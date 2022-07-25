УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
11229 відвідувачів онлайн
Новини
2 460 16

Євробачення-2023 проведуть у Великій Британії від імені України, - організатори

калуш,євробачення

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця - укранської телерадіокомпанії "Суспільне мовлення".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го Пісенного конкурсу "Євробачення".

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Євробачення у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці — Україна — будуть відзначені та представлені протягом усієї події", - сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль. 

Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький додав: "Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей - миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту".

Також читайте: Євробачення-2023 пройде не в Україні, - остаточне рішення Європейської мовної спілки

Як зазначається, представники Суспільного мовлення співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.

Автор: 

Велика Британія (5590) Євробачення (604) суспільне мовлення (125)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+9
Неплохая идея. Как раз все подсанкционные пропутинские пи***сы не смогут приехать испортить праздник.
показати весь коментар
25.07.2022 14:26
+7
Польша передала нам сегодня 200 танков PT-91 Twardy
показати весь коментар
25.07.2022 14:27
+6
Вірне рішення.
показати весь коментар
25.07.2022 14:27
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Неплохая идея. Как раз все подсанкционные пропутинские пи***сы не смогут приехать испортить праздник.
показати весь коментар
25.07.2022 14:26 Відповісти
Польша передала нам сегодня 200 танков PT-91 Twardy
показати весь коментар
25.07.2022 14:27 Відповісти
Это точно плюс еще 200 к ранее переданным или речь именно о тех 200, которые передали ранее?
показати весь коментар
25.07.2022 14:29 Відповісти
та мабуть "старі", хоча, в поляків є танковий завод
показати весь коментар
25.07.2022 14:31 Відповісти
Точно. Ранее Польша передала Т-72М1, а сейчас более современные PT-91 Twardy.
показати весь коментар
25.07.2022 14:44 Відповісти
Вірне рішення.
показати весь коментар
25.07.2022 14:27 Відповісти
як по мені треба було робити у Польщі
показати весь коментар
25.07.2022 14:28 Відповісти
як варіант

але Британія - теж гарний варіант !
показати весь коментар
25.07.2022 14:30 Відповісти
Для параши Евровидение это не праздник песни, а еще один участок пропагандистского фронта. То купят "пабеду" Димке Билану, то выставят откровенный шлак "бурановских бабушек", то вообще пришлют безголосую инвалидку, а потом же ее и обгадят. Впрочем кремлевские пропагандоны обосрут ЛЮБОГО участника конкурса
показати весь коментар
25.07.2022 14:42 Відповісти
Всмисле? ЗЕ говорил же в Мариуполе уже весной 2023
показати весь коментар
25.07.2022 14:51 Відповісти
Де, на могилах тисяч Маріупольців ?
Думай перед написанням постів.
показати весь коментар
25.07.2022 15:18 Відповісти
это слова презедента в обращении к народу, а не моя выдумка
показати весь коментар
25.07.2022 16:10 Відповісти
Отличное решение. Обеспечить во всех смыслах такой конкурс Украина сейчас физически не может, на повестке дня другие проблемы.
показати весь коментар
25.07.2022 15:07 Відповісти
Євробачення-2023 проведуть у Великій Британії від імені України, - організатори Джерело:
Британія на даний момент це найкращий варіант.
показати весь коментар
25.07.2022 15:17 Відповісти
А ви не думали, що Євробачення в Україні могло стати ще одним важелем для впливу на європейські країни швидше закінчити війну, тобто більше поставок зброї, більше санкцій.
показати весь коментар
25.07.2022 16:25 Відповісти
давайте вже "безвіз" з Британією!
показати весь коментар
25.07.2022 17:10 Відповісти
 
 