Треба негайно визнати ПВК "Вагнер" терористичною організацією, - Кулеба

Україна закликає світ негайно визнати російську ПВК "Вагнер" терористичною організацією за її злочинну діяльність в нашій країні та у Західній Африці.

Про це заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба на онлайн-брифінгу у вівторок, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Україна, яка найбільше потерпає від злочинної діяльності ПВК "Вагнер",підтримує позицію країн Африки, які розглядають "вагнерівців" як суттєву загрозу безпеці. Треба негайно визнати їх терористичною організацією", - сказав Кулеба.

Глава української дипломатії зауважив, що "вагнерівці" не лише штурмують зараз Бахмут, ущент знищуючи велике індустріальне місто, а дедалі більше "проявляють себе" в державах Африки. Зокрема, зараз російські найманці допомагають військовій хунті у Буркіна-Фасо. В обмін на військову допомогу "вагнерівці" отримали дозвіл на розробку родовищ золота у прикордонні з Ганою, зазначив міністр.

Він також привернув увагу до того, що Росія підриває африканські регіональні інструменти з протидії джихадизму. Зокрема, після дислокації "вагнерівців" у Малі військовий уряд країни вийшов зі складу "Сахельської п'ятірки" - регіонального об'єднання країн, що ведуть спільними силами боротьбу з джихадистами.

"Російське втручання віддаляє перспективи відновлення конституційного правління в Малі та Буркіна-Фасо і дестабілізує всю Західну Африку. "Вагнерівцям" вигідне послаблення африканських країн, бо в умовах хаосу легше грабувати природні ресурси регіону і вкладати їх потім у спорядження і фінансування своїх підрозділів в Україні. Отакий простий зв’язок між видобутком "Вагнером" золота в Африці і бойовими діями на території України, які веде це терористичне угруповання", - акцентував очільник МЗС.

Також читайте: Пригожин просить Держдуму зрівняти завербованих у в’язницях "вагнерівців" у правах із військовослужбовцями РФ. ДОКУМЕНТ

Він додав, що Україна закликає посилювати міжнародний тиск на військові уряди тих країн регіону, які надають свою територію та ресурси для діяльності цих російських терористів.