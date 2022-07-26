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Україна пропонує провести наступне після перемоги у війні Євробачення, - Ткаченко

євробачення

Україна запропонувала Європейській мовній спілці провести наступний після перемоги у повномасштабній війні, розв'язаній Росією, конкурс "Євробачення".

Про це в ефірі національного телемарафону заявив міністр культури та інформаційної політики нашої країни Олександр Ткаченко, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ".

Міністр нагадав, що були розглянуті варіанти проведення Євробачення-2023 як в Україні, так і в країні-сусідці. Водночас цю опцію відхилили через технічні та фінансові проблеми. Незважаючи на те, що конкурс відбудеться у Великій Британії, "ВВС (британський мовник, який займатиметься організацією Євробачення. - Ред.) береться зробити все, щоб присутність України була не просто помітною, а очевидною".

"Йдеться і про ведучих, і про відеоролики, присвячені Україні, і про українські наративи. Має бути спільна креативна група… щоб готувати конкурс. Також ми поставили перед Європейською мовною спілкою питання, що наступний конкурс після перемоги має обов'язково проходити в Україні. В EBU погодилися, що потрібно продовжувати консультації, але, гадаю, ми з багатьма країнами - членами союзу, зокрема Британією, доб'ємося перегляду встановлених правил організації",  сказав Ткаченко.

Також читайте: Проведення Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко

Він також додав, що фінансуватиме проведення Євробачення-2023 Велика Британія. "Це теж важливий аспект, бо й у мирних умовах це коштує значних грошей, а у військових умовах, гадаю, логічніше витрачати ці гроші на зброю для української армії", - наголосив Ткаченко.

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.

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Топ коментарі
+13
Ткаченко, та заспокойтеся вже. Розумію хочется попіаритися, але рішення провести Євробачення у Британії - правільне.
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26.07.2022 12:23
+12
Ткаченко, займися чимсь корисним вже
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26.07.2022 12:22
+8
ще один калірований квартальний *******.
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26.07.2022 12:25
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Ткаченко, займися чимсь корисним вже
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26.07.2022 12:22 Відповісти
"Кому шо, а курці - просо!"
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26.07.2022 12:48 Відповісти
Ткаченко, та заспокойтеся вже. Розумію хочется попіаритися, але рішення провести Євробачення у Британії - правільне.
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26.07.2022 12:23 Відповісти
ще один калірований квартальний *******.
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26.07.2022 12:25 Відповісти
яким може бути міністром культури така некультурна істота ?
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26.07.2022 12:27 Відповісти
От після перемоги і будеш трендіти про Євробачення, якщо доживеш.
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26.07.2022 12:28 Відповісти
Ткаченко, іди на йух. Грьобані дерибанщики. Матрьошко-балалаєчники квартальні. Як не Бені, то Абрамовича маріонетки.
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26.07.2022 12:31 Відповісти
от нєхєр робити зовсім під час війни
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26.07.2022 12:39 Відповісти
На наступному після перемоги буде свій переможець конкурсу. Ну і як ти, Ткаченко, плануєш відібрати у переможця право своєї країни на проведення Євробачення???
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26.07.2022 12:39 Відповісти
Ткаченко не интересует почему из всей армии украинских "звезд" культуры, на фронте видно только Вакарчука? А где же все остальные "заслуженные/перезаслуженные"?
Но это Ткаченко не интересно, т.к. ссориться со звездами опасно - они же все дружбаны нашего, прости господи, президента. Так можно и вслед за Бакановым пойти ...
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26.07.2022 13:00 Відповісти
Ну, після перемоги у війні якщо Євробачення в Україну, то цим самим його позбавлять якоїсь країни, яка буде переможцем на той момент.
Тому, швидше, варто ставити питання, що якщо колись переможе Британія, то вони віддадуть, точніше "повернуть" право проведення конкурсу нам. А якщо якась інша країна - то це буде несправедливо щодо неї . . .
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26.07.2022 13:23 Відповісти
Але це не зрозуміло цілому міністру Кварталу Г+Г
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26.07.2022 19:02 Відповісти
Ну чи не дебіл ?! От для чого відкладать на потім ? Давайте завтра, або сіслязавтра в Миколаєві, або Одесі, можна Харків, Салтівку !!! А сашка ткаченка конферансьє.
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26.07.2022 13:35 Відповісти
Ну, от просто на часі. Чи воно таким чином укріплює нашу впевненість у перемозі? Дякуємо, не треба, тим більше від тебе, гівно зелене
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26.07.2022 14:10 Відповісти
А цьому дурню все нейметься!
Невже воно не розуміє, що є куди більш важливі речі для вкладання коштів?
Невже діяльність 95 кварталу нічому не навчила?
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26.07.2022 14:14 Відповісти
кому война, а кому бабло на концерте пилить хочется
морды
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26.07.2022 14:35 Відповісти
 
 