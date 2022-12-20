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РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

луганщина,окупанти

Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що у Росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За словами посадовця, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.

"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", - сказав чиновник.

Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ уже в лютому.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На мирні ініціативи України Путін відповів бомбами й дронами, - Держдеп США

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+31
Ага, розкажіть це жителям Бахмуту, Херсону, Нікополю і т.д.
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20.12.2022 18:48
+26
Арестовича надивилися,чи шо?
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20.12.2022 18:51
+19
белорашка, иран, китай (возможно) и корея (северная) суке-рашке радостно помогут с этим
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20.12.2022 18:51
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А як же ***** збиралось воювати з усім світом коли вже не вистачає лише на Україну?
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20.12.2022 18:48 Відповісти
Понтами ...
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20.12.2022 18:53 Відповісти
У нього не вистачає *********** зате є 150 мільйонів ідіотів . Он на днях один з таких дурнів розпинався про " вєлічайшоє прізваніє" кацапні дохнути сотнями тисяч за " ідєю" ((
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20.12.2022 18:54 Відповісти
Аби ж вони лише дохли за цю «ідєю», але ж вони лізуть вбивати інших та наводити жах на сусідні країни. Абсолютна та безглузда жорстокість - найхарактерніша риса кацапа
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20.12.2022 19:04 Відповісти
Ага, розкажіть це жителям Бахмуту, Херсону, Нікополю і т.д.
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20.12.2022 18:48 Відповісти
Обстріляти мирне населення *********** вистачає. А ось на військові операції вже ні. Вчора тут приводили статтю якогось військового кацапа, то він теж писав, що ані *********** вже нема ані стволів.
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20.12.2022 18:51 Відповісти
Якраз кацапських експертів і варто слухати)))
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20.12.2022 20:50 Відповісти
Арестовича надивилися,чи шо?
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20.12.2022 18:51 Відповісти
белорашка, иран, китай (возможно) и корея (северная) суке-рашке радостно помогут с этим
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20.12.2022 18:51 Відповісти
На рахунок жовтопиких я маю абсолютну впевненість. Ці тварюки є дахом для усіх світових людожерів.
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20.12.2022 19:06 Відповісти
Саме так. І вони не провадять кількамісячні наради в стилі надати/не_надати, як Захід щодо України.
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20.12.2022 21:30 Відповісти
Як все помінялося. 20 лютого 2022 - всі західні: москалі нападуть! всі наші: та нєєє. 20 грудня 2022 - всі наші: москалі нападуть! всі західні: та нєєєє....
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20.12.2022 18:53 Відповісти
"Всі наші" - це партія "Слуга народу"?
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20.12.2022 18:55 Відповісти
Іхні наші це Слуга урода"
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20.12.2022 18:58 Відповісти
«Папа, а на том бєpєгу наші? Опанас: (зловісно). Там кацапи...»



Митець
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20.12.2022 19:08 Відповісти
Тут дивлячись про кого із наших кажете , бо зелебобіки і нині " нє " кричать , а у них " всьо на кантролє" , " людина в чорному" особисто про це постійно нагадує ((
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20.12.2022 18:58 Відповісти
Тому нам так дозовано і дають зброю. Щоб в нас "випадкового" не стало більше зброї чим в кацапів-бо буде ескалація
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20.12.2022 19:00 Відповісти
А нам самим виробляти зброю ВОНИ теж не дозволяють?
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20.12.2022 19:06 Відповісти
"Не на часы виробляти зброю". Уже потихоньку научился на украинском говорить. )) Гораздо важнее придумывать законы о строительстве в военное время!
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20.12.2022 19:12 Відповісти
не на часі, уж коль точно
не на часы - смысл меняется. Но мы поняли
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21.12.2022 00:18 Відповісти
Для цього потрібно мати мозок.
Для походів на вибори також...
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20.12.2022 19:15 Відповісти
віктор федорович 31ee1569 тезу про мозок, схоже, не зрозуміє, якщо він вважає, що йому хтось не дозволяє щось виробляти.
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20.12.2022 20:12 Відповісти
Рашка виготовляє близько 20тис. снарядів на добу. Вистрілювати по 60тис. як у травні вони вже не можуть, але це усе одно багато. Ще на складах щось є, але багато чого до стволів не доїжджає завдяки нашим воїнам.
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20.12.2022 19:10 Відповісти
20 тищ?
Наче в п'ятеро менше...
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20.12.2022 19:17 Відповісти
Та є й інфа що за 2021 рік виготовлено лише 400 тис. штук, але краще розраховувати на гірше, ніж сподіватися на те що в них нарешті закінчаться снаряди.
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21.12.2022 00:03 Відповісти
плять, тож аферистович на ЦРУ працює,чи що???Щось подібне,що він інфу держдепу злив....х\з???
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20.12.2022 19:13 Відповісти
Дай Бог!
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20.12.2022 19:20 Відповісти
Когда Держдеп орал про войну и вывод диппредставительств из Украины все тоже ржали до усырачки. Такие вещи просто так не озвучивают
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20.12.2022 19:21 Відповісти
да нет. посольства перевели во Львов.
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20.12.2022 22:13 Відповісти
а если бы вы не были просто писаками и имели долговременную память, то понимали бы почему именно так
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20.12.2022 19:22 Відповісти
Високопоставленний чиновник госдепа просто оправдивает нежелание Белого дома давать любое оружие Украине.Набор штампов .
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20.12.2022 19:24 Відповісти
ну брехня ж. Шо мільйони тон вистріляли зі складів совка?
Чи у них теж куми склади підривали, а потім що не сгоріло продавали по світу, що ніц не залишилось?
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20.12.2022 20:42 Відповісти
Звідки інфа про - мульйони тон .? Особисто від Шойги ? .
Іксперди рахують ті ********** які вироблялись за 30 років ( по різним оцінкам - близько 15 тис шт. снарядів великих калібрів - на рік , ) , + ті що залишились після совка , але не враховують те що совкові , кацапи розпродавали всі 30 років , направо і наліво . По всьому світу . А ще не враховують процент використаних на навчаннях і у війнах з Чечнею і Грузією , а ще непридатних до використання через корозію при зберіганні .
Ніхто не знає точної цифри , скільки їх залишилось придатних .
Військові говорять що - інтенсивність пострілів знизилась в рази , в порівнянні з літом ,, + була інформація що ***** просив Кім Чен Ірку продати снаряди , а ще - таджиків ,, а ще вивіз з картопляндії кілька сот вагонів .. То ж американці більш за все - мають рацію .
Та й розвідка в них краща ніж в будь в кого . .
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20.12.2022 21:25 Відповісти
 
 