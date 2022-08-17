В Україні стартував відбір на Євробачення-2023

У середу, 17 серпня, Суспільне Мовлення розпочинає приймання заявок на участь у Національному відборі на Пісенний конкурс Євробачення. Кінцевий термін подачі заявок 15 жовтня 2022 року.

Заявки на участь у Нацвідборі приймаються через форму на сайті www.eurovision.ua, передає Цензор.НЕТ.

Це вперше процес підготовки до конкурсу стартує влітку, і вже в грудні стане відомо, хто представить Україну на сцені Євробачення-2023 у Великій Британії.

Період підготовки — не єдине, що змінилося, нижче розповідаємо про нововведення й нагадуємо базові вимоги до учасників і конкурсної пісні.

Офіційним музичним продюсером Нацвідбору на Євробачення стане музикант Дмитро Шуров (Pianoбой).

Склад і журі фіналу Нацвідбору, і національного журі для міжнародного конкурсу Євробачення визначатимуть українці. Цього року Суспільний Мовник дослухався до побажань аудиторії й планує провести онлайн-голосування за тих, хто даватиме професійну оцінку виступам учасників.

Як і в попередні роки, до участі у Євробаченні допускаються сольні виконавці або гурти, які вже існують чи створені спеціально для участі в Нацвідборі.

Вік виконавців — від 16 років.

Кількість учасників колективу — до 6 осіб.

Хронометраж пісні — до 3 хвилин.

Мова пісні — будь-яка, крім мови держави-агресора.

Виконання пісні відбуватиметься наживо. Фонограма може містити записаний беквокал, але ніколи — основний вокал або інший вокал, що допомагатиме оригінальному голосу учасника.

Особиста участь у прослуховуванні учасників лонглиста є обов’язковою.

Фінал Національного відбору на Євробачення-2023 відбудеться у грудні в Києві. Переможця оголосять під час трансляції фіналу у прямому ефірі телеканалів Суспільного та на діджитал-платформах Суспільного. Далі переможець Нацвідбору має укласти договір із Суспільним про участь у конкурсі Євробачення.

Попри перемогу українського гурту "Kalush Orchestra" на Євробаченні-2022, наступний конкурс відбудеться не в Україні. Рішення перенести проведення конкурсу до Великої Британії з міркувань безпеки прийняла Європейська мовна спілка (ЄМС). На її запрошення британський суспільний мовник BBC стане організатором Євробачення-2023 на честь і підтримку України. Представник України автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, Суспільне Мовлення, яке є членом Європейської мовної спілки, організовує і проводить відбір пісні та представника від України, а також забезпечує участь представника України на Пісенному конкурсі Євробачення-2023.