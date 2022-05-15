УКР
Kalush Orchestra перемогли у фіналі Євробачення-2022. ВIДЕО

Український гурт Kalush Orchestra переміг у фіналі пісенного конкурсу "Євробачення".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Глядачі віддали Україні максимальну кількість балів - 439. Жюрі дало Україні 192 бали. В сумі Kalush Orchestra отримали 631 бал та посіли перше місце.

Максимальні 12 балів Україні віддало журі Польщі, Литви, Румунії, Латвії та Молдови.

Після виступу соліст гурту Олег Псюк звернувся до світової спільноти: "Будь ласка, допоможіть українському Маріуполю! Допоможіть "Азовсталі" просто зараз!".

Колектив виступив на PalaOlimpico 12-м та з нашумілим треком Stefania.

Читайте: Kalush Orchestra, у разі перемоги на Євробаченні, віддадуть нагороду на аукціон, а виручені гроші – Україні

Слава Україні! Азову Слава!!
15.05.2022 02:02 Відповісти
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
15.05.2022 02:06 Відповісти
И респект нашим патриотичным артистам
15.05.2022 02:06 Відповісти
недавно (захіна Україна) було чути 4 потужні вибухи в повітрі - або ПВО або пердаки на кацапії
15.05.2022 04:35 Відповісти
Після оголошення результатів конкурсу "Євробачення - 2022" майже по всій Україні почалась "Повітряна тривога"! Раша так "вітає" переможців! 😡
15.05.2022 04:39 Відповісти
Завтра кісєльов буде розповідати, що укронацисти з міста, де народився Бэндэра, перемогли в гей параді, тому вся Європа це теж нацисти бо голосували за нас, тому треба цю Європу в радіоактівньій пєпєл, щоб залишись одна духовная расєюшка...
15.05.2022 05:03 Відповісти
"Євробачення" буде в Маріуполі, - https://t.me/V_Zelenskiy_official/1646 написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.
15.05.2022 05:08 Відповісти
Колись Евробачення буде в Марiуполi , вiн так казав. це означає Бог зна коли.
15.05.2022 05:26 Відповісти
Він не казав"колись". Він сказав:

Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»!
Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє.
Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь.
Вільний, мирний, відбудований!

15.05.2022 06:08 Відповісти
Наша перемога була передбачуваною. Я також не сумнівався, як і у перемозі над рашкою. Але по іншим місцям здивований. СМС відправляв за Литву. Така мадам яскрава і пісенька файна. Хоча політично руки чухалися за друзів британців. Так подумав, ну нахріна британцям та перемога. Тим більше, що Литва теж допомогає дохріна як
15.05.2022 05:14 Відповісти
Голосувати можна було з одного номера 20 раз за одного, або за різних співаків. Тому я проголосував за друзів: британця, литовку і поляка. Але всі вони мені сподобались, тому казати, що голосував тільки політично не можу.
15.05.2022 06:15 Відповісти
Євробачення 2023 повинно пройти якщо не в Маріуполі, то в Херсоні.
15.05.2022 05:29 Відповісти
Могли бы и дать Польше хоть какие-то баллы. Наше жюри дали им аж 0. Обидно, ведь они дали нам максимум
15.05.2022 06:34 Відповісти
Потому что наше жюри ето пятая колона мордора ! В принципі як у увесь оп !!!
15.05.2022 13:26 Відповісти
AZOVSTAL - це дуже правильне рішення. Оце буде Евро!!!
15.05.2022 06:47 Відповісти
А на сцені має бути ***** в клітці на ланцюгу і біситися без перерви як Голум.... в кінці свято пісні феєрично закінчується стратою, і саме переможець одержить право повернути важель шибениці...
15.05.2022 07:49 Відповісти
Тоді Євробачення знову буде в Україні
15.05.2022 08:25 Відповісти
Точно, в клетке верхом на своей ГОВОРЯЩЕЙ ЛОШАДИ, ЛАВРОВЕ.
15.05.2022 10:03 Відповісти
Дякуємо вам за вашу допомогу!!! Слава Україні!!! Героям слава!!!
15.05.2022 07:14 Відповісти
Думаю, самий ідіотський коментар сьогоднішнього дня.
15.05.2022 10:19 Відповісти
комусь пригоріло дуже
15.05.2022 10:38 Відповісти
Поляки дали нам 12 балів, а наші представники жюрі їм дали 0.
Ткаченки скрізь...
15.05.2022 07:17 Відповісти
Украинский поезд «Киев - Ивано-Франковск» в расписании этого года официально станет «Стефания Экспрессом».

Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней «Стефания»

«К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы», написал генеральный директор украинской железной дороги Александр Камышин.

