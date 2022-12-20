Зеленский посетил Бахмут и наградил защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Президент Владимир Зеленский с неанонсированным визитом приехал в Бахмут, где сейчас ведутся бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщают корреспонденты Freedom, передает Цензор.НЕТ.

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"Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте", – отмечается в сообщении.

Информацию подтвердил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Зеленский в Бахмуте. Самый смелый президент самой смелой нации", - отметил он.

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Спикер Зеленского Сергей Никифоров подтвердил Суспільному визит главы государства в Бахмут.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", - сказал он.

Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак", написал Зеленский на своей Facebook-странице.

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