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Надо немедленно признать ЧВК "Вагнер" террористической организацией, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,вагнерівці

Украина призывает мир немедленно признать российский ЧВК "Вагнер" террористической организацией за ее преступную деятельность в нашей стране и в Западной Африке.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Украина, которая больше всего страдает от преступной деятельности ЧВК "Вагнер", поддерживает позицию стран Африки, которые рассматривают "вагнеровцев" как существенную угрозу безопасности. Следует немедленно признать их террористической организацией", - сказал Кулеба.

Глава украинской дипломатии отметил, что "вагнеровцы" не только штурмуют сейчас Бахмут, полностью уничтожая большой индустриальный город, а все больше "проявляют себя" в государствах Африки. В частности, сейчас российские наемники помогают военному хунту в Буркина-Фасо. В обмен на военную помощь "вагнеровцы" получили разрешение на разработку месторождений золота в приграничных с Ганой, отметил министр.

Он также обратил внимание на то, что Россия подрывает африканские региональные инструменты по противодействию джихадизму. В частности, после дислокации "вагнеровцев" в Мали военное правительство страны вышло из состава "Сахельской пятерки" - регионального объединения стран, ведущих общими силами борьбу с джихадистами.

"Русское вмешательство отдаляет перспективы восстановления конституционного правления в Мали и Буркина-Фасо и дестабилизирует всю Западную Африку. "Вагнеровцам" выгодно ослабление африканских стран, потому что в условиях хаоса легче грабить природные ресурсы региона и вкладывать их затем в снаряжение и финансирование своих подразделений в Украине. Такова простая связь между добычей "Вагнером" золота в Африке и боевыми действиями на территории Украины, которые ведет эта террористическая группировка", - акцентировал глава МИД.

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Он добавил, что Украина призывает усиливать международное давление на военные правительства стран региона, которые предоставляют свою территорию и ресурсы для деятельности этих российских террористов.
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Нехай спочатку народні обранці підримають
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20.12.2022 16:46 Ответить
що казати, якщо навіть ООН виявилась неспроможною...
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20.12.2022 16:50 Ответить
Виставіть на обговорювання в ООН. Радбез зібрати теж не забудьте.
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20.12.2022 16:52 Ответить
І що, вони після цього чемні стануть?
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20.12.2022 17:00 Ответить
Що, ще і в Буркіна-Фасо влізли?!! Ну, хай ще до нас, але у Буркіна-Фасо, то це вzагалі *******, це остання крапля!
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20.12.2022 17:27 Ответить
Ну, визнали терористами. Що далі? кулеба, у тебе в роті завонялося? По суті сказав би щось толкового. По Європі помотався б, зброї попросив більше, інтеліґентно та аргументовано. А то звикли тільки хамити нашим союзникам та кусати руку, котра нас годує.
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20.12.2022 17:55 Ответить
Та ні в якому разі. Не можна провокувати путіна🤣 Вибачте, але це вже істерика. Кожного дня одне й те саме. Ця війна потрібна всім, і це вже ясно, як Божий день. Якби союзники були зацікавленні у швидкому вирішенні проблеми, то ми мали б необхідну кількість зброї, ппо, літаків, танків, і кораблів навіть. Американці своє щось мутять, ЄС своє, Британці і Канада спостерігають. орки людей і техніку не рахують, тому війна буде дуже довгою.
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20.12.2022 18:12 Ответить
Треба було б не зливати операцію по затримці.
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20.12.2022 18:37 Ответить
и что по-сути это изменит?
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20.12.2022 19:19 Ответить
 
 