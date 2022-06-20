Польща не згодна з тим, що Україну позбавили "Євробачення"
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Польща не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.
Про це заявили в Міністерстві культури та національної спадщини Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща і правління TVP (Telewizja Polska) висловлюють жаль у зв'язку з тим, що Європейська мовна спілка довільно ухвалила рішення позбавити українського Суспільного мовника права на проведення конкурсу пісні "Євробачення" у 2023 році та розпочала переговори про організацію цього заходу з ВВС", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у Польщі підтримують позицію "Суспільного" та української влади, в якій вони закликають до переговорів щодо організації конкурсу за участю представників країни-переможця "Євробачення" цього року.
"Ми запевняємо вас у своїй постійній підтримці українського Суспільного мовника у пошуку такої організаційної моделі конкурсу "Євробачення-2023" наступного року, яка враховуватиме максимально можливу участь українських артистів та продюсерів, а також глядачів з України", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, 17 червня EBU відмовила Україні у проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою у країні. А також заявила, що розпочне переговори з ВВС про можливе проведення конкурсу у Великій Британії.
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Когда его попросили сократить затраты на культуру в пользу армии, он ответил: "А за что же мы тогда воюем?"
А як так вже без фіналу Євробачення не можеш " бо скукатіща полная і єщє і водку нє вєздє прадают" , то ратуй щоб фінал у Польщі провели , ця країна його заслужила !
тобі, ****** село, до кульутри - як до Луни раком! то не ***** про речі про які не маєш жодної уяви!
Польщі будеш віддавати те шо в тебе є, і це точно не мізки
пока идёт война и летают российские ракеты.
Украина должны была сама внятно это заявить, а не жевать сопли
и доводить дело до до решения о лишении права на проведение....
за нас, и на нашей стороне.