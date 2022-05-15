Kalush Orchestra победили в финале Евровидения-2022. ВИДЕО
Украинская группа Kalush Orchestra победила в финале песенного конкурса "Евровидение".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Зрители отдали Украине максимальное количество баллов – 439. Жюри дало Украине 192 балла. В сумме Kalush Orchestra получили 631 балл и заняли первое место.
Максимальные 12 баллов Украине отдало жюри Польши, Литвы, Румынии, Латвии и Молдовы.
После выступления солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!"
Коллектив выступил на PalaOlimpico 12-м и с нашумевшим треком Stefania.
scanncode scanncode
olele
Дмитрий Иванов #466733
Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»!
Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє.
Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь.
Вільний, мирний, відбудований!
Ткаченки скрізь...
Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней «Стефания»
«К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы», написал генеральный директор украинской железной дороги Александр Камышин.
Именно маме лидера группы Kalush Orchestra Стефании Псюк посвящена песня «Стефания», которая принесла Украине победу на «Евровидении».
Минулого року на прес-конференці лідер гурту переможців (hot італієць) на запитання, хто був фаворитом для нього відповів - Україна.
Наврочив нам Даміано. По-доброму.
Зе вже і забув як прописував Аліну Паш від України ? Номер і голос хороші, але вона ж малороска , какая разніца ..
Слава Україні!!!
Редкий хамелеон негодяй...
це реально робота на рашку…,дивно . Що сербам не дали…знатоки музик