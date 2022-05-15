Kalush Orchestra победили в финале Евровидения-2022. ВИДЕО

РУС
Kalush Orchestra победили в финале Евровидения-2022.

Украинская группа Kalush Orchestra победила в финале песенного конкурса "Евровидение".

Зрители отдали Украине максимальное количество баллов – 439. Жюри дало Украине 192 балла. В сумме Kalush Orchestra получили 631 балл и заняли первое место.

Максимальные 12 баллов Украине отдало жюри Польши, Литвы, Румынии, Латвии и Молдовы.

После выступления солист группы Олег Псюк обратился к мировому сообществу: "Пожалуйста, помогите украинскому Мариуполю! Помогите "Азовстали" прямо сейчас!"

Коллектив выступил на PalaOlimpico 12-м и с нашумевшим треком Stefania.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Организаторы Евровидения-2022 лишили россиян права голосовать за участников конкурса, - росСМИ

+109
Слава Україні! Азову Слава!!
15.05.2022 02:02
+82
https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=-UC%2CP-R Oksana Zabuzhko (Оксана Забужко)

https://www.facebook.com/oksana.zabuzhko/posts/***********************************************************************?__cft__[0]=AZXtwU2fEBiVtlNS5j-dkbyq-XV4OIDTpxuLMnTWhSAKozhrfT7B2__tgTYXc6nkdduH6-TTZ7bwXBJe-v0QQEInLFdUHrRKV0j1GfdlpnizZN3AzkUFdbG0xYOKwjd-tanZ0BjPwQt-uRjZW5JawaduqE5-tn8XKpf5R3qY9La0jCv6p9eyp58wN0KHLhilntdmDlkX1LZzDHO8D5Xx6QIN&__tn__=%2CO%2CP-R 5 мин. ·

...І тут я заплакала (нерви ні к чорту зробились).

Браво, хлопці! Спасибі! Просто обняти вас усіх, скільки рук стане!

І пофіґ тепер - дискваліфікують, не дискваліфікують - пісенні перемоги минаються, а ЦЕ - лишиться: 20 мільйонів почули!

(І хай тепер ще хтось посміє, під московську дудку, називати мовчання про вбивство людей - "внєпалітікі"! Одним щирим вигуком - взяли й зламали схему, в яку мільярди вгачено було...)

HELP MARIUPOL! HELP AZOVSTAL! RIGHT NOW!
15.05.2022 02:06
+67
И респект нашим патриотичным артистам
15.05.2022 02:06
недавно (захіна Україна) було чути 4 потужні вибухи в повітрі - або ПВО або пердаки на кацапії
15.05.2022 04:35
Після оголошення результатів конкурсу "Євробачення - 2022" майже по всій Україні почалась "Повітряна тривога"! Раша так "вітає" переможців! 😡
15.05.2022 04:39
Завтра кісєльов буде розповідати, що укронацисти з міста, де народився Бэндэра, перемогли в гей параді, тому вся Європа це теж нацисти бо голосували за нас, тому треба цю Європу в радіоактівньій пєпєл, щоб залишись одна духовная расєюшка...
15.05.2022 05:03
"Євробачення" буде в Маріуполі, - https://t.me/V_Zelenskiy_official/1646 написав Зеленський у своєму Telegram-каналі.
15.05.2022 05:08
Колись Евробачення буде в Марiуполi , вiн так казав. це означає Бог зна коли.
15.05.2022 05:26
Він не казав"колись". Він сказав:

Наступного року Україна прийматиме «Євробачення»!
Втретє у своїй історії. І вірю - не востаннє.
Ми зробимо все, щоб одного дня учасників і гостей «Євробачення» приймав український Маріуполь.
Вільний, мирний, відбудований!

