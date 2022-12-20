РФ не хватает боеприпасов для войны против Украины, - Госдеп США
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Высокопоставленный чиновник Госдепартамента США заявил, что у России не хватает боеприпасов для возобновления наступления.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
По словам чиновника, Россия испытывает "значительную" нехватку боеприпасов, что создает серьезную проблему на линии фронта войны, и те, кого Москва призвала присоединиться к ее боевым силам, часто не были "сплоченными" подразделениями.
"Есть многое, с которыми россияне имеют дело с точки зрения наличия необходимого оборудования и боеприпасов, которые накладывают определенные ограничения на то, что они могут сделать", - сказал чиновник.
Напомним, ранее главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявлял, что россияне могут начать новое наступление уже в феврале.
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Митець
не на часы - смысл меняется. Но мы поняли
Для походів на вибори також...
Наче в п'ятеро менше...
Чи у них теж куми склади підривали, а потім що не сгоріло продавали по світу, що ніц не залишилось?
Іксперди рахують ті ********** які вироблялись за 30 років ( по різним оцінкам - близько 15 тис шт. снарядів великих калібрів - на рік , ) , + ті що залишились після совка , але не враховують те що совкові , кацапи розпродавали всі 30 років , направо і наліво . По всьому світу . А ще не враховують процент використаних на навчаннях і у війнах з Чечнею і Грузією , а ще непридатних до використання через корозію при зберіганні .
Ніхто не знає точної цифри , скільки їх залишилось придатних .
Військові говорять що - інтенсивність пострілів знизилась в рази , в порівнянні з літом ,, + була інформація що ***** просив Кім Чен Ірку продати снаряди , а ще - таджиків ,, а ще вивіз з картопляндії кілька сот вагонів .. То ж американці більш за все - мають рацію .
Та й розвідка в них краща ніж в будь в кого . .