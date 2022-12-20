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Зеленский посетил Бахмут и наградил защитников. ВИДЕО+ФОТОрепортаж (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

бахмут,зеленський

Президент Владимир Зеленский с неанонсированным визитом приехал в Бахмут, где сейчас ведутся бои с российскими оккупантами.

Об этом сообщают корреспонденты Freedom, передает Цензор.НЕТ.

"Президент Украины Владимир Зеленский с неанонсированным визитом в Бахмуте", – отмечается в сообщении.

Информацию подтвердил глава Минцифры Михаил Федоров.

"Зеленский в Бахмуте. Самый смелый президент самой смелой нации", - отметил он.

Читайте также: Бои в Бахмуте: вражеская артиллерия уничтожает город, оккупанты пытаются развязать уличные бои. ВИДЕО беспилотника

Спикер Зеленского Сергей Никифоров подтвердил Суспільному визит главы государства в Бахмут.

"Он посетил передовые позиции, наградил бойцов отличиями и ценными подарками. Из Бахмута президент уже уехал", - сказал он.

Крепость Бахмут. Наши. Непокорны перед врагом. Которые своей храбростью доказывают, что мы выстоим и своего не отдадим. Украина гордится вами. Я горжусь! Спасибо за мужество, стойкость и крепость, которую демонстрируете в отражении вражеских атак", написал Зеленский на своей Facebook-странице.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Российские оккупанты ликвидированы на позиции вблизи Бахмута. ВИДЕО 18+

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Зеленский посетил Бахмут и наградил защитников 07
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Топ комментарии
+56
Поддержать морально солдат и очередной раз мокнуть информационно ботоксную морду в ссанину. Что не так?
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20.12.2022 12:52
+51
Інформаційна бімба. Рейтинги потрібно підіймати. Після мівіни та Шуляк.
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20.12.2022 12:45
+42
нужно просто перестать стрелять - видати йому потужний мікрофон - нехай покричить пригоженським про мир та любов в очах путіна
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20.12.2022 12:46
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Страница 4 из 4
В цій новині є відео за сьогодні, як росіянська нечість " стирає" Бахмут. І всі знають в якому Бахмут становищі.
І мені хтось хоче розказати, що зе прибув у Бахмут і навіть не чутно жодного вибуху?
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20.12.2022 15:25 Ответить
Там безпечно. Бачиш - без каски Вова ходить.
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20.12.2022 15:48 Ответить
я як Порохобот скажу,Зеля красавчік,відросли все таки яйця,надіюсь не відпадуть в самий важливий момент який ще попереду
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20.12.2022 15:37 Ответить
Слухай "порохобот", ти почекай пару днів і подивимось що спливе на поверхню. Жодного зеленого на фронті, ЖОДНОГО. Чув щоб боневтік хоч пляшку води придбав за свої (немаленькі) гроші? От і я не чув. Тільки наліпки на гуманітарку від партнерів ліплять свої...
Так що чекай, піна осяде - зрозуміло буде для чого був цей перфоманс. Без каски, і без звуків вибухів.
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20.12.2022 15:47 Ответить
"Чув щоб боневтік хоч пляшку води придбав за свої (немаленькі) гроші? "

Зе - ще та скотиняка. Але, не треба дурню писати!

В обов'язки Президента не входить волонтерство. Досвід ексмера Києва Черновецького з гречкою для пенсіонерів Вас геть нічому не навчив! Хочете дешевого (або дорого) піару на "волонтерстві"? Зрадайте про ППО для Києва.
Штука класна і корисна. І громадянина, який це зробив, треба поважати. Але.... це не робота чиновника купувати щось за свої(?) гроші. Робота чиновника - забезпечити діяльність держави, як системи. А гречку роздають, коли треба заплатити за лояльність.
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20.12.2022 19:23 Ответить
А входить в обов'язки президента забезпечити обороноздатність країни?
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20.12.2022 19:46 Ответить
так
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20.12.2022 19:49 Ответить
І що, Вова справілся?
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20.12.2022 19:55 Ответить
Взагалі то в обов'язки президента не входить 99 % із того що він нині чудить , зате 99% своїх прямих обов'язків він похерив ((
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21.12.2022 00:47 Ответить
"не входить 99 % із того що він нині чудит"