15.05.2022 06:08
Наша перемога була передбачуваною. Я також не сумнівався, як і у перемозі над рашкою. Але по іншим місцям здивований. СМС відправляв за Литву. Така мадам яскрава і пісенька файна. Хоча політично руки чухалися за друзів британців. Так подумав, ну нахріна британцям та перемога. Тим більше, що Литва теж допомогає дохріна як
15.05.2022 05:14
Голосувати можна було з одного номера 20 раз за одного, або за різних співаків. Тому я проголосував за друзів: британця, литовку і поляка. Але всі вони мені сподобались, тому казати, що голосував тільки політично не можу.
15.05.2022 06:15
Євробачення 2023 повинно пройти якщо не в Маріуполі, то в Херсоні.
15.05.2022 05:29
Могли бы и дать Польше хоть какие-то баллы. Наше жюри дали им аж 0. Обидно, ведь они дали нам максимум
15.05.2022 06:34
Потому что наше жюри ето пятая колона мордора ! В принципі як у увесь оп !!!
15.05.2022 13:26
AZOVSTAL - це дуже правильне рішення. Оце буде Евро!!!
15.05.2022 06:47
А на сцені має бути ***** в клітці на ланцюгу і біситися без перерви як Голум.... в кінці свято пісні феєрично закінчується стратою, і саме переможець одержить право повернути важель шибениці...
15.05.2022 07:49
Тоді Євробачення знову буде в Україні
15.05.2022 08:25
Точно, в клетке верхом на своей ГОВОРЯЩЕЙ ЛОШАДИ, ЛАВРОВЕ.
15.05.2022 10:03
Дякуємо вам за вашу допомогу!!! Слава Україні!!! Героям слава!!!
15.05.2022 07:14
Думаю, самий ідіотський коментар сьогоднішнього дня.
15.05.2022 10:19
комусь пригоріло дуже
15.05.2022 10:38
Поляки дали нам 12 балів, а наші представники жюрі їм дали 0.
Ткаченки скрізь...
15.05.2022 07:17
Украинский поезд «Киев - Ивано-Франковск» в расписании этого года официально станет «Стефания Экспрессом».

Вокзалы Киева, Калуша и Франковска будут приветствовать этот поезд песней «Стефания»

«К слову, это будет первый в мире поезд, названный в честь мамы», написал генеральный директор украинской железной дороги Александр Камышин.

Именно маме лидера группы Kalush Orchestra Стефании Псюк посвящена песня «Стефания», которая принесла Украине победу на «Евровидении».
https://t.me/zerkalo_io/44434
15.05.2022 13:30
Для цього треба зараз деблокувати захисників Маріуполя-полк "Азов", а не балачками займатися.
15.05.2022 07:45
вже відправився ?
15.05.2022 09:52
Дякую хлопці прославили мое місто
15.05.2022 07:50
Даже выиграв, не вляпаться в историю, это не про нас. Лично мне очень стыдно за такое жури, что не дали Польше ни одного бала от Украине и это после того, как нам все, особенно Польша помогает! Позор такому жури от Украины!
15.05.2022 08:06
Радість наших від перемоги, перші секунди https://youtube.com/shorts/HEdO1KiRaxk?feature=share
15.05.2022 08:47
путін здох ?
15.05.2022 08:48
Та ще наче ні.Але я вже запас баянів після здихання жирика поповнив.
15.05.2022 09:19
Моцно...Файно...Слава Україні !!!
15.05.2022 08:52
Слава "Азову"
15.05.2022 08:57
Знаєте, що я щойно згадала ?

