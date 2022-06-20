Польша не согласна с тем, что Украину лишили "Евровидения"
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Польша не согласна с решением Европейского вещательного союза относительно невозможности проведения международного песенного конкурса "Евровидение-2023" в Украине.
Об этом заявили в Министерстве культуры и национального наследия Польши, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Министр культуры и национального наследия Республики Польша и правление TVP (Telewizja Polska) выражают сожаление в связи с тем, что Европейский вещательный союз произвольно принял решение лишить украинского Общественного вещателя права на проведение конкурса песни "Евровидение" в 2023 году и начал переговоры об организации этого мероприятия с BBC", - говорится в сообщении пресс-службы Министерства культуры и национального наследия Польши.
Отмечается, что в Польше поддерживают позицию "Суспільного" и украинских властей, в которой они призывают к переговорам об организации конкурса с участием представителей страны-победителя Евровидения в этом году.
"Мы заверяем вас в своей постоянной поддержке украинского Общественного вещателя в поиске такой организационной модели конкурса Евровидение 2023 в следующем году, которая будет учитывать максимально возможное участие украинских артистов и продюсеров, а также зрителей из Украины", - говорится в сообщении.
Напомним, 17 июня EBU отказала Украине в проведении "Евровидения" в 2023 году после анализа ситуации с безопасностью в стране. А также заявил, что начнет переговоры с BBC о возможном проведении конкурса в Великобритании.
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Когда его попросили сократить затраты на культуру в пользу армии, он ответил: "А за что же мы тогда воюем?"
А як так вже без фіналу Євробачення не можеш " бо скукатіща полная і єщє і водку нє вєздє прадают" , то ратуй щоб фінал у Польщі провели , ця країна його заслужила !
тобі, ****** село, до кульутри - як до Луни раком! то не ***** про речі про які не маєш жодної уяви!
Польщі будеш віддавати те шо в тебе є, і це точно не мізки
пока идёт война и летают российские ракеты.
Украина должны была сама внятно это заявить, а не жевать сопли
и доводить дело до до решения о лишении права на проведение....
за нас, и на нашей стороне.