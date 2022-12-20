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Рашисти вдарили із "Градів" по Гаврилівці на Херсонщині, - ОВА

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

херсонщина

Російські окупанти обстріляли з РСЗВ "Град" село Гаврилівка Новоолександрівської тергромади на Херсонщині.

Про це повідомив у телеграм-каналі глава Херсонської ОВА Ярослав Янушевич, інформує Цензор.НЕТ.

"У населеному пункті пошкоджено школу, училище, сільраду, амбулаторію та будинок культури. рашисти вкотре атакували виключно цивільну інфраструктуру. На щастя, через цю російську атаку жертв серед цивільного населення немає", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Ірина Дашківська
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