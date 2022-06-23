Евровидение-2023 состоится не в Украине, - окончательное решение Европейского вещательного союза
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Евровидение-2023 не состоится в Украине.
Это решение 23 июня подтвердил Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU). Соответствующее заявление организаторы обнародовали на официальном сайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tabloid.
Организаторы отметили, что полностью понимают разочарование, с которым было встречено их решение в Украине. Но безопасность всех, кто работает и участвует в конкурсе, должна быть превыше всего.
В Европейском вещательном союзе также напомнили, что для работы на Евровидении аккредитуют по меньшей мере 10 тысяч человек, в том числе съемочные группы и журналистов. Кроме того, на мероприятии должно быть около 30 тысяч посетителей со всего мира.
К тому же, в правилах проведения конкурса отмечено, что он может быть перенесен из-за форс-мажорной ситуации, такой, как война.
В EBU также подчеркнули, что они обращались к сторонним экспертам по вопросам безопасности, и те заявили, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, недостаточны для международного публичного мероприятия.
Что касается возможности проведения конкурса вблизи границы с другой страной, то технические характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям Евровидения, говорится в заявлении.
В какой именно стране в следующем году пройдет конкурс, пока неизвестно.
Напомним, 17 июня Вещательный союз уже объявил решение не проводить Евровидение в Украине. Но министр культуры Александр Ткаченко собирался его обжаловать.
Пожалуйста, подождите...
Война будет продолжаться и весь 23 год, поэтому у нас невозможно будет провести Евровидение.
Быстрее война завершиться только если мы капитулируем, но делать этого никто не собирается и не будет
Или для тебя всякий, кто голосом Обдристовича не вещает "прямо завтра победим, ну максимум через неделю" для тебя прямо сразу "кацапський наратив"?
Навіть якщо б війна закінчилась завтра, яке Євробачення може бути, що проблем більше немає?
Румуния ( констанца ) у моря - масса гостиниц
Молдова ( Кишинёв) - есть инфраструктура
ТАКШО НЕ ФЕР ВРАТЬ
Яке може бути Євробачення під час війни!?
Совок знищували 11,5років; і, якби тоді літр нафти не став дешевшим за літр нафтусі - фіг би вдалося за такий короткий час...
Или второй вариант - дать его провести на польской территории, рядом с Украиной, а мы чтобы были соорганизаторами.
А в 2023 году пусть проводится в Лондоне - у них второе место.
Зачем нам примазываться в "соорганизаторы" ?
Зачем выставлять себя "бедным родственником" ?