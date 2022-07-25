Проведение Евровидения в Британии будет финансировать BBC, - Ткаченко

Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко сообщил, что проведение Евровидения-2023, которое от имени Украины состоится в Великобритании, будет финансировать ВВС.

Об этом министр сказал во время телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Финансировать все будет ВВС. Это важный аспект, потому что проведение Евровидения и в мирных условиях стоит значительных денег. А в военных условиях, я думаю, что логичнее эти средства тратить на оружие для украинской армии", – сказал он.

Ткаченко сообщил, что во время работы совместной креативной группы будет обсуждена концепция того, как будет проходить этот финал. "И собственно присутствие Украины визуально во всех проявлениях этого финала", - добавил он.

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Как сообщалось, окончательное решение о проведении Евровидения-2023 от имени Украины в Великобритании, объявленное сегодня, было принято после нескольких раундов консультаций МКИП с EBU.

Проведение конкурса в Украине невозможно по техническим и финансовым требованиям от EBU, объяснили в МКИП.