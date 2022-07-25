РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
12210 посетителей онлайн
Новости
2 553 7

Проведение Евровидения в Британии будет финансировать BBC, - Ткаченко

євробачення

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проведение Евровидения-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансировать ВВС.

Об этом министр сказал во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", – сказал он.

Ткаченко сообщил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как будет проходить этот финал. "И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", - добавил он.

Читайте также: Украина может и должна провести Евровидение, - Джонсон

Как сообщалось, окончательное решение о проведении Евровидения-2023 от имени Украины в Великобритании, объявленное сегодня, было принято после нескольких раундов консультаций МКИП с EBU.

Проведение конкурса в Украине невозможно по техническим и финансовым требованиям от EBU, объяснили в МКИП.

Автор: 

Великобритания (4964) Евровидение (777) Ткаченко Александр (429)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Може ВПС, а не ВВС?
показать весь комментарий
25.07.2022 21:55 Ответить
ВВХ !
показать весь комментарий
25.07.2022 21:58 Ответить
не БіБіСі, а хто?!!! лол
показать весь комментарий
25.07.2022 23:48 Ответить
ВВС-респект...
показать весь комментарий
25.07.2022 21:57 Ответить
Бенені сраколизи вже реально всіх дістали.

Я думаю, що не оминути нам її (дискусії - ред.) і зараз. Але я думаю, що важливо зосередитися на тому, що по-перше, сам конкурс буде в Україні. Тому що хтось вже починає говорити «а давайте шукати запасні майданчики» - ні, це 100%. Де саме - у відбудованому Маріуполі чи в іншому місті, думаю, колеги будуть радитися, тому що суспільство в нас толерантне», - припустив Ткаченко.
показать весь комментарий
25.07.2022 22:50 Ответить
Від імені України? Цікаво, як на це відгукнеться суспільство, бо ВВС - це податок на будь-який вид транслювання телебачення в оселю і навіть по кімнатам. Вони в 2020 скасували безкоштовну ліцензію для старих (тільки тим, хто за 75 на пенсійній дотації залишили). Не всі вони розуміють, що це війна за них також😢
показать весь комментарий
25.07.2022 23:00 Ответить
це Бі Бі Сі? чи Військово Повітряні Сили? про що мова?
показать весь комментарий
26.07.2022 08:48 Ответить
 
 