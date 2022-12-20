Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом приїхав до Бахмуту, де наразі точаться бої з російськими окупантами.
Про це повідомляють кореспонденти Freedom, інформує Цензор.НЕТ.
"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - зазначається в повідомленні.
Інформацію підтвердив очільник Мінцифри Михайло Федоров.
"Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації", - зазначив він.
Речник Зеленського Сергій Никифоров підтвердив Суспільному візит глави держави до Бахмуту.
"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав", - сказав він.
"Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак", написав Зеленській на своїй Facebook-сторінці.
"Дивіться: Бої в Бахмуті: ворожа артилерія нищить місто, окупанти намагаються розв’язати вуличні бої. ВIДЕО безпілотника
Будь ласка, зачекайте...
І мені хтось хоче розказати, що зе прибув у Бахмут і навіть не чутно жодного вибуху?
Так що чекай, піна осяде - зрозуміло буде для чого був цей перфоманс. Без каски, і без звуків вибухів.
Зе - ще та скотиняка. Але, не треба дурню писати!
В обов'язки Президента не входить волонтерство. Досвід ексмера Києва Черновецького з гречкою для пенсіонерів Вас геть нічому не навчив! Хочете дешевого (або дорого) піару на "волонтерстві"? Зрадайте про ППО для Києва.
Штука класна і корисна. І громадянина, який це зробив, треба поважати. Але.... це не робота чиновника купувати щось за свої(?) гроші. Робота чиновника - забезпечити діяльність держави, як системи. А гречку роздають, коли треба заплатити за лояльність.
Що саме він "чудить". Приведіть приклади дій, які, на Вашу думку, Президент не має робити в поточних умовах, будь ласка.
Але я питав про те, що відбувається зараз.
Зараз Зе виконує свою роботу. І маємо підтримувати його дії.
А от із чим я не погоджуся , так це з тим що він за щось колись відповість (( хіба хтось після президенства мордяку начухає , та й то як спочатку охороні по пиці надає (( В курсі що йому державна охорона належить тепер пожиттєво ?
Те саме я можу відповісти і тобі. Один в один.
Не думаю, що захочеш помінятися зі мною. І твій син теж не захоче. Повір мені.
А от, що пам'ятаю. Коли хтось із минулої влади їхав близько до передової, то зразу було маса критики, що вони відволікають спецслужби на свою охорону, а ті у той час могли б зайнятись чимось більш корисним. Також говорили, що багато сил контрбатарейної боротьби зосереджувались саме на тому участку, хоча були потрібні і у інших місцях. Подібне говорили і про артилерію, яка заздалегідь саме там витрачала масу снарядів.
Скоріше за все декорації схожі але місце секретне.
(ні каски ні броніків в обох...в самісінькому пеклі - Бахмуті, де ні на мить не вщухає канонада)..
може колись і дізнаємося чого і кому вартувала ця піарекскурсія прездобола..(
Іди , дивись марафон і не скигли.
і чому в таку небезпеку дехто без касок і броніків? і чому не чути пострілів і зривів ?
Город под постоянными обстрелами.... НО зеля, дерьмак... кинолетописцы - все без касок и бронников.
Как-будто, он и знают, что не будет обстрелов..."Как будто?" Или знают? Если знают - то каким образом знают ?
Может им удалось обмануть раш-разведку?А кто-то может знать наверняка обманули или нет ?
НО
Друг дерьмака - пригожин - чудом оказавшись в Бахмуте в тот же день и в тот же час. на камеру говорит: зеленский, ты в бахмуте, выходи , леопольд ! - давай поговорим.
Значит раш -разведку не обманули. Рашка знает, что зеля в Бахмуте..
В полуразрушеном городе отследить дронами кортеж хотя бы из двух машин ( а их ехало наверняка больше) дело очень простое...+ парковка и путь из машин в здание + выгрузить съёмочную технику - тридцать раз достаточно для передачи координат пушкарям.
Рашка знает что зеля в городе и вместо шквала огня на уничтожение лидера, которого не удалось достать на Банковой бо он отбился разогретой мивиной, - тут рашка знает и не устраивает огненный ад ?
Выходит, пригожин - чудом оказавшись в Бахмуте в тот же день и в тот же час- приехал проконтролировать гарантии, что можно снимать без касок ? Так гораздо киногеничнее...можно делать дубли мужественности лица... и открытый патриотический взгляд на откаты с волонтёров без каски смотрится ещё открытее...
Фантастика , да ? Но каких только фантазий не бывает в головах, в которых война давно закончилась?
Разве не чудо лыжный поход с Карпат в Оман с семьёй , в которую входит ( в качестве кого?) завхоз по мётлам?
Разве не чудо , что в тот же день и час в Омане оказался патрушев ?
Разве не чудо прилететь из Омана через Москву ? Через сутки после сбитого в Иране украинского самолёта.
Чуда-чудные - дива-дивные! Зелю зря называют клоуном...Зря... это обидно... На самом деле - он чудило ! Уж начудил так начудил.
Снять войска с защиты Севера..Снять войска с защиты Юга... не эвакуировать людей ... а потом награждать тех , кто выгребает за его чудеса своими жизнями - это те ещё чудеса !
Прокурорам много лет разбираться ...
Так что Бахмут вполне обыкновенное чудо...В стиле дерьмозели.
Говорят, что американцы полёт на Луну снимали в павильонах Голливуда ... Даже не знаю: почему я об этом вспомнил...