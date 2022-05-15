Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022. ВIДЕО
Український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Глядачі віддали Україні максимальну кількість балів - 439. Жюрі дало Україні 192 бали. В сумі Kalush Orchestra отримали 631 бал та посіли перше місце.
Максимальні 12 балів Україні віддало журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.
Після виступу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".
Колектив виступив на PalaOlimpico 12-м та з нашумілим треком Stefania.
Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»!
Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє.
Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь.
Вільний, мирний, відбудований!
Ткаченки скрізь...
Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней «Стефания»
«К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы», написал генеральный директор украинской железной дороги Александр Камышин.
Именно маме лидера группы Kalush Orchestra Стефании Псюк посвящена песня «Стефания», которая принесла Украине победу на «Евровидении».
https://t.me/zerkalo_io/44434
Минулого року на прес-конференці лідер гурту переможців (hot італієць) на запитання, хто був фаворитом для нього відповів - Україна.
https://www.youtube.com/watch?v=foB9Nc0WbbA&ab_channel=WBSSPORT
Наврочив нам Даміано. По-доброму.
https://www.youtube.com/watch?v=lqvzDkgok_g&ab_channel=EurovisionSongContest
@vsyakataka
Зе вже і забув як прописував Аліну Паш від України ? Номер і голос хороші, але вона ж малороска , какая разніца ..
Слава Україні!!!
Редкий хамелеон негодяй...
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
це реально робота на рашку…,дивно . Що сербам не дали…знатоки музик