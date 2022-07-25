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Проведення Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко

євробачення

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що проведення Євробачення-2023, яке від імені України відбудеться у Великій Британії, фінансуватиме ВВС.

Про це урядовець сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фінансувати все буде ВВС. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - сказав він.

Ткаченко повідомив, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься цей фінал. "І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - додав він.

Також читайте: Євробачення-2023 проведуть у Великій Британії від імені України, - організатори

Як повідомлялось, остаточне рішення щодо проведення Євробачення-2023 від імені України у Великій Британії, оголошене сьогодні, було прийняте після кількох раундів консультацій МКІП з EBU.

Проведення конкурсу в Україні неможливе з технічних та фінансових вимог від EBU, пояснили у МКІП.

Також читайте: Євробачення-2023 пройде не в Україні, - остаточне рішення Європейської мовної спілки

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Велика Британія (5590) Євробачення (604) Ткаченко Олександр (509)


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Може ВПС, а не ВВС?
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25.07.2022 21:55 Відповісти
ВВХ !
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25.07.2022 21:58 Відповісти
не БіБіСі, а хто?!!! лол
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25.07.2022 23:48 Відповісти
ВВС-респект...
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25.07.2022 21:57 Відповісти
Бенені сраколизи вже реально всіх дістали.

Я думаю, що не оминути нам її (дискусії - ред.) і зараз. Але я думаю, що важливо зосередитися на тому, що по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось вже починає говорити «а давайте шукати запасні майданчики» - ні, це 100%. Де саме - у відбудованому Маріуполі чи в іншому місті, думаю, колеги будуть радитися, тому що суспільство в нас толерантне», - припустив Ткаченко.
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25.07.2022 22:50 Відповісти
Від імені України? Цікаво, як на це відгукнеться суспільство, бо ВВС - це податок на будь-який вид транслювання телебачення в оселю і навіть по кімнатам. Вони в 2020 скасували безкоштовну ліцензію для старих (тільки тим, хто за 75 на пенсійній дотації залишили). Не всі вони розуміють, що це війна за них також😢
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25.07.2022 23:00 Відповісти
це Бі Бі Сі? чи Військово Повітряні Сили? про що мова?
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26.07.2022 08:48 Відповісти
 
 