Kalush Orchestra победили в финале Евровидения-2022. ВИДЕО

Украинская группа Kalush Orchestra победила в финале песенного конкурса "Евровидение".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Зрители отдали Украине максимальное количество баллов – 439. Жюри дало Украине 192 балла. В сумме Kalush Orchestra получили 631 балл и заняли первое место.

Максимальные 12 баллов Украине отдало жюри Польши, Литвы, Румынии, Латвии и Молдовы.

После выступления солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Коллектив выступил на PalaOlimpico 12-м и с нашумевшим треком Stefania.