Именно маме лидера группы Kalush Orchestra Стефании Псюк посвящена песня «Стефания», которая принесла Украине победу на «Евровидении».
https://t.me/zerkalo_io/44434
15.05.2022 13:30 Відповісти
Для цього треба зараз деблокувати захисників Маріуполя-полк "Азов", а не балачками займатися.
15.05.2022 07:45 Відповісти
вже відправився ?
15.05.2022 09:52 Відповісти
Дякую хлопці прославили мое місто
15.05.2022 07:50 Відповісти
Даже выиграв, не вляпаться в историю, это не про нас. Лично мне очень стыдно за такое жури, что не дали Польше ни одного бала от Украине и это после того, как нам все, особенно Польша помогает! Позор такому жури от Украины!
15.05.2022 08:06 Відповісти
Радість наших від перемоги, перші секунди https://youtube.com/shorts/HEdO1KiRaxk?feature=share
15.05.2022 08:47 Відповісти
путін здох ?
15.05.2022 08:48 Відповісти
Та ще наче ні.Але я вже запас баянів після здихання жирика поповнив.
15.05.2022 09:19 Відповісти
Моцно...Файно...Слава Україні !!!
15.05.2022 08:52 Відповісти
Слава "Азову"
15.05.2022 08:57 Відповісти
Знаєте, що я щойно згадала ?

Минулого року на прес-конференці лідер гурту переможців (hot італієць) на запитання, хто був фаворитом для нього відповів - Україна.

https://www.youtube.com/watch?v=foB9Nc0WbbA&ab_channel=WBSSPORT

Наврочив нам Даміано. По-доброму.
15.05.2022 09:14 Відповісти
Що до мене, так минулорічна пісня була і більш драйвовою, і взагалі більш привабливою.
15.05.2022 10:14 Відповісти
! "Шум" - це пісня-передбачення, в її ритмі вчувається цокіт кулемета
https://www.youtube.com/watch?v=lqvzDkgok_g&ab_channel=EurovisionSongContest
15.05.2022 13:33 Відповісти
А кацапюри вже мабуть власним лайном вдавилися.
15.05.2022 09:46 Відповісти
"Kalush Orchestra" - звучить ! Ще й як звучить !
15.05.2022 09:52 Відповісти
А ви у ЗСУ?
15.05.2022 10:04 Відповісти
А шо ви зробили для хіп-хопу?
15.05.2022 10:09 Відповісти
Ви мислите, як домогосподарка. Краще мийте баняки.
15.05.2022 10:17 Відповісти
Коментар в стилі недолугої господарки, яка мислить простими рішеннями, як 5 річна дитина.
15.05.2022 10:22 Відповісти
це моральна перемога, а конкурс був дуже сильний, всі учасники з гідною музичною освітою, харизматичні, різноманітні трактування та творчі знахідки - дуже гідно та потужно.
15.05.2022 10:44 Відповісти
Борітеся - поборете !

@vsyakataka

Зе вже і забув як прописував Аліну Паш від України ? Номер і голос хороші, але вона ж малороска , какая разніца ..
15.05.2022 10:05 Відповісти
Малороси теж українці. Тож ЇЇ виключили не за ментальність, а за порушення закону.
15.05.2022 12:30 Відповісти
Подяка хлопцям. Це історична мить, отримати перемогу під час війни.

Слава Україні!!!
15.05.2022 10:13 Відповісти
Я взагалі скептично ставлюсь до цього колективу.Як на мене,то так собі,рівень провінційного містечка і треба розуміти що перемога це не їхня,а України.Але не це головне.Збурило до глибини душі рішення наших ідіотів-сіддів які Польші не віддали ЖОДНОГО балу!Це вже не вкладається в жодні рамки!Глядачі-12 балів,а журі-0! Придурки!Хто вас надоумив зробити таку ганьбу і зіткнути лбами Україну з братньою Польшою?Я б же за цю ганьбу позбавив би всіх регалій і звань.НЕГІДНИКИ!
15.05.2022 10:35 Відповісти
А когда то это был песенный конкурс.......
15.05.2022 18:35 Відповісти
Ткаченка тре відправити на його рабZeю...
Редкий хамелеон негодяй...
15.05.2022 10:49 Відповісти
Представляю вой на болотах, что Евровидение они теперь не смотрят
15.05.2022 11:11 Відповісти
Наступного року ЕВРОБАЧЕННЯ треба провести укрінському Маріуполі !!
15.05.2022 11:50 Відповісти
З перемогою Калуш !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:25 Відповісти
Який був можливий максимальний бал?
15.05.2022 13:12 Відповісти
Оцінки від нашого фюрю,це якась діверсійна діяльність
15.05.2022 13:36 Відповісти
...а ще гірше шо тепер вони целку з себе корчать и вдають шо не розуміли у якому світі живуть впарюючи шо голосували "демократично" без політики...типу не розуміють шо якби організатори справді не хотіли політичного забарвлення то їх тупі жюрівськи дупи ніхто не питав би і голосували б виключно глядачі.
15.05.2022 14:39 Відповісти
15.05.2022 14:52 Відповісти
рагули и малоросы отбросы при власти
15.05.2022 16:25 Відповісти
15.05.2022 16:26 Відповісти
Позор журі..Розформувати і відправити в космос… Не дати очки полякам…,хто був в журі?

це реально робота на рашку…,дивно . Що сербам не дали…знатоки музик
15.05.2022 22:26 Відповісти
Це не Дзізьо дав 10 очків Португаліі,його мати там працюе...?))
16.05.2022 13:55 Відповісти
15.05.2022 22:16 Відповісти
Фамілії тих хто був в журі!…ц
15.05.2022 22:28 Відповісти
Журі України евробачення прорашинське…це їх вклад в те., що рашисти прийшли їх освобождать… судіть по їх діях..
15.05.2022 22:31 Відповісти
