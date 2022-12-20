РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
4823 посетителя онлайн
Новости Война в Украине
10 090 33
боеприпасы (1943) Госдепартамент США (1627) Россия (91317)

РФ не хватает боеприпасов для войны против Украины, - Госдеп США

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

луганщина,окупанти

Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.

"Есть многое, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал чиновник.

Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У США есть достаточные запасы вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+31
Ага, розкажіть це жителям Бахмуту, Херсону, Нікополю і т.д.
показать весь комментарий
20.12.2022 18:48
+26
Арестовича надивилися,чи шо?
показать весь комментарий
20.12.2022 18:51
+19
белорашка, иран, китай (возможно) и корея (северная) суке-рашке радостно помогут с этим
показать весь комментарий
20.12.2022 18:51
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А як же ***** збиралось воювати з усім світом коли вже не вистачає лише на Україну?
показать весь комментарий
20.12.2022 18:48 Ответить
Понтами ...
показать весь комментарий
20.12.2022 18:53 Ответить
У нього не вистачає *********** зате є 150 мільйонів ідіотів . Он на днях один з таких дурнів розпинався про " вєлічайшоє прізваніє" кацапні дохнути сотнями тисяч за " ідєю" ((
показать весь комментарий
20.12.2022 18:54 Ответить
Аби ж вони лише дохли за цю «ідєю», але ж вони лізуть вбивати інших та наводити жах на сусідні країни. Абсолютна та безглузда жорстокість - найхарактерніша риса кацапа
показать весь комментарий
20.12.2022 19:04 Ответить
Ага, розкажіть це жителям Бахмуту, Херсону, Нікополю і т.д.
показать весь комментарий
20.12.2022 18:48 Ответить
Обстріляти мирне населення *********** вистачає. А ось на військові операції вже ні. Вчора тут приводили статтю якогось військового кацапа, то він теж писав, що ані *********** вже нема ані стволів.
показать весь комментарий
20.12.2022 18:51 Ответить
Якраз кацапських експертів і варто слухати)))
показать весь комментарий
20.12.2022 20:50 Ответить
Арестовича надивилися,чи шо?
показать весь комментарий
20.12.2022 18:51 Ответить
белорашка, иран, китай (возможно) и корея (северная) суке-рашке радостно помогут с этим
показать весь комментарий
20.12.2022 18:51 Ответить
На рахунок жовтопиких я маю абсолютну впевненість. Ці тварюки є дахом для усіх світових людожерів.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:06 Ответить
Саме так. І вони не провадять кількамісячні наради в стилі надати/не_надати, як Захід щодо України.
показать весь комментарий
20.12.2022 21:30 Ответить
Як все помінялося. 20 лютого 2022 - всі західні: москалі нападуть! всі наші: та нєєє. 20 грудня 2022 - всі наші: москалі нападуть! всі західні: та нєєєє....
показать весь комментарий
20.12.2022 18:53 Ответить
"Всі наші" - це партія "Слуга народу"?
показать весь комментарий
20.12.2022 18:55 Ответить
Іхні наші це Слуга урода"
показать весь комментарий
20.12.2022 18:58 Ответить
«Папа, а на том бєpєгу наші? Опанас: (зловісно). Там кацапи...»



Митець
показать весь комментарий
20.12.2022 19:08 Ответить
Тут дивлячись про кого із наших кажете , бо зелебобіки і нині " нє " кричать , а у них " всьо на кантролє" , " людина в чорному" особисто про це постійно нагадує ((
показать весь комментарий
20.12.2022 18:58 Ответить
Тому нам так дозовано і дають зброю. Щоб в нас "випадкового" не стало більше зброї чим в кацапів-бо буде ескалація
показать весь комментарий
20.12.2022 19:00 Ответить
А нам самим виробляти зброю ВОНИ теж не дозволяють?
показать весь комментарий
20.12.2022 19:06 Ответить
"Не на часы виробляти зброю". Уже потихоньку научился на украинском говорить. )) Гораздо важнее придумывать законы о строительстве в военное время!
показать весь комментарий
20.12.2022 19:12 Ответить
не на часі, уж коль точно
не на часы - смысл меняется. Но мы поняли
показать весь комментарий
21.12.2022 00:18 Ответить
Для цього потрібно мати мозок.
Для походів на вибори також...
показать весь комментарий
20.12.2022 19:15 Ответить
віктор федорович 31ee1569 тезу про мозок, схоже, не зрозуміє, якщо він вважає, що йому хтось не дозволяє щось виробляти.
показать весь комментарий
20.12.2022 20:12 Ответить
Рашка виготовляє близько 20тис. снарядів на добу. Вистрілювати по 60тис. як у травні вони вже не можуть, але це усе одно багато. Ще на складах щось є, але багато чого до стволів не доїжджає завдяки нашим воїнам.
показать весь комментарий
20.12.2022 19:10 Ответить
20 тищ?
Наче в п'ятеро менше...
показать весь комментарий
20.12.2022 19:17 Ответить
Та є й інфа що за 2021 рік виготовлено лише 400 тис. штук, але краще розраховувати на гірше, ніж сподіватися на те що в них нарешті закінчаться снаряди.
показать весь комментарий
21.12.2022 00:03 Ответить
плять, тож аферистович на ЦРУ працює,чи що???Щось подібне,що він інфу держдепу злив....х\з???
показать весь комментарий
20.12.2022 19:13 Ответить
Дай Бог!
показать весь комментарий
20.12.2022 19:20 Ответить
Когда Держдеп орал про войну и вывод диппредставительств из Украины все тоже ржали до усырачки. Такие вещи просто так не озвучивают
показать весь комментарий
20.12.2022 19:21 Ответить
да нет. посольства перевели во Львов.
показать весь комментарий
20.12.2022 22:13 Ответить
а если бы вы не были просто писаками и имели долговременную память, то понимали бы почему именно так
показать весь комментарий
20.12.2022 19:22 Ответить
Високопоставленний чиновник госдепа просто оправдивает нежелание Белого дома давать любое оружие Украине.Набор штампов .
показать весь комментарий
20.12.2022 19:24 Ответить
ну брехня ж. Шо мільйони тон вистріляли зі складів совка?
Чи у них теж куми склади підривали, а потім що не сгоріло продавали по світу, що ніц не залишилось?
показать весь комментарий
20.12.2022 20:42 Ответить
Звідки інфа про - мульйони тон .? Особисто від Шойги ? .
Іксперди рахують ті ********** які вироблялись за 30 років ( по різним оцінкам - близько 15 тис шт. снарядів великих калібрів - на рік , ) , + ті що залишились після совка , але не враховують те що совкові , кацапи розпродавали всі 30 років , направо і наліво . По всьому світу . А ще не враховують процент використаних на навчаннях і у війнах з Чечнею і Грузією , а ще непридатних до використання через корозію при зберіганні .
Ніхто не знає точної цифри , скільки їх залишилось придатних .
Військові говорять що - інтенсивність пострілів знизилась в рази , в порівнянні з літом ,, + була інформація що ***** просив Кім Чен Ірку продати снаряди , а ще - таджиків ,, а ще вивіз з картопляндії кілька сот вагонів .. То ж американці більш за все - мають рацію .
Та й розвідка в них краща ніж в будь в кого . .
показать весь комментарий
20.12.2022 21:25 Ответить
 
 