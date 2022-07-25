Проведение Евровидения в Британии будет финансировать BBC, - Ткаченко
Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проведение Евровидения-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансировать ВВС.
Об этом министр сказал во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", – сказал он.
Ткаченко сообщил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как будет проходить этот финал. "И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", - добавил он.
Как сообщалось, окончательное решение о проведении Евровидения-2023 от имени Украины в Великобритании, объявленное сегодня, было принято после нескольких раундов консультаций МКИП с EBU.
Проведение конкурса в Украине невозможно по техническим и финансовым требованиям от EBU, объяснили в МКИП.
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Я думаю, що не оминути нам її (дискусії - ред.) і зараз. Але я думаю, що важливо зосередитися на тому, що по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось вже починає говорити «а давайте шукати запасні майданчики» - ні, це 100%. Де саме - у відбудованому Маріуполі чи в іншому місті, думаю, колеги будуть радитися, тому що суспільство в нас толерантне», - припустив Ткаченко.