Минулого року на прес-конференці лідер гурту переможців (hot італієць) на запитання, хто був фаворитом для нього відповів - Україна.

https://www.youtube.com/watch?v=foB9Nc0WbbA&ab_channel=WBSSPORT

Наврочив нам Даміано. По-доброму.
15.05.2022 09:14
Що до мене, так минулорічна пісня була і більш драйвовою, і взагалі більш привабливою.
15.05.2022 10:14
! "Шум" - це пісня-передбачення, в її ритмі вчувається цокіт кулемета
https://www.youtube.com/watch?v=lqvzDkgok_g&ab_channel=EurovisionSongContest
15.05.2022 13:33
А кацапюри вже мабуть власним лайном вдавилися.
15.05.2022 09:46
"Kalush Orchestra" - звучить ! Ще й як звучить !
15.05.2022 09:52
А ви у ЗСУ?
15.05.2022 10:04
А шо ви зробили для хіп-хопу?
15.05.2022 10:09
Ви мислите, як домогосподарка. Краще мийте баняки.
15.05.2022 10:17
Коментар в стилі недолугої господарки, яка мислить простими рішеннями, як 5 річна дитина.
15.05.2022 10:22
це моральна перемога, а конкурс був дуже сильний, всі учасники з гідною музичною освітою, харизматичні, різноманітні трактування та творчі знахідки - дуже гідно та потужно.
15.05.2022 10:44
Борітеся - поборете !

@vsyakataka

Зе вже і забув як прописував Аліну Паш від України ? Номер і голос хороші, але вона ж малороска , какая разніца ..
15.05.2022 10:05
Малороси теж українці. Тож ЇЇ виключили не за ментальність, а за порушення закону.
15.05.2022 12:30
Подяка хлопцям. Це історична мить, отримати перемогу під час війни.

Слава Україні!!!
15.05.2022 10:13
Я взагалі скептично ставлюсь до цього колективу.Як на мене,то так собі,рівень провінційного містечка і треба розуміти що перемога це не їхня,а України.Але не це головне.Збурило до глибини душі рішення наших ідіотів-сіддів які Польші не віддали ЖОДНОГО балу!Це вже не вкладається в жодні рамки!Глядачі-12 балів,а журі-0! Придурки!Хто вас надоумив зробити таку ганьбу і зіткнути лбами Україну з братньою Польшою?Я б же за цю ганьбу позбавив би всіх регалій і звань.НЕГІДНИКИ!
15.05.2022 10:35
А когда то это был песенный конкурс.......
15.05.2022 18:35
Ткаченка тре відправити на його рабZeю...
Редкий хамелеон негодяй...
15.05.2022 10:49
Представляю вой на болотах, что Евровидение они теперь не смотрят
15.05.2022 11:11
Наступного року ЕВРОБАЧЕННЯ треба провести укрінському Маріуполі !!
15.05.2022 11:50
З перемогою Калуш !

https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250 Петиція - ЗВЕРНЕННЯ ДО ДЕРЖДЕПУ США ДЛЯ ПОРЯТУНКУ ВОЯКІВ З МАРІУПОЛЯ
https://petition.kmu.gov.ua/kmu/Petition/View/4250
15.05.2022 12:25
Який був можливий максимальний бал?
15.05.2022 13:12
Оцінки від нашого фюрю,це якась діверсійна діяльність
15.05.2022 13:36
...а ще гірше шо тепер вони целку з себе корчать и вдають шо не розуміли у якому світі живуть впарюючи шо голосували "демократично" без політики...типу не розуміють шо якби організатори справді не хотіли політичного забарвлення то їх тупі жюрівськи дупи ніхто не питав би і голосували б виключно глядачі.
15.05.2022 14:39
рагули и малоросы отбросы при власти
показать весь комментарий
15.05.2022 16:25
Позор журі..Розформувати і відправити в космос… Не дати очки полякам…,хто був в журі?

це реально робота на рашку…,дивно . Що сербам не дали…знатоки музик
15.05.2022 22:26
Це не Дзізьо дав 10 очків Португаліі,його мати там працюе...?))
16.05.2022 13:55
Фамілії тих хто був в журі!…ц
15.05.2022 22:28
Журі України евробачення прорашинське…це їх вклад в те., що рашисти прийшли їх освобождать… судіть по їх діях..
15.05.2022 22:31
