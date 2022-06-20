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Евровидение (765) Польша (7488)

Польша не согласна с тем, что Украину лишили "Евровидения"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Шоу-бизнес

євробачення

Польша не согласна с решением Европейского вещательного союза относительно невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Украине.

Об этом заявили в Министерстве культуры и национального наследия Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление TVP (Telewizja Polska) выражают сожаление в связи с тем, что Европейский вещательный союз произвольно принял решение лишить украинского Общественного вещателя права на проведение конкурса песни "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с BBC", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и национального наследия Польши.

Отмечается, что в Польше поддерживают позицию "Суспільного" и украинских властей, в которой они призывают к переговорам об организации конкурса с участием представителей страны-победителя Евровидения в этом году.

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"Мы заверяем вас в своей постоянной поддержке украинского Общественного вещателя в поиске такой организационной модели конкурса Евровидение 2023 в следующем году, которая будет учитывать максимально возможное участие украинских артистов и продюсеров, а также зрителей из Украины", - говорится в сообщении.

Напомним, 17 июня EBU отказала Украине в проведении "Евровидения" в 2023 году после анализа ситуации с безопасностью в стране. А также заявил, что начнет переговоры с BBC о возможном проведении конкурса в Великобритании.
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Топ комментарии
+18
Спасибі польським друзям за підтримку, але проведення "Євробачення" в Україні явно не часі.
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20.06.2022 15:08
+10
Необходимо провести в Польше
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20.06.2022 15:10
+9
Які танцюльки, ви що тут зовсім .панулісь? Навколо гинуть люди, змітаються міста і села! Схаменіться. КОЖНОГО ДНЯ ПО КРАЇНІ ХОВАЮТЬ ЗАГИБЛИХ! Ви мабуть думаєте, що війна скінчиться...раз-два? Тоді всі, хто рве горло за якісь конкурси точно повністю придуркуваті!
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20.06.2022 15:13
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Спасибі польським друзям за підтримку, але проведення "Євробачення" в Україні явно не часі.
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20.06.2022 15:08 Ответить
Необходимо провести в Польше
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20.06.2022 15:10 Ответить
100% !
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20.06.2022 15:51 Ответить
Які танцюльки, ви що тут зовсім .панулісь? Навколо гинуть люди, змітаються міста і села! Схаменіться. КОЖНОГО ДНЯ ПО КРАЇНІ ХОВАЮТЬ ЗАГИБЛИХ! Ви мабуть думаєте, що війна скінчиться...раз-два? Тоді всі, хто рве горло за якісь конкурси точно повністю придуркуваті!
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20.06.2022 15:13 Ответить
да подождите вы с этим евробаченням,не до него ща....
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20.06.2022 15:16 Ответить
а як що під час концерту прилетить залізяка?! і взагалі про яке євробачення йдеться?! немає на що гроші витратити?! краще купить зброю!
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20.06.2022 15:17 Ответить
Если бы можно было купить оружие за деньги, то мы сейчас бы на f-35 летали, но увы, это не так работает.
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20.06.2022 15:19 Ответить
Но, сейчас за те деньги, пространные за три года, мы можем только воевать АСФАЛЬТОМ.
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20.06.2022 15:36 Ответить
Після перемоги все буде.
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20.06.2022 15:18 Ответить
Могли бы поговорить с Украиной сначала. Хотя зачем Украине этот цирк.
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20.06.2022 15:32 Ответить
Ну ,чего, Зеленский хочет провести в Мариуполе.
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20.06.2022 15:37 Ответить
что? цирк уже в Украине три года как и цирк этот кровавый с зеленым гнилым оттенком
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21.06.2022 06:37 Ответить
Напоминаю всем кому "не на часі" крылатую фраза Уинстона Черчилля.

Когда его попросили сократить затраты на культуру в пользу армии, он ответил: "А за что же мы тогда воюем?"
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20.06.2022 15:42 Ответить
Нагадаю тому що за культуру дуже ратує у тилу сидячи - " на часі " зараз лише одне - ворога нищити , і поки ти збираєшся вибрикувати під пісні єврофіналу - на передовій сотні Богу душу віддадуть (( Може теж підеш повоюєш замість пісеньки слухати , це нині дійсно на часі ? (( І не пиши що " вже старий і якби був молодшим то точно там би був "(( старим нині не до культури , вижити б ((
А як так вже без фіналу Євробачення не можеш " бо скукатіща полная і єщє і водку нє вєздє прадают" , то ратуй щоб фінал у Польщі провели , ця країна його заслужила !
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20.06.2022 15:59 Ответить
я вже повоював і ще повоюю! а тобі в перерві лопатой по **** випишу і вже не будеш такий шустрий - домовилися?
тобі, ****** село, до кульутри - як до Луни раком! то не ***** про речі про які не маєш жодної уяви!

Польщі будеш віддавати те шо в тебе є, і це точно не мізки
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23.06.2022 21:03 Ответить
Объективно говоря, Евровидение надо проводить в другой стране. Небезопасно для участников и гостей, с одной стороны, не окупятся затраты для Оргкомитета - с другой. А главная причина, для самой Украины - дополнительная головная боль. Не пришло еще время, другие задачи в приоритете. Согласна с комментаторами, предлагающими Польшу.
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20.06.2022 16:56 Ответить
Коли була війна в абхазії то Українці мабуть волонтерили через одного. А от проведення конкурсу в Польщі як найкраще для нас.
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20.06.2022 17:12 Ответить
Мы действительно не можем гарантировать безопасность гостей,
пока идёт война и летают российские ракеты.
Украина должны была сама внятно это заявить, а не жевать сопли
и доводить дело до до решения о лишении права на проведение....
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20.06.2022 17:58 Ответить
А полякам спасибо - мы не сомневаемся, что они с нами,
за нас, и на нашей стороне.
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20.06.2022 18:00 Ответить
какое евровидение ( скажите спасибо что и так на шару подарили победу не самой сильной групе) - вы что нелюди? евровидение это радость веселье а у нас годы траура и скорби впереди ..к сожалению ..нужно же уважать память погибших
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21.06.2022 06:40 Ответить
ты просто сиди на бутылке молча своею не самой сильной жопой
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23.06.2022 21:05 Ответить
 
 