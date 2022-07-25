Проведення Євробачення у Британії фінансуватиме ВВС,- Ткаченко

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко повідомив, що проведення Євробачення-2023, яке від імені України відбудеться у Великій Британії, фінансуватиме ВВС.

Про це урядовець сказав під час телемарафону, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Фінансувати все буде ВВС. Це важливий аспект, тому що проведення Євробачення і у мирних умовах коштує значних грошей. А у військових умовах, я думаю, що логічніше ці кошти витрачати на зброю для української армії", - сказав він.

Ткаченко повідомив, що під час роботи спільної креативної групи буде обговорена концепція того, як відбуватиметься цей фінал. "І власне присутність України візуально у всіх проявах цього фіналу", - додав він.

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Як повідомлялось, остаточне рішення щодо проведення Євробачення-2023 від імені України у Великій Британії, оголошене сьогодні, було прийняте після кількох раундів консультацій МКІП з EBU.

Проведення конкурсу в Україні неможливе з технічних та фінансових вимог від EBU, пояснили у МКІП.

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