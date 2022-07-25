Євробачення-2023 проведуть у Великій Британії від імені України, - організатори

Європейська мовна спілка (EBU) та BBC підтвердили, що Пісенний конкурс "Євробачення-2023" відбудеться у Великій Британії від імені цьогорічного мовника-переможця - укранської телерадіокомпанії "Суспільне мовлення".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне, після рішення, що подію наступного року неможливо буде провести в Україні з міркувань безпеки, EBU розглянула низку варіантів з мовником-переможцем. У результаті обговорень саме BBC виступить організатором 67-го Пісенного конкурсу "Євробачення".

"Ми надзвичайно вдячні, що BBC погодилася провести Євробачення у Великій Британії у 2023 році. BBC вже чотири рази брала на себе зобов’язання проводити конкурс замість інших країн-переможниць. Продовжуючи цю традицію солідарності, ми знаємо, що наступного року конкурс продемонструє креативність і майстерність одного з найдосвідченіших суспільних мовників Європи, водночас гарантуючи, що цьогорічні переможці — Україна — будуть відзначені та представлені протягом усієї події", - сказав виконавчий директор Євробачення Мартін Остердаль.

Голова правління Суспільного мовлення Микола Чернотицький додав: "Євробачення-2023 відбудеться не в Україні, але на підтримку України. Ми вдячні нашим партнерам BBC за солідарність з нами. Я впевнений, що разом ми зможемо додати українського духу цій події та вкотре об’єднати всю Європу навколо наших спільних цінностей - миру, підтримки, цінування розмаїття і таланту".

Також читайте: Євробачення-2023 пройде не в Україні, - остаточне рішення Європейської мовної спілки

Як зазначається, представники Суспільного мовлення співпрацюватимуть із BBC, щоб розробити та впровадити українські елементи в шоу наступного року. Україна, як країна-переможниця Євробачення-2022, також автоматично потрапить до фіналу майбутнього конкурсу.

Нагадаємо, що у травні гурт Kalush Orchestra переміг на Євробаченні-2022 у Турині.