Що саме він "чудить". Приведіть приклади дій, які, на Вашу думку, Президент не має робити в поточних умовах, будь ласка.
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21.12.2022 11:49 Ответить
Порушувати Конституцію України , бо її дію навіть в умовах воєнного стану не скасовували , вистачить ? (( Що саме конкретно - зверніться до правників , вони вам роз'яснять , я безкоштовними консультаціями не займаюся .
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21.12.2022 11:54 Ответить
Зрозуміло. Не знаєте...
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21.12.2022 12:53 Ответить
Відразу видно прихильника зеслуг за тональністю якби могли - то на розбірки прибігли б Простий випадок із одного дня великого яжневтіка - фраза на адресу виборної особи : " вийди звідси злодій " без судового рішення - підстава для складання повноважень (( Оголошення кілерами людей бездоказово - підстава для імпічменту , фраза " я беру під свій контроль операцію з порятунку пораненого , а потім залишення його на поталу оркам - самому варто було з посади іти якби совість була Позаяк совістю у нього не пахло , то той факт , що знаючи про напад параші 24.02 єдине що зробив - свій будинок продав і родину за кордон вивіз , а населення усієї країни навіть не попередив , залишу на розгляд суспільства , якому у своїй більшості акакаяразніца (( Ну а таблички великих будівництв і наклейки на гуманітарці то взагалі виходить що сміх дитячий (( це ж не піаритися на ППО , про яке , до речі , до виборів ніхто не чув і не знав Смачної вам шоколадки із зображенням нескореногобоневтіка і не забудьте напроти його іконки лампадку запалити ((
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21.12.2022 13:49 Ответить
Ви написали про події минулого. майже з усім я можу погодитися. За свої діїі він буде відповідати перед Законом України.

Але я питав про те, що відбувається зараз.

Зараз Зе виконує свою роботу. І маємо підтримувати його дії.
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22.12.2022 17:28 Ответить
Відкрийте повноваження президента , прочитайте уважно , а потім поговоримо чию роботу він виконує ((
А от із чим я не погоджуся , так це з тим що він за щось колись відповість (( хіба хтось після президенства мордяку начухає , та й то як спочатку охороні по пиці надає (( В курсі що йому державна охорона належить тепер пожиттєво ?
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22.12.2022 18:50 Ответить
Слухай сюди, тварюко. Це тебе нема на фронті. Мій син голосував за Зеленського, але він добровільно з початку березня воює на відміну від тебе ссикуна.
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20.12.2022 22:39 Ответить
"Мій син голосував за Зеленського, але він добровільно з початку березня воює на відміну від тебе ссикуна. "
Те саме я можу відповісти і тобі. Один в один.

Не думаю, що захочеш помінятися зі мною. І твій син теж не захоче. Повір мені.
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22.12.2022 17:31 Ответить
Тепер зможеш довго яйця вилизувати за три копійки.
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20.12.2022 16:24 Ответить
Не буду говорити, чи правильно, чи неправильно Зеленський зробив, коли поїхав у Бахмут. Не знаю.

