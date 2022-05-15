Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022. ВIДЕО

Український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глядачі віддали Україні максимальну кількість балів - 439. Жюрі дало Україні 192 бали. В сумі Kalush Orchestra отримали 631 бал та посіли перше місце.

Максимальні 12 балів Україні віддало журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.

Після виступу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Колектив виступив на PalaOlimpico 12-м та з нашумілим треком Stefania.

