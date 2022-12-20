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На мирні ініціативи України Путін відповів бомбами й дронами, - Держдеп США

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

путін

Отримуючи в Ірані зброю, Росія порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, за яку сама голосувала.

Про це повідомив речник Державного департаменту США Нед Прайс, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми твердо переконані, що Україна і тільки Україна має право вирішувати своє майбутнє. Ми вважаємо, як і Президент Володимир Зеленський, що ця війна врешті-решт має закінчитися шляхом діалогу і дипломатії", - наголосив він.

Прайс нагадав, що своє бачення справедливого миру Зеленський виклав світовим лідерам G20, які зібралися в листопаді на Балі.

"Ми віримо в необхідність миру, який був би більш справедливим і міцним", - додав він.

Однак це було зустрінуто через декілька годин ще одним жорстоким нападом Росії на об'єкти інфраструктури України з використанням безпілотників, ракет, бомб, зауважив речник Держдепу.

Він наголосив, що після провалів на полі бою Путін вдався до використання зимових холодів як зброї, до "варварської тактики", у якій йому допомагають його прихильники, зокрема в Ірані.

За словами Прайса, отримуючи в Ірані зброю, Росія порушує резолюцію 2231 Ради Безпеки ООН, за яку сама голосувала.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+8
свинособачий генерал угрожал Азербайджану, после Украины, расправой, так теперь азербайджанцы кровно пообещали отрезать ему и его семье головы) докизделся) ссыт теперь и просит фсошную охрану
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20.12.2022 06:40
+8
Лучше делать этим уродам то, что сделали Дугину. Чтобы пожили и прочувствовали что такое - когда убивают твоих близких. У путина есть дочери. Все это противозаконно, но справедливо.
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20.12.2022 08:45
+4
Рашистам немає прощення!

З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!

Дякую всім тим, хто нас не кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем -
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, і вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу расію.
...Чом відводиш очі, білорусь?

Василь Шевченко
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20.12.2022 11:49
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свинособачий генерал угрожал Азербайджану, после Украины, расправой, так теперь азербайджанцы кровно пообещали отрезать ему и его семье головы) докизделся) ссыт теперь и просит фсошную охрану
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20.12.2022 06:40 Відповісти
eh, kozhna b ****** tak rubyla rusnyavy sor koly vin tilky vyliz malenky
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20.12.2022 08:01 Відповісти
Лучше делать этим уродам то, что сделали Дугину. Чтобы пожили и прочувствовали что такое - когда убивают твоих близких. У путина есть дочери. Все это противозаконно, но справедливо.
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20.12.2022 08:45 Відповісти
Это должно касаться и коррупционеров, чтобы не было кому оставлять наследство...
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20.12.2022 12:53 Відповісти
Я щось пропустив, це хто в Україні виявляв мирні ініціативи? Тільки Папа Римський, здається, щось типу "астанавітєсь" проголошував
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20.12.2022 09:14 Відповісти
Схоже, держдеп знає про українське керівництво набагато більше, ніж "пересічні"...
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20.12.2022 09:51 Відповісти
Рашистам немає прощення!

З міста, що ракетами розтрощене,
До усього світу прокричу:
Цього року у Неділю Прощену
Я, здається, не усіх прощу!

Дякую всім тим, хто нас не кинув!
Та у пеклі цих страждань-терпінь
Все ж стоїть золотоверхий Київ,
Буча, і Гостомель, і Ірпінь.

Ми усе здолаємо і вистоїм!
Потім ще і рештки приберем -
Тих усіх, котрі були тут прислані
Вузькооким лисим упирем.

З вами й я і вистою, і вцілію,
Як у землю рідну міцно впрусь.
Я ніколи не прощу расію.
...Чом відводиш очі, білорусь?

Василь Шевченко
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20.12.2022 11:49 Відповісти
знову хочуть запхати всих в соціальну несправедливість Москви 70років? в соціальний шовінізм Москви..коли 1\3 населенню і Москві базові продукти по 2.20,дотаційні масло ,сир голан вільно на полках,60коп гречка і картошка 14коп.І квартира за бюджет.А 2\3 страни все по 5р,маргарин замість масла и сира був.36коп картошка і 1.20гречка в магаз потребкооперації. не було на Заході такого соціальн сортування.де всих однаково дотують або нікого. А 2\3 страни Советов хату\жск строй за свої 120р. В Африці влада побоялась би так сортувати людей.тому і 91рік
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20.12.2022 13:07 Відповісти
Могу ваМ узбагоить... Советские терпилы до сих пор бы жили в совкострое не рыпнись СССР властвовать в мировой экономике, пустив свои углеводороды дешевле мировых цен. Потому совок в 91-ом и прекратил свое существование... А так бы еще стагнировал до сих пор, если бы придерживался правил поведения на международной арене.
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20.12.2022 13:22 Відповісти
Кста, муйло заре повторяет ошибку конца 70-х, в плане развала кацапского углеводородного бизнеса, как и развала самой каазлабадии... С той лишь разницей, шо теперь кацапы будут должны всему миру ножки Буша.
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20.12.2022 13:27 Відповісти
Я щось не розумію, рф по Україні запускає ракети, а ми у відповідь - ні. Якщо відсутні в нас ракети на дальню відстань, то чому ми їх не виготовляємо, а тільки просимо за кордоном, які тільки можна використовувати на території України.
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20.12.2022 16:02 Відповісти
Дивні питання....
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20.12.2022 22:38 Відповісти
Украінці знають💯 «обіцянки московитів🐖» більше 300 років, а зокрема про «зелений коридор», з 2014 року⚔️😠😡🤬‼️‼️

Віримо виключно ЗБРОЙНИМ СИЛАМ УКРАЇНИ та команді Залужного‼️⚔️💯🇺🇦❤️👍✊👏💪🫡‼️⚔️🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧‼️⚔️💯🇺🇦
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20.12.2022 16:05 Відповісти
Росія порушила вже все що можна. Але ми її не виключемо з ООН
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20.12.2022 20:22 Відповісти
koly vono vzhe zyist Novichok?
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21.12.2022 04:40 Відповісти
 
 