А от, що пам'ятаю. Коли хтось із минулої влади їхав близько до передової, то зразу було маса критики, що вони відволікають спецслужби на свою охорону, а ті у той час могли б зайнятись чимось більш корисним. Також говорили, що багато сил контрбатарейної боротьби зосереджувались саме на тому участку, хоча були потрібні і у інших місцях. Подібне говорили і про артилерію, яка заздалегідь саме там витрачала масу снарядів.
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20.12.2022 15:38 Ответить
То ось для чого кіностудію Довженка рейдернули зелені сцуки з кінологами.
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20.12.2022 16:05 Ответить
А в цей час Бахмут обстрілювали чи була перерва?
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20.12.2022 16:08 Ответить
там немає перерви.
Скоріше за все декорації схожі але місце секретне.
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20.12.2022 22:48 Ответить
Які ж ви скоти. Декорації - завод кольорових металів у Бахмуті. І чогось на фронті більшість тих, 73%. А 25 - дуже розумні?
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21.12.2022 09:01 Ответить
DeepFake знаєш що це? Я знаю що в бахмуті кожні 2-3 хвилині працювала арта, то ми то орки, саме тому це доказ що зеБеня в самому бахмуті не було. Дуй до мене - я тобі або морду наб'ю або ти попросиш прощення.
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22.12.2022 02:26 Ответить
Воно ще й дерьмачка з собою для розвідки прихопило!
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20.12.2022 16:17 Ответить
а може навпаки - дерьмак балонку вигуляв...
(ні каски ні броніків в обох...в самісінькому пеклі - Бахмуті, де ні на мить не вщухає канонада)..
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20.12.2022 22:22 Ответить
Вова просто показушник - это раз. На фронте может начаться пиарное наступление, как уже было раннее, когда он в июне приезжал в тот же Бахмут, а в Северодонецке Буданов начал наступление силами интернациональной бригады, результатом чего был отход атакующих и много пленных прикрывавших отход наемников. Тогда еще Безумна там крутилась, организовывая показуху для носителя найжелезнеших яиц.
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20.12.2022 16:25 Ответить
зашквари-зальоти зебанди дермаковсько-бєнєзєліних бариг на крові треба ж якось компенсувати..
може колись і дізнаємося чого і кому вартувала ця піарекскурсія прездобола..(
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20.12.2022 16:32 Ответить
Штірліц ніколи не був таким близьким до провалу - цей фоторепортаж знімали... на закинутому заводі, що поруч із м.Святошин. Ахахах, лошари. Вас знову ******* клоуни.
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20.12.2022 16:33 Ответить
Щось не чутно за вікном вибухів,мабуть орки так перелякались найвеличніного що припинили обстріли під час його візиту.
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20.12.2022 16:40 Ответить
Бо фотосесію знімали не в Бахмуті. орки не настільки тупі, що прогавити шанс вєпати по ангару де сотні військових.
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20.12.2022 16:55 Ответить
Там бої такої інтенсивності що навіть віддалену канонаду на відео ми мали б почути.Це явно не Бахмут,як зазначено в заголовку.
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20.12.2022 17:03 Ответить
Сміливий і правильний вчинок.
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20.12.2022 16:42 Ответить
Який саме? Приїхати на передок без каски
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20.12.2022 19:49 Ответить
Вина Зеленського за неготовність Держави до повномасштабної війни з рашистською пітьмою, зокрема до оборони Півдня - велика, вона буде вИсіти важким тягарем в його душі й думках допоки не буде змита особистою відвагою і перемогою українського народу в цій війні.
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20.12.2022 16:54 Ответить
Нету никакой вины у зеленского, виноваты лишь 73 % дегенератов которые за него проголосовали на выбарах!!!
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20.12.2022 17:08 Ответить
Ага, а 13% то розумахи які деруть сраку за пороха, якби *сивочолий* поїхав на передову то зараз би сцяли окропом та верещали від радощів - який гідний вчинок! який мужній гетьман! Як же це набридло, цензор перетворився на збіговисько порохоботів. Вкотре повторююсь, вибрали Зелю за принципом - будь-хто аби не порох, це про щось говорить??? Чи тупо порохоботам не влазить у дупу на плечах те що в Пороха своїх гріхів було та є, і людям набридло те що робилося при його правлінні!! Я не голосував за Порошенка, але і Зеленський мені не імпонував, і таких хто навіть не пішов на виборчі пункти бо їх не влаштовував вибір було досить. Зараз війна,і маємо те що маємо, попереду довга боротьба, тільки в одних вона на фронті чи допомозі нашій країні, а другі сракою на дивані за клавою воюють.
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20.12.2022 19:45 Ответить
А ти , барєц, якого хєра тут робиш?
Іди , дивись марафон і не скигли.
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20.12.2022 19:52 Ответить
з х..ром ти робиш, а я інколи захожу подивитись чим цензор дихає...
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20.12.2022 20:01 Ответить
Немає там душі.чорна діра ,випалена коксом,і природньою недоразвитістю.Мрак і підлість,сцикливість і довбойо...ство.
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21.12.2022 03:36 Ответить
Хейтеры, ваш путлер даже в ДНР за сотни км не приезжал, ссыкло плешивое. Да, у Зе много грехов, много недоработок и откровенных провалов, но с этим будем после войны разбираться, а сейчас это лицо Украины.
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20.12.2022 17:12 Ответить
Так це не Бахмут на фото. Ще наз: це не Бахмут. Питав у знайомого, який там служить, каже, що найогиднішого там не було сьогодні
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20.12.2022 17:17 Ответить
Вот же Зе негодяй, не заехал к вашему знакомому.
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20.12.2022 18:22 Ответить
В Бахмуті не служать, там воюють. Так що твій знайомий десь під Павлоградом проспав.
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20.12.2022 20:27 Ответить
Завод кольорових металів, що не так?
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20.12.2022 20:37 Ответить
Про КС там де підписав
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20.12.2022 17:22 Ответить
Цікаво,коли зе(бо не дали втекти)ходить посцяти йому єрмак-Оманський,теж піпіську держе,щоб воно не обісцялось???
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20.12.2022 17:36 Ответить
Не обісци дивана, вояко!
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20.12.2022 20:25 Ответить
И хотя все окружение Зеленского - это зеленые ***** и циничные мрази, которые после нашей победы должны сидеть в СИЗО, НО сегодня сам Володя поступил как мужчина. Приезд президента в Бахмут очень важен для моральной поддержки наших воинов. За это респект, яхонты у него есть)
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20.12.2022 19:17 Ответить
а почему кацапоракеты не летят на него. Ой, он же свой, малоросс, ждите удары позже
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20.12.2022 20:11 Ответить
Як в Херсоні.
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20.12.2022 21:10 Ответить
дЕрмак на месте, поэтому он зонтик
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20.12.2022 20:16 Ответить
железный укроп Іди на 24-тий , та вилизують.
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20.12.2022 21:13 Ответить
Показуха. Фу огида.
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20.12.2022 20:41 Ответить
А чому неанонсований? Якими почуттями воно переймалося? Шо заставило нікому нічого не казати про свій приїзд? І ось це ще дякує нашим воїнам за те що вони ціною життя не віддають землю України і не відходять. А, як же, ти щур, три роки відводив наші ЗСУ з тих бетоних рубежів, котри робила вся країна, і залишав їх сепарам. А зараз хлопці стоять на смерть у таких умовах - https://t.me/supernova_plus/15746
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20.12.2022 20:45 Ответить
Найсмиливийший президент?Это чмо,играющие роль президента,в свое время уклонившееся от службы в армии,по иронии судьбы считается главнокомандующий найсмиливийшей армии света и само начинает в это верить.Хотя является абсолютным нулём во всех аспектах,кроме молотьбы языком..И старается это Чмо появлятся перед военнослужащим, награждая их,чтобы иметь точки на следующих выборах ,пытаясь склонить армию на свою сторону.Ему популярность Залужного поперёк горла.
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20.12.2022 20:46 Ответить
В старому анекдоті оштрафували душмана за те що вбив радянського прапорщика . Я думаю що величнішому нема чого боятись. Ніхто в нього стріляти з кацапської сторони не буде бо оштрафують. Коли Дудаєва порібно було ліквідувати вони це зробили . А тут навіть обстрілювати перестали щоб випадково не зачепити.
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20.12.2022 21:00 Ответить
це велика небезпека для України, коли всі три керівники держави- В.Зеленський, Андрій Єрмак та Ганна Маляр в одному місці на фронті!
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20.12.2022 21:33 Ответить
тому може й не були вони так близько до тої небезпеки... ну хоча б не всі разом?
і чому в таку небезпеку дехто без касок і броніків? і чому не чути пострілів і зривів ?
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20.12.2022 22:25 Ответить
мабуть кацапи не стріляли щоб не заглушити морзянку від оплесків.
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21.12.2022 04:40 Ответить
Нешановні критики Верховного Головнокомандувача ЗС України, я так розумію, що ви своїми коментаріями намагаєтеся переконати інших, що Президент своїми діями вас дратує? Якщо так, тоді будь-ласка вперед на расію. Бо ваші розумові "висєри" - один до одного схожі на сьогоднішні наративи осатанілого кремля, який коментує цей візит. В той час коли Герої на фронті кладуть своє життя заради НАШОЇ Перемоги, ви як пацюки щосили розгойдуєте ситуацію у середині країни на радість московії. То хто ви є у цьому випадку? Зрадники? Агенти впливу кремля? Чи ви просто ***...ті особі, які не розуміють, що роблять? Скінчиться війна НАШОЮ Перемогою, тоді "тявкайте" скільки влізе. А зараз краще для вас, буде помовчати.
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21.12.2022 06:24 Ответить
Ця постанова штучно для наріда !
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21.12.2022 09:10 Ответить
Разбор ситуации с этим посещением ("посещением") . Итак:

Город под постоянными обстрелами.... НО зеля, дерьмак... кинолетописцы - все без касок и бронников.
Как-будто, он и знают, что не будет обстрелов..."Как будто?" Или знают? Если знают - то каким образом знают ?
Может им удалось обмануть раш-разведку?А кто-то может знать наверняка обманули или нет ?

НО
Друг дерьмака - пригожин - чудом оказавшись в Бахмуте в тот же день и в тот же час. на камеру говорит: зеленский, ты в бахмуте, выходи , леопольд ! - давай поговорим.
Значит раш -разведку не обманули. Рашка знает, что зеля в Бахмуте..

В полуразрушеном городе отследить дронами кортеж хотя бы из двух машин ( а их ехало наверняка больше) дело очень простое...+ парковка и путь из машин в здание + выгрузить съёмочную технику - тридцать раз достаточно для передачи координат пушкарям.

Рашка знает что зеля в городе и вместо шквала огня на уничтожение лидера, которого не удалось достать на Банковой бо он отбился разогретой мивиной, - тут рашка знает и не устраивает огненный ад ?

Выходит, пригожин - чудом оказавшись в Бахмуте в тот же день и в тот же час- приехал проконтролировать гарантии, что можно снимать без касок ? Так гораздо киногеничнее...можно делать дубли мужественности лица... и открытый патриотический взгляд на откаты с волонтёров без каски смотрится ещё открытее...

Фантастика , да ? Но каких только фантазий не бывает в головах, в которых война давно закончилась?

Разве не чудо лыжный поход с Карпат в Оман с семьёй , в которую входит ( в качестве кого?) завхоз по мётлам?
Разве не чудо , что в тот же день и час в Омане оказался патрушев ?
Разве не чудо прилететь из Омана через Москву ? Через сутки после сбитого в Иране украинского самолёта.
Чуда-чудные - дива-дивные! Зелю зря называют клоуном...Зря... это обидно... На самом деле - он чудило ! Уж начудил так начудил.
Снять войска с защиты Севера..Снять войска с защиты Юга... не эвакуировать людей ... а потом награждать тех , кто выгребает за его чудеса своими жизнями - это те ещё чудеса !
Прокурорам много лет разбираться ...
Так что Бахмут вполне обыкновенное чудо...В стиле дерьмозели.

Говорят, что американцы полёт на Луну снимали в павильонах Голливуда ... Даже не знаю: почему я об этом вспомнил...
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24.12.2022 11:31 Ответить
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