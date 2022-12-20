РФ бракує боєприпасів для війни проти України, - Держдеп США
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Високопоставлений чиновник Держдепартаменту США заявив, що у Росії не вистачає боєприпасів для відновлення наступу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За словами посадовця, Росія відчуває "значну" нестачу боєприпасів, що створює серйозну проблему на лінії фронту війни, і ті, кого Москва закликала приєднатися до її бойових сил, часто не були "згуртованими" підрозділами.
"Є багато речей, з якими росіяни мають справу з точки зору наявності необхідного обладнання та боєприпасів, які накладають певні обмеження на те, що вони можуть зробити", - сказав чиновник.
Нагадаємо, раніше головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявляв, що росіяни можуть розпочати новий наступ уже в лютому.
Будь ласка, зачекайте...
Митець
не на часы - смысл меняется. Но мы поняли
Для походів на вибори також...
Наче в п'ятеро менше...
Чи у них теж куми склади підривали, а потім що не сгоріло продавали по світу, що ніц не залишилось?
Іксперди рахують ті ********** які вироблялись за 30 років ( по різним оцінкам - близько 15 тис шт. снарядів великих калібрів - на рік , ) , + ті що залишились після совка , але не враховують те що совкові , кацапи розпродавали всі 30 років , направо і наліво . По всьому світу . А ще не враховують процент використаних на навчаннях і у війнах з Чечнею і Грузією , а ще непридатних до використання через корозію при зберіганні .
Ніхто не знає точної цифри , скільки їх залишилось придатних .
Військові говорять що - інтенсивність пострілів знизилась в рази , в порівнянні з літом ,, + була інформація що ***** просив Кім Чен Ірку продати снаряди , а ще - таджиків ,, а ще вивіз з картопляндії кілька сот вагонів .. То ж американці більш за все - мають рацію .
Та й розвідка в них краща ніж в будь в кого . .