вже в грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені Євробачення-2023 у Великій Британії.

Період підготовки — не єдине, що змінилося, нижче розповідаємо про нововведення й нагадуємо базові вимоги до учасників і конкурсної пісні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна пропонує провести наступне після перемоги у війні Євробачення, - Ткаченко

  • Офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).
  • Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці. Цього року Суспільний Мовник дослухався до побажань аудиторії й планує провести онлайн-голосування за тих, хто даватиме професійну оцінку виступам учасників.
  • Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.
  • Вік виконавців — від 16 років.
  • Кількість учасників колективу — до 6 осіб.
  • Хронометраж пісні — до 3 хвилин.
  • Мова пісні — будь-яка, крім мови держави-агресора.
  • Виконання пісні відбуватиметься наживо. Фонограма може містити записаний беквокал, але ніколи — основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника.
  • Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного. Далі переможець Нацвідбору має укласти договір із Суспільним про участь у конкурсі Євробачення.

Попри перемогу українського гурту "Kalush Orchestra" на Євробаченні-2022, наступний конкурс відбудеться не в Україні. Рішення перенести проведення конкурсу до Великої Британії з міркувань безпеки прийняла Європейська мовна спілка (ЄМС). На її запрошення британський суспільний мовник BBC стане організатором Євробачення-2023 на честь і підтримку України. Представник України автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023.

+7
***...дь, яке нах...уй евроблячення коли країну кацапи руйнують
показати весь коментар
17.08.2022 19:31 Відповісти
+4
Культура это хорошо,она должна быть на первом месте.Украна должна участвовать в Евробаченни.Вопрос в другом,сколько денег снова ******* зеленые под этим предлогом участвовать.На асфальте и на будивныцтви нагрелись выше крыши.Зеля там должен строк мотать пожизненно,инфа по нагреву 100
показати весь коментар
17.08.2022 19:48 Відповісти
+1
Як раз на часі😁😡
показати весь коментар
17.08.2022 20:23 Відповісти
Ну це новина дуже гарна ,така гарна ,шо як би ***** іздохло,то ця новина булаб на першому місці
показати весь коментар
17.08.2022 19:36 Відповісти
Кацапчик, ты б у путина-х..йла деньги в кармане считал. Мы со своими сами после победы разберёмся )
показати весь коментар
17.08.2022 21:48 Відповісти
показати весь коментар
17.08.2022 20:05 Відповісти
Щось зараз це Євробачення якось зовсім не гріє.
показати весь коментар
17.08.2022 20:19 Відповісти
На сохранение культуры у них нет денег, а на всяких певцов, большинство из которых проекты, а не творчество деньги есть.
показати весь коментар
17.08.2022 20:24 Відповісти
Піпєц...
показати весь коментар
17.08.2022 21:17 Відповісти
Пусть Ермак споёт "Я устал, я ухожу..."
показати весь коментар
18.08.2022 08:54 Відповісти
 
 