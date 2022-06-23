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Евровидение-2023 состоится не в Украине, - окончательное решение Европейского вещательного союза

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

євробачення

Евровидение-2023 не состоится в Украине.

Это решение 23 июня подтвердил Европейский союз телевидения и радиовещания (EBU). Соответствующее заявление организаторы обнародовали на официальном сайте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на tabloid.

Организаторы отметили, что полностью понимают разочарование, с которым было встречено их решение в Украине. Но безопасность всех, кто работает и участвует в конкурсе, должна быть превыше всего.

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В Европейском вещательном союзе также напомнили, что для работы на Евровидении аккредитуют по меньшей мере 10 тысяч человек, в том числе съемочные группы и журналистов. Кроме того, на мероприятии должно быть около 30 тысяч посетителей со всего мира.

К тому же, в правилах проведения конкурса отмечено, что он может быть перенесен из-за форс-мажорной ситуации, такой, как война.

В EBU также подчеркнули, что они обращались к сторонним экспертам по вопросам безопасности, и те заявили, что контрмеры, предложенные для смягчения угроз при планировании мероприятия в Украине, недостаточны для международного публичного мероприятия.

Что касается возможности проведения конкурса вблизи границы с другой страной, то технические характеристики предлагаемых мест и отсутствие необходимой окружающей инфраструктуры не отвечают требованиям Евровидения, говорится в заявлении.

В какой именно стране в следующем году пройдет конкурс, пока неизвестно.

Напомним, 17 июня Вещательный союз уже объявил решение не проводить Евровидение в Украине. Но министр культуры Александр Ткаченко собирался его обжаловать.
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Топ комментарии
+38
Как бы не было обидно, но решение правильное.
Война будет продолжаться и весь 23 год, поэтому у нас невозможно будет провести Евровидение.
Быстрее война завершиться только если мы капитулируем, но делать этого никто не собирается и не будет
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23.06.2022 18:52
+27
Згоден на Польщу, Велику Британію або Литву
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23.06.2022 18:56
+26
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23.06.2022 18:56
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Как бы не было обидно, но решение правильное.
Война будет продолжаться и весь 23 год, поэтому у нас невозможно будет провести Евровидение.
Быстрее война завершиться только если мы капитулируем, но делать этого никто не собирается и не будет
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23.06.2022 18:52 Ответить
калуш , звісно, молодець. але ображається і скандалить, як підліток.
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23.06.2022 19:01 Ответить
Ти Нострадамус недороблений, звідки тобі відомо скільки триватиме війна? Від тебе кацапськими наративами смердить.
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23.06.2022 19:20 Ответить
Ты дурак? Или орков "тапками закидаешь"? На донбассе сейчас жопа, наши упираются, но понемногу отходят. Если не случится чуда, война продлится долго, выбивать орков с юга и донбасса будет тяжело. Хорошо, если за год управимся

Или для тебя всякий, кто голосом Обдристовича не вещает "прямо завтра победим, ну максимум через неделю" для тебя прямо сразу "кацапський наратив"?
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23.06.2022 22:08 Ответить
Війна буде тривати довго, бо це війна за існування України, а не через Євробачення.
Навіть якщо б війна закінчилась завтра, яке Євробачення може бути, що проблем більше немає?
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23.06.2022 23:12 Ответить
Все-таки, давайте спочатку переможемо! Забезпечимо безпеку в Україні! А потім будемо розважатися. Тут питання не тільки безпекове, але і фінансове, і етичне (країна в розрусі) і організаційне...
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23.06.2022 23:26 Ответить
Збирався, хай оскаржує у судах!
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23.06.2022 18:53 Ответить
Около границ УКРАИНИ - Словакия ( Татры) масса гостиниц
Румуния ( констанца ) у моря - масса гостиниц
Молдова ( Кишинёв) - есть инфраструктура

