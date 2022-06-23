Євробачення-2023 пройде не в Україні, - остаточне рішення Європейської мовної спілки
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Євробачення-2023 не відбудеться в Україні.
Це рішення 23-го червня підтвердила Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU). Відповідну заяву організатори оприлюднили на офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на tabloid.
Організатори зауважили, що повністю розуміють розчарування, з яким зустріли їхнє рішення в Україні. Але безпека всіх, хто працює та бере участь у конкурсі має бути понад усе.
У Європейській мовній спілці також нагадали, що для роботи на "Євробаченні" акредитують щонайменше 10 тисяч людей, серед яких знімальні групи та журналісти. Крім того, на заході мають бути близько 30 тисяч відвідувачів зі всього світу.
До того ж, у правилах проведення конкурсу зазначено, що він може бути перенесений у форс-мажорній ситуації, такій, як війна.
У EBU також наголосили, що вони зверталися до сторонніх експертів з питань безпеки, і ті заявили, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні заходу в Україні, є недостатніми для міжнародного публічного заходу.
Щодо можливості проведення конкурсу поблизу кордону з іншою країною, то технічні характеристики запропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення, йдеться у заяві.
У якій саме країні наступного року пройде конкурс - поки невідомо.
Нагадаємо, 17-го червня Мовна спілка вже оголосила рішення не проводити Євробачення в Україні. Але міністр культури Олександр Ткаченко збирався його оскаржувати.
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Война будет продолжаться и весь 23 год, поэтому у нас невозможно будет провести Евровидение.
Быстрее война завершиться только если мы капитулируем, но делать этого никто не собирается и не будет
Или для тебя всякий, кто голосом Обдристовича не вещает "прямо завтра победим, ну максимум через неделю" для тебя прямо сразу "кацапський наратив"?
Навіть якщо б війна закінчилась завтра, яке Євробачення може бути, що проблем більше немає?
Румуния ( констанца ) у моря - масса гостиниц
Молдова ( Кишинёв) - есть инфраструктура
ТАКШО НЕ ФЕР ВРАТЬ
Яке може бути Євробачення під час війни!?
Совок знищували 11,5років; і, якби тоді літр нафти не став дешевшим за літр нафтусі - фіг би вдалося за такий короткий час...
Или второй вариант - дать его провести на польской территории, рядом с Украиной, а мы чтобы были соорганизаторами.
А в 2023 году пусть проводится в Лондоне - у них второе место.
Зачем нам примазываться в "соорганизаторы" ?
Зачем выставлять себя "бедным родственником" ?