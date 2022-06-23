УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
12973 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 481 41
війна (56174) Євробачення (513)

Євробачення-2023 пройде не в Україні, - остаточне рішення Європейської мовної спілки

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

євробачення

Євробачення-2023 не відбудеться в Україні.

Це рішення 23-го червня підтвердила Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU). Відповідну заяву організатори оприлюднили на офіційному сайті, передає Цензор.НЕТ з посиланням на tabloid.

Організатори зауважили, що повністю розуміють розчарування, з яким зустріли їхнє рішення в Україні. Але безпека всіх, хто працює та бере участь у конкурсі має бути понад усе.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польща не згодна з тим, що Україну позбавили "Євробачення"

У Європейській мовній спілці також нагадали, що для роботи на "Євробаченні" акредитують щонайменше 10 тисяч людей, серед яких знімальні групи та журналісти. Крім того, на заході мають бути близько 30 тисяч відвідувачів зі всього світу.

До того ж, у правилах проведення конкурсу зазначено, що він може бути перенесений у форс-мажорній ситуації, такій, як війна.

У EBU також наголосили, що вони зверталися до сторонніх експертів з питань безпеки, і ті заявили, що контрзаходи, запропоновані для пом'якшення загроз при плануванні заходу в Україні, є недостатніми для міжнародного публічного заходу.

Щодо можливості проведення конкурсу поблизу кордону з іншою країною, то технічні характеристики запропонованих місць та відсутність необхідної навколишньої інфраструктури не відповідають вимогам Євробачення, йдеться у заяві.

У якій саме країні наступного року пройде конкурс - поки невідомо.

Нагадаємо, 17-го червня Мовна спілка вже оголосила рішення не проводити Євробачення в Україні. Але міністр культури Олександр Ткаченко збирався його оскаржувати.
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+38
Как бы не было обидно, но решение правильное.
Война будет продолжаться и весь 23 год, поэтому у нас невозможно будет провести Евровидение.
Быстрее война завершиться только если мы капитулируем, но делать этого никто не собирается и не будет
показати весь коментар
23.06.2022 18:52
+27
Згоден на Польщу, Велику Британію або Литву
показати весь коментар
23.06.2022 18:56
+26
показати весь коментар
23.06.2022 18:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Как бы не было обидно, но решение правильное.
Война будет продолжаться и весь 23 год, поэтому у нас невозможно будет провести Евровидение.
Быстрее война завершиться только если мы капитулируем, но делать этого никто не собирается и не будет
показати весь коментар
23.06.2022 18:52 Відповісти
калуш , звісно, молодець. але ображається і скандалить, як підліток.
показати весь коментар
23.06.2022 19:01 Відповісти
Ти Нострадамус недороблений, звідки тобі відомо скільки триватиме війна? Від тебе кацапськими наративами смердить.
показати весь коментар
23.06.2022 19:20 Відповісти
Ты дурак? Или орков "тапками закидаешь"? На донбассе сейчас жопа, наши упираются, но понемногу отходят. Если не случится чуда, война продлится долго, выбивать орков с юга и донбасса будет тяжело. Хорошо, если за год управимся

Или для тебя всякий, кто голосом Обдристовича не вещает "прямо завтра победим, ну максимум через неделю" для тебя прямо сразу "кацапський наратив"?
показати весь коментар
23.06.2022 22:08 Відповісти
Війна буде тривати довго, бо це війна за існування України, а не через Євробачення.
Навіть якщо б війна закінчилась завтра, яке Євробачення може бути, що проблем більше немає?
показати весь коментар
23.06.2022 23:12 Відповісти
Все-таки, давайте спочатку переможемо! Забезпечимо безпеку в Україні! А потім будемо розважатися. Тут питання не тільки безпекове, але і фінансове, і етичне (країна в розрусі) і організаційне...
показати весь коментар
23.06.2022 23:26 Відповісти
Збирався, хай оскаржує у судах!
показати весь коментар
23.06.2022 18:53 Відповісти
Около границ УКРАИНИ - Словакия ( Татры) масса гостиниц
Румуния ( констанца ) у моря - масса гостиниц
Молдова ( Кишинёв) - есть инфраструктура

ТАКШО НЕ ФЕР ВРАТЬ
показати весь коментар
23.06.2022 18:54 Відповісти
Рішення правильне. Але. С точки зору справедливості Україна повинна отримати право на проведення першого Євробачення після закінчення війни незалежно від того, хто буде переможцем на попередньому конкурсі
показати весь коментар
23.06.2022 18:55 Відповісти
Нет. Хватит победы. Борзеть не надо. Скромность украшает.
показати весь коментар
23.06.2022 19:02 Відповісти
Тогда обидится и начнет п..деть страна, которая выиграет.
показати весь коментар
24.06.2022 01:43 Відповісти
Згоден на Польщу, Велику Британію або Литву
показати весь коментар
23.06.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 20:31 Відповісти
Так і буде. Велика Британія!
показати весь коментар
23.06.2022 23:28 Відповісти
Прикро, та зрозуміло.
показати весь коментар
23.06.2022 18:56 Відповісти
показати весь коментар
23.06.2022 18:56 Відповісти
Ледь не вдавився від сміху. Дякую, Ви зробили мій день кращим, бо новини з фронту сумні.
показати весь коментар
23.06.2022 19:07 Відповісти
Ех, не дали Ткаченку грошиків натирить!
показати весь коментар
23.06.2022 19:02 Відповісти
Мені якось все одно. ці проблеми глибоко не на часі.
показати весь коментар
23.06.2022 19:05 Відповісти
Рішення вірне,зважаючи на обставини,буде ще і на нашій вулиці свято!
показати весь коментар
23.06.2022 19:07 Відповісти
Україні наступні роки буде чим займатись і без прийняття Євробачення. Перемогу ж на конкурсі ніхто не пробує забрати.
показати весь коментар
23.06.2022 19:11 Відповісти
Цей конкурс художньої самодіяльності взагалі треба відмінити, поки не закінчиться війна. Яка, до речі, йде у центрі Європи, яку ми закриваємо грудьми від одічалих з московіі.

Яке може бути Євробачення під час війни!?
показати весь коментар
23.06.2022 19:13 Відповісти
Кроме безопасности есть еще одно большое "НО"! Украина в условиях войны получает для существования международную помощь в огромных размерах, намного превышающую её собственные доходы. За какие деньги г-н Зеленский собирался проводить "Евровидение". А как же война и армия? Они уже финансово полностью обеспечены? Даже если президент Украины готов был пожертвовать свои собственные деньги (ну представим такое!) - вопрос остеться тот же!
показати весь коментар
23.06.2022 19:17 Відповісти
Гуедосик, свои собственные деньги? 😂😂😂😂😂
показати весь коментар
23.06.2022 19:33 Відповісти
Тоже думаю, что на самом деле причина отказа больше экономическая. Просто те озвученные тысячи зрителей из других стран не приедут, пока над нами летают кацапские ракеты. А раз не приедут, то и билеты не купят.
показати весь коментар
24.06.2022 01:46 Відповісти
реалісти розуміють, що касапів за рік не знищити (а, значить, війна з обстрілами території України не припиниться).
Совок знищували 11,5років; і, якби тоді літр нафти не став дешевшим за літр нафтусі - фіг би вдалося за такий короткий час...
показати весь коментар
23.06.2022 19:25 Відповісти
це найвеличніше горе зараз в Україні...
показати весь коментар
23.06.2022 19:31 Відповісти
Хто перекупить, там і відбудеться!
показати весь коментар
23.06.2022 19:34 Відповісти
Ах-ах-ах, яка біда, де ж Шефірам, ЗеленськимЮ Коломойським тепер гроші вкрасти?
показати весь коментар
23.06.2022 20:13 Відповісти
Якби були розумні, самі би відмовилися на користь Великобританії. Треба виходити з сумної реальності - не можемо ми гарантувати безпеку, то могли би хочаб зробити гарний жест в бік наших кращих союзників, чий представник зайняв друге місце.
показати весь коментар
23.06.2022 20:16 Відповісти
За результатами голосування національного журі перемогу отримав учасник від Великої Британії. Тому логічно і справедливо провести Євробачення-2023 у Великій Британії.
показати весь коментар
23.06.2022 20:32 Відповісти
Правильно, правильно.
показати весь коментар
23.06.2022 20:21 Відповісти
То добре...зараз не потрібні зайві витрати...
показати весь коментар
23.06.2022 20:38 Відповісти
По логике правильно его провести в Великобритании - они заняли второе место, так что из остальных - самые достойные. Плюс, в качестве компромисса могли бы привлечь наших ведущих и т.п., ну в общем сделать нас соорганизаторами.

Или второй вариант - дать его провести на польской территории, рядом с Украиной, а мы чтобы были соорганизаторами.
показати весь коментар
23.06.2022 21:01 Відповісти
Наше "Евровидение" можно перенести на послевоенное время.
А в 2023 году пусть проводится в Лондоне - у них второе место.
Зачем нам примазываться в "соорганизаторы" ?
Зачем выставлять себя "бедным родственником" ?
показати весь коментар
23.06.2022 23:13 Відповісти
А та страна- победитель согласится отказаться в пользу Украины ? Не думаю.
показати весь коментар
24.06.2022 01:49 Відповісти
Дайте Ткаченку селёдки.
показати весь коментар
23.06.2022 21:49 Відповісти
 
 