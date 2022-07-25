Проведення Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко
Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що проведення Євробачення-2023, яке від імені України відбудеться у Великій Британії, фінансуватиме ВВС.
Про це урядовець сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Фінансувати все буде ВВС. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - сказав він.
Ткаченко повідомив, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься цей фінал. "І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - додав він.
Як повідомлялось, остаточне рішення щодо проведення Євробачення-2023 від імені України у Великій Британії, оголошене сьогодні, було прийняте після кількох раундів консультацій МКІП з EBU.
Проведення конкурсу в Україні неможливе з технічних та фінансових вимог від EBU, пояснили у МКІП.
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Я думаю, що не оминути нам її (дискусії - ред.) і зараз. Але я думаю, що важливо зосередитися на тому, що по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось вже починає говорити «а давайте шукати запасні майданчики» - ні, це 100%. Де саме - у відбудованому Маріуполі чи в іншому місті, думаю, колеги будуть радитися, тому що суспільство в нас толерантне», - припустив Ткаченко.