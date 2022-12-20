РФ не хватает боеприпасов для войны против Украины, - Госдеп США

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Есть многое, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал чиновник.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.

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