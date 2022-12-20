Зеленський відвідав Бахмут та нагородив захисників. ВІДЕО+ФОТОрепортаж (оновлено)

Президент Володимир Зеленський з неанонсованим візитом приїхав до Бахмуту, де наразі точаться бої з російськими окупантами.

Про це повідомляють кореспонденти Freedom, інформує Цензор.НЕТ.

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"Президент України Володимир Зеленський з неанонсованим візитом у Бахмуті", - зазначається в повідомленні.

Інформацію підтвердив очільник Мінцифри Михайло Федоров.

"Зеленський у Бахмуті. Найсміливіший Президент найсміливішої нації", - зазначив він.

Речник Зеленського Сергій Никифоров підтвердив Суспільному візит глави держави до Бахмуту.

"Він відвідав передові позиції, нагородив бійців відзнаками та цінними подарунками. З Бахмута президент вже поїхав", - сказав він.

"Фортеця Бахмут. Наші. Непокірні перед ворогом. Які своєю хоробрістю доводять, що ми вистоїмо і свого не віддамо. Україна пишається вами. Я пишаюсь! Дякую за мужність, стійкість та міцність, яку демонструєте у відбитті ворожих атак", написав Зеленській на своїй Facebook-сторінці.

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