ТАКШО НЕ ФЕР ВРАТЬ
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23.06.2022 18:54 Ответить
Рішення правильне. Але. С точки зору справедливості Україна повинна отримати право на проведення першого Євробачення після закінчення війни незалежно від того, хто буде переможцем на попередньому конкурсі
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23.06.2022 18:55 Ответить
Нет. Хватит победы. Борзеть не надо. Скромность украшает.
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23.06.2022 19:02 Ответить
Тогда обидится и начнет п..деть страна, которая выиграет.
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24.06.2022 01:43 Ответить
Згоден на Польщу, Велику Британію або Литву
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23.06.2022 18:56 Ответить
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23.06.2022 20:31 Ответить
Так і буде. Велика Британія!
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23.06.2022 23:28 Ответить
Прикро, та зрозуміло.
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23.06.2022 18:56 Ответить
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23.06.2022 18:56 Ответить
Ледь не вдавився від сміху. Дякую, Ви зробили мій день кращим, бо новини з фронту сумні.
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23.06.2022 19:07 Ответить
Ех, не дали Ткаченку грошиків натирить!
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23.06.2022 19:02 Ответить
Мені якось все одно. ці проблеми глибоко не на часі.
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23.06.2022 19:05 Ответить
Рішення вірне,зважаючи на обставини,буде ще і на нашій вулиці свято!
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23.06.2022 19:07 Ответить
Україні наступні роки буде чим займатись і без прийняття Євробачення. Перемогу ж на конкурсі ніхто не пробує забрати.
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23.06.2022 19:11 Ответить
Цей конкурс художньої самодіяльності взагалі треба відмінити, поки не закінчиться війна. Яка, до речі, йде у центрі Європи, яку ми закриваємо грудьми від одічалих з московіі.

Яке може бути Євробачення під час війни!?
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23.06.2022 19:13 Ответить
Кроме безопасности есть еще одно большое "НО"! Украина в условиях войны получает для существования международную помощь в огромных размерах, намного превышающую её собственные доходы. За какие деньги г-н Зеленский собирался проводить "Евровидение". А как же война и армия? Они уже финансово полностью обеспечены? Даже если президент Украины готов был пожертвовать свои собственные деньги (ну представим такое!) - вопрос остеться тот же!
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23.06.2022 19:17 Ответить
Гуедосик, свои собственные деньги? 😂😂😂😂😂
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23.06.2022 19:33 Ответить
Тоже думаю, что на самом деле причина отказа больше экономическая. Просто те озвученные тысячи зрителей из других стран не приедут, пока над нами летают кацапские ракеты. А раз не приедут, то и билеты не купят.
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24.06.2022 01:46 Ответить
реалісти розуміють, що касапів за рік не знищити (а, значить, війна з обстрілами території України не припиниться).
Совок знищували 11,5років; і, якби тоді літр нафти не став дешевшим за літр нафтусі - фіг би вдалося за такий короткий час...
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23.06.2022 19:25 Ответить
це найвеличніше горе зараз в Україні...
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23.06.2022 19:31 Ответить
Хто перекупить, там і відбудеться!
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23.06.2022 19:34 Ответить
Ах-ах-ах, яка біда, де ж Шефірам, ЗеленськимЮ Коломойським тепер гроші вкрасти?
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23.06.2022 20:13 Ответить
Якби були розумні, самі би відмовилися на користь Великобританії. Треба виходити з сумної реальності - не можемо ми гарантувати безпеку, то могли би хочаб зробити гарний жест в бік наших кращих союзників, чий представник зайняв друге місце.
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23.06.2022 20:16 Ответить
За результатами голосування національного журі перемогу отримав учасник від Великої Британії. Тому логічно і справедливо провести Євробачення-2023 у Великій Британії.
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23.06.2022 20:32 Ответить
Правильно, правильно.
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23.06.2022 20:21 Ответить
То добре...зараз не потрібні зайві витрати...
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23.06.2022 20:38 Ответить
По логике правильно его провести в Великобритании - они заняли второе место, так что из остальных - самые достойные. Плюс, в качестве компромисса могли бы привлечь наших ведущих и т.п., ну в общем сделать нас соорганизаторами.

Или второй вариант - дать его провести на польской территории, рядом с Украиной, а мы чтобы были соорганизаторами.
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23.06.2022 21:01 Ответить
Наше "Евровидение" можно перенести на послевоенное время.
А в 2023 году пусть проводится в Лондоне - у них второе место.
Зачем нам примазываться в "соорганизаторы" ?
Зачем выставлять себя "бедным родственником" ?
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23.06.2022 23:13 Ответить
А та страна- победитель согласится отказаться в пользу Украины ? Не думаю.
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24.06.2022 01:49 Ответить
Дайте Ткаченку селёдки.
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23.06.2022 21:49 Ответить
 
 