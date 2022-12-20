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Треба негайно визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

окупанти,вагнерівці

Україна закликає світ негайно визнати російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією за її злочинну діяльність в нашій країні та у Західній Африці.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна, яка найбільше потерпає від злочинної діяльності ПВК "Вагнер",підтримує позицію країн Африки, які розглядають "вагнерівців" як суттєву загрозу безпеці. Треба негайно визнати їх терористичною організацією", - сказав Кулеба.

Глава української дипломатії зауважив, що "вагнерівці" не лише штурмують зараз Бахмут, ущент знищуючи велике індустріальне місто, а дедалі більше "проявляють себе" в державах Африки. Зокрема, зараз російські найманці допомагають військовій хунті у Буркіна-Фасо. В обмін на військову допомогу "вагнерівці" отримали дозвіл на розробку родовищ золота у прикордонні з Ганою, зазначив міністр.

Він також привернув увагу до того, що Росія підриває африканські регіональні інструменти з протидії джихадизму. Зокрема, після дислокації "вагнерівців" у Малі військовий уряд країни вийшов зі складу "Сахельської п'ятірки" - регіонального об'єднання країн, що ведуть спільними силами боротьбу з джихадистами.

"Російське втручання віддаляє перспективи відновлення конституційного правління в Малі та Буркіна-Фасо і дестабілізує всю Західну Африку. "Вагнерівцям" вигідне послаблення африканських країн, бо в умовах хаосу легше грабувати природні ресурси регіону і вкладати їх потім у спорядження і фінансування своїх підрозділів в Україні. Отакий простий зв’язок між видобутком "Вагнером" золота в Африці і бойовими діями на території України, які веде це терористичне угруповання", - акцентував очільник МЗС.

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Він додав, що Україна закликає посилювати міжнародний тиск на військові уряди тих країн регіону, які надають свою територію та ресурси для діяльності цих російських терористів.

Автор: Ірина Дашківська
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Нехай спочатку народні обранці підримають
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20.12.2022 16:46 Відповісти
що казати, якщо навіть ООН виявилась неспроможною...
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20.12.2022 16:50 Відповісти
Виставіть на обговорювання в ООН. Радбез зібрати теж не забудьте.
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20.12.2022 16:52 Відповісти
І що, вони після цього чемні стануть?
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20.12.2022 17:00 Відповісти
Що, ще і в Буркіна-Фасо влізли?!! Ну, хай ще до нас, але у Буркіна-Фасо, то це вzагалі *******, це остання крапля!
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20.12.2022 17:27 Відповісти
Ну, визнали терористами. Що далі? кулеба, у тебе в роті завонялося? По суті сказав би щось толкового. По Європі помотався б, зброї попросив більше, інтеліґентно та аргументовано. А то звикли тільки хамити нашим союзникам та кусати руку, котра нас годує.
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20.12.2022 17:55 Відповісти
Та ні в якому разі. Не можна провокувати путіна🤣 Вибачте, але це вже істерика. Кожного дня одне й те саме. Ця війна потрібна всім, і це вже ясно, як Божий день. Якби союзники були зацікавленні у швидкому вирішенні проблеми, то ми мали б необхідну кількість зброї, ппо, літаків, танків, і кораблів навіть. Американці своє щось мутять, ЄС своє, Британці і Канада спостерігають. орки людей і техніку не рахують, тому війна буде дуже довгою.
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20.12.2022 18:12 Відповісти
Треба було б не зливати операцію по затримці.
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20.12.2022 18:37 Відповісти
и что по-сути это изменит?
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20.12.2022 19:19 Відповісти
 
 