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Євробачення (513) Польща (5178)

Польща не згодна з тим, що Україну позбавили "Євробачення"

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Шоу-бізнес

євробачення

Польща не погоджується з рішенням Європейської мовної спілки щодо неможливості проведення міжнародного пісенного конкурсу "Євробачення-2023" в Україні.

Про це заявили в Міністерстві культури та національної спадщини Польщі, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міністр культури та національної спадщини Республіки Польща і правління TVP (Telewizja Polska) висловлюють жаль у зв'язку з тим, що Європейська мовна спілка довільно ухвалила рішення позбавити українського Суспільного мовника права на проведення конкурсу пісні "Євробачення" у 2023 році та розпочала переговори про організацію цього заходу з ВВС", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у Польщі підтримують позицію "Суспільного" та української влади, в якій вони закликають до переговорів щодо організації конкурсу за участю представників країни-переможця "Євробачення" цього року.

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"Ми запевняємо вас у своїй постійній підтримці українського Суспільного мовника у пошуку такої організаційної моделі конкурсу "Євробачення-2023" наступного року, яка враховуватиме максимально можливу участь українських артистів та продюсерів, а також глядачів з України", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, 17 червня EBU відмовила Україні у проведенні "Євробачення" у 2023 році після аналізу ситуації з безпекою у країні. А також заявила, що розпочне переговори з ВВС про можливе проведення конкурсу у Великій Британії.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+18
Спасибі польським друзям за підтримку, але проведення "Євробачення" в Україні явно не часі.
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20.06.2022 15:08
+10
Необходимо провести в Польше
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20.06.2022 15:10
+9
Які танцюльки, ви що тут зовсім .панулісь? Навколо гинуть люди, змітаються міста і села! Схаменіться. КОЖНОГО ДНЯ ПО КРАЇНІ ХОВАЮТЬ ЗАГИБЛИХ! Ви мабуть думаєте, що війна скінчиться...раз-два? Тоді всі, хто рве горло за якісь конкурси точно повністю придуркуваті!
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20.06.2022 15:13
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Спасибі польським друзям за підтримку, але проведення "Євробачення" в Україні явно не часі.
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20.06.2022 15:08 Відповісти
Необходимо провести в Польше
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20.06.2022 15:10 Відповісти
100% !
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20.06.2022 15:51 Відповісти
Які танцюльки, ви що тут зовсім .панулісь? Навколо гинуть люди, змітаються міста і села! Схаменіться. КОЖНОГО ДНЯ ПО КРАЇНІ ХОВАЮТЬ ЗАГИБЛИХ! Ви мабуть думаєте, що війна скінчиться...раз-два? Тоді всі, хто рве горло за якісь конкурси точно повністю придуркуваті!
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20.06.2022 15:13 Відповісти
да подождите вы с этим евробаченням,не до него ща....
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20.06.2022 15:16 Відповісти
а як що під час концерту прилетить залізяка?! і взагалі про яке євробачення йдеться?! немає на що гроші витратити?! краще купить зброю!
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20.06.2022 15:17 Відповісти
Если бы можно было купить оружие за деньги, то мы сейчас бы на f-35 летали, но увы, это не так работает.
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20.06.2022 15:19 Відповісти
Но, сейчас за те деньги, пространные за три года, мы можем только воевать АСФАЛЬТОМ.
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20.06.2022 15:36 Відповісти
Після перемоги все буде.
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20.06.2022 15:18 Відповісти
Могли бы поговорить с Украиной сначала. Хотя зачем Украине этот цирк.
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20.06.2022 15:32 Відповісти
Ну ,чего, Зеленский хочет провести в Мариуполе.
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20.06.2022 15:37 Відповісти
что? цирк уже в Украине три года как и цирк этот кровавый с зеленым гнилым оттенком
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21.06.2022 06:37 Відповісти
Напоминаю всем кому "не на часі" крылатую фраза Уинстона Черчилля.

Когда его попросили сократить затраты на культуру в пользу армии, он ответил: "А за что же мы тогда воюем?"
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20.06.2022 15:42 Відповісти
Нагадаю тому що за культуру дуже ратує у тилу сидячи - " на часі " зараз лише одне - ворога нищити , і поки ти збираєшся вибрикувати під пісні єврофіналу - на передовій сотні Богу душу віддадуть (( Може теж підеш повоюєш замість пісеньки слухати , це нині дійсно на часі ? (( І не пиши що " вже старий і якби був молодшим то точно там би був "(( старим нині не до культури , вижити б ((
А як так вже без фіналу Євробачення не можеш " бо скукатіща полная і єщє і водку нє вєздє прадают" , то ратуй щоб фінал у Польщі провели , ця країна його заслужила !
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20.06.2022 15:59 Відповісти
я вже повоював і ще повоюю! а тобі в перерві лопатой по **** випишу і вже не будеш такий шустрий - домовилися?
тобі, ****** село, до кульутри - як до Луни раком! то не ***** про речі про які не маєш жодної уяви!

Польщі будеш віддавати те шо в тебе є, і це точно не мізки
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23.06.2022 21:03 Відповісти
Объективно говоря, Евровидение надо проводить в другой стране. Небезопасно для участников и гостей, с одной стороны, не окупятся затраты для Оргкомитета - с другой. А главная причина, для самой Украины - дополнительная головная боль. Не пришло еще время, другие задачи в приоритете. Согласна с комментаторами, предлагающими Польшу.
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20.06.2022 16:56 Відповісти
Коли була війна в абхазії то Українці мабуть волонтерили через одного. А от проведення конкурсу в Польщі як найкраще для нас.
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20.06.2022 17:12 Відповісти
Мы действительно не можем гарантировать безопасность гостей,
пока идёт война и летают российские ракеты.
Украина должны была сама внятно это заявить, а не жевать сопли
и доводить дело до до решения о лишении права на проведение....
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20.06.2022 17:58 Відповісти
А полякам спасибо - мы не сомневаемся, что они с нами,
за нас, и на нашей стороне.
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20.06.2022 18:00 Відповісти
какое евровидение ( скажите спасибо что и так на шару подарили победу не самой сильной групе) - вы что нелюди? евровидение это радость веселье а у нас годы траура и скорби впереди ..к сожалению ..нужно же уважать память погибших
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21.06.2022 06:40 Відповісти
ты просто сиди на бутылке молча своею не самой сильной жопой
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23.06.2022 21:05 Відповісти
 
 