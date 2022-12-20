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Рашисты ударили из "Градов" по Гавриловке на Херсонщине, - ОВА
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты обстреляли из РСЗО "Град" село Гавриловка Новоалександровской тергромады на Херсонщине.
Об этом сообщил в телеграм-канале глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.
"В населенном пункте повреждена школа, училище, сельсовет, амбулатория и дом культуры. решисты в очередной раз атаковали исключительно гражданскую инфраструктуру. К счастью, из-за этой российской атаки жертв среди гражданского населения нет", - говорится в сообщении.
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