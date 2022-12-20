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С начала декабря ВСУ сбили почти 70 дронов-камикадзе, - Воздушные Силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

юрій,ігнат

Украинские военные с начала декабря в воздушном пространстве страны сбили 67 иранских дронов-камикадзе.

Об этом сообщил во время брифинга спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат, информирует Цензор.НЕТ.

"После длительной паузы имеем с 7 декабря 67 сбитых беспилотников этого типа. Это только сбиты. Понятно, что не все удается сбивать", - подчеркнул Игнат.

По его словам, всего за ноябрь и декабрь Россия использовала против Украины 127 беспилотников Shahed и 300 крылатых ракет. С начала применения оккупантами иранских дронов-камикадзе украинские силы ПВО сбили около 430 таких беспилотников.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ стала применять меньшую версию иранских дронов - "Shahed-131", - Игнат
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20.12.2022 17:31 Ответить